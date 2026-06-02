3x3-as vb: könnyed győzelemmel kezdtek a magyarok Varsóban

2026.06.02. 18:26
Győzelemmel kezdett a magyar válogatott (Fotó: hunbasket.hu)
Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott a varsói világbajnokságon, mivel kedden az első fordulóban 21–12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot.

A Papp Dia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összeállítású csapat - amely a szingapúri selejtezőtornán vívta ki más felállásban a vb-szereplést áprilisban - a titkos esélyesként számon tartott spanyolok ellen mutatkozott be a lengyel fővárosban. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese kellemes meglepetésre végig vezetett, és a csata csak 12-9-ig volt viszonylag szoros. Onnantól beindult a magyar henger, a műsorközlő által szokás szerint Paparazzinak becézett Papp – aki felépült az április elején, a megnyert kupadöntőben elszenvedett arcsérüléséből - két duplát is bedobott, Böröndy szinte mindenhonnan betalált, Kiss pedig tarthatatlan volt a palánk alatt.

Az ellenfél már a meccs derekán hét személyi hibánál tartott, ez a folytatásban értékes büntetőket jelentett a tavaly Mongóliában vb-12. magyaroknak, akik végül a rendes játékidő előtt bő két perccel már lezárták a meccset, az utolsó két kosarat Kiss szerezte.

A 18.55 órakor esedékes folytatásban az olimpiai és háromszoros világbajnok amerikaiak következnek, majd csütörtökön a kétszeres vb-harmadik ausztrálokkal és a tavaly vb-ezüstérmes mongolokkal csapnak össze a magyarok a Felvonulás Téren (Plac Defilad). A kvintettek győztesei rögtön a negyeddöntőbe kerülnek, a másodikok és harmadikok pedig rájátszást vívnak a nyolc közé jutásért.

KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
Magyarország–Spanyolország 21–12 
A magyar pontszerzők: Kiss 7, Böröndy 6, Papp 5, Lelik 3
2. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Egyesült Államok

 

