Női NB I: tarolt a bajnok Ferencváros a RangAdó díjátadón

Az M4 Sport műsorában elhangzott, hogy az év legjobbja és az év felfedezettje díjra egyaránt az élvonalbeli csapatok vezetőedzői, csapatkapitányai, illetve az együttesek legidősebb és legfiatalabb játékosai szavaztak. A harmadikban nem volt szükség voksolásra, mivel az az idény gólkirálynőjének járt.

Elsőként az év felfedezettje díj talált gazdára, amit a mindössze 17 éves Hanász Vanda kapott meg. A szavazáson a győri Jákri Dóra Évát és a Budapest Honvédot erősítő Krizsán Nikolettet előzte meg.

„Ennyi idősen ez egy hatalmas elismerés a számomra, főleg úgy, hogy Magyarország legjobb csapatában játszom” – mondta a műsorban Hanász, aki 14 évesen egy borsodi községből, Kurityánból költözött Budapestre az FTC-hez.

A gólkirálynői cím Nagy Vanesszáé, aki 32 góllal végzett a góllövőlista első helyén.

Utolsóként derült fény az év legjobb labdarúgójának kilétére. Nagy Vanessza esélyes volt a duplázásra, mivel a legjobbnak járó díjra is jelölt volt, ahogy a szegedi Milica Popovic és az MTK klasszisa, Vágó Fanny is. Az elismerés azonban az FTC-Telekom 24 éves középpályását, Nagy Viktóriát illette meg.

„Még soha nem kaptam ilyen díjat, így nagyon örülök neki. Úgy pedig még értékesebb, hogy tudom, az ellenfelek edzői és játékosai szavaztak rám. Nagyon jól esik és hatalmas elismerés” – emelte ki a Felvidékről származó, s a Ferencvárost tíz éve erősítő Nagy Viktória, hozzátéve, hogy idényről idényre sikerült fejlődnie és az elmúlt idényben több gólt szerzett és több gólpasszt adott korábban. – „Szerintem az volt a kulcs, hogy a korábbiaknál kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam meccsről meccsre egy szintet húzni a magam számára és az alá nem szerettem volna menni.”