3x3-as vb: könnyed győzelemmel kezdtek a magyarok Varsóban

A Papp Dia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összeállítású csapat - amely a szingapúri selejtezőtornán vívta ki más felállásban a vb-szereplést áprilisban - a titkos esélyesként számon tartott spanyolok ellen mutatkozott be a lengyel fővárosban. Jakab Máté szövetségi kapitány együttese kellemes meglepetésre végig vezetett, és a csata csak 12-9-ig volt viszonylag szoros. Onnantól beindult a magyar henger, a műsorközlő által szokás szerint Paparazzinak becézett Papp – aki felépült az április elején, a megnyert kupadöntőben elszenvedett arcsérüléséből - két duplát is bedobott, Böröndy szinte mindenhonnan betalált, Kiss pedig tarthatatlan volt a palánk alatt.

Az ellenfél már a meccs derekán hét személyi hibánál tartott, ez a folytatásban értékes büntetőket jelentett a tavaly Mongóliában vb-12. magyaroknak, akik végül a rendes játékidő előtt bő két perccel már lezárták a meccset, az utolsó két kosarat Kiss szerezte.

A 18.55 órakor esedékes folytatásban az olimpiai és háromszoros világbajnok amerikaiak következnek, majd csütörtökön a kétszeres vb-harmadik ausztrálokkal és a tavaly vb-ezüstérmes mongolokkal csapnak össze a magyarok a Felvonulás Téren (Plac Defilad). A kvintettek győztesei rögtön a negyeddöntőbe kerülnek, a másodikok és harmadikok pedig rájátszást vívnak a nyolc közé jutásért.

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

NŐK, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

Magyarország–Spanyolország 21–12

A magyar pontszerzők: Kiss 7, Böröndy 6, Papp 5, Lelik 3

2. FORDULÓ

18.55: Magyarország–Egyesült Államok