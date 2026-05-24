A Cavs sem tudta lelassítani a Knickset; a keretmélység jelenti a különbséget az OKC–Spurs párharcban

Az első mérkőzést a Nyugati konferencia döntőjében rekordot jelentő 9.2 millióan nézték, és aligha csalódtak. A Spurs kétszeri hosszabbítás után elvette a címvédő idei rájátszásbeli veretlenségét s egyben a pályaelőnyét is. Az est főszereplője Victor Wembanyama volt, aki 41 ponttal és 24 lepattanóval segítette csapatát. 22 évesen és 134 naposan a francia lett az NBA legfiatalabb játékosa, aki egy rájátszásbeli meccsen 40 pont és 20 lepattanó fölé jutott; nem akárki tartotta az eddigi rekordot: Kareem Abdul-Jabbar 22 évesen és 343 naposan produkált 40/20-as meccset az 1970-es döntőben.

A Spurs a konferenciadöntők történetének legfiatalabb kezdő ötösével (átlagosan 22 év, 346 nap) verte meg a címvédőt. A kezdő legidősebb tagja a 25 éves Devin Vassel volt. A San Antonio kezdőjének átlagéletkora alig volt magasabb, mint az állami bajnokságot nyerő NCAA kezdő ötöséé. De’Aron Fox bokafájdalom miatt nem játszhatott, így került a kezdőbe az újonc Dylan Harper, aki egy órával a feldobás előtt tudta meg, hogy kezdeni fog, és Wembanyama után a vendégek második legjobbja volt: 24 pontot, 11 lepattanót és hét labdaszerzést ért el 47 perc játék alatt. Magic Johnson (1973–1974) után ő a második újonc, aki rájátszásbeli mérkőzésen legalább húsz pontot, tíz lepattanót, öt gólpasszt és öt labdaszerzést jegyzett. Harper hét labdaszerzése új rekord a főcsoportdöntők történetében.

DYLAN HARPER (24 PTS, 11 REB, 6 AST, 7 STL) joined Magic Johnson tonight as the only rookies since 1973-74 to record 20+ PTS, 10+ REB, 5+ AST, and 5+ STL in a postseason game 🚨@spurs took a 1-0 series lead in the Western Conference Finals 🔥 pic.twitter.com/U9n0MOu1zI — NBA (@NBA) May 19, 2026

A Spurs harmadik legjobb ponttermelője Stephon Castle volt, aki így értékelt a mérkőzés után:

„Ez volt életem legnehezebb mérkőzése…, de könnyű, ha a világ legjobb játékosa a csapatodban van.”

Castle became the 4th player in Spurs' franchise history to record 15+ PTS, 5+ REB, and 10+ AST in a Conference Finals game!pic.twitter.com/GsTtYnWSTH — NBA (@NBA) May 19, 2026

Wembanyával ellentétben azon az estén, amikor megkapta a második MVP-trófeáját, Shai Gilgeous-Alexander felejthető teljesítményt nyújtott. 23 mezőnykísérletéből hét ment be, összesen 24 pontot szerzett és a meccsen legalacsonyabb mínusz hetes +/- mutatóval zárt.

„Egyszerűen jobbaknak kell lennünk – különösen nekem. Jobbnak kell játszanom, főleg egy ilyen kaliberű csapat ellen. Ennyi az egész”

– mondta Gilgeous-Alexander, aki az NBA történetének 14. játékosaként nyerte el egymást követő két évben az MVP-címet. SGA mellett felsült Chet Holmgren, aki 41 perc alatt nyolc pontig jutott Wemby ellen.

„Úgy érzem, még sokat kell tanulnom… Szeretném, ha pályafutásom során még sokszor a kezembe vehetném azt a trófeát” – válaszolt Wembanyama arra, milyen érzés volt azt nézni, ahogy SGA megkapja az MVP-trófeát. A francia a pályán válaszolt, ő lett a hetedik játékos, aki a konferenciadöntőben vagy később 40–20-as meccset teljesített. Wembanyama karrierrekordot jelentő 48 percet volt a pályán, de nem aggódik a terhelés miatt. „Majd júliusban pihenhetünk” – nyilatkozta a meccs után a francia, aki egy hatalmas triplát is bedobott a hosszabbításban. Az OKC 50 dobásából 16 ment be, amikor Wembanyama a pályán volt, míg 16-ból tíz volt sikeres, amikor a francia pihenőidőt kapott. A Thunder az első két meccsen 40 százalékos hatékonysággal dobott, amikor Wemby a pályán volt, és 61-essel, amikor nem.

Wemby's CLUTCH DEEP 3 from 38 feet sent the game into 2OT last night!



He became the youngest player in NBA history (41 PTS, 24 REB) with 40+ PTS and 20+ REB in a postseason game!pic.twitter.com/ueiy19somy — NBA (@NBA) May 19, 2026

He becomes the youngest player in NBA history with 40+ PTS and 20+ REB in a postseason game, previously done by Kareem Abdul-Jabbar… pic.twitter.com/PFuPNxsrL6 — NBA (@NBA) May 19, 2026

Az addig a Spurs ellen 1–4-re álló OKC a második hazai meccset már magabiztosan nyerte meg. Shai Gilgeous-Alexander sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint a sorozat első mérkőzésén. Az MVP az első meccsen 30 százalékos mezőnyhatékonysággal szerzett 24 pontot, a másodikon ötvenszázalékossal elért 30 ponttal a mezőny legjobbja volt. SGA-nek ez volt a 27. rájátszásmérkőzése karrierje során, amelyen legalább 30 pontot szerzett. Gilgeous-Alexander ezzel megelőzte Russell Westbrookot (26), és már csak Kevin Durant áll előtte a Thunder-játékosok (39) közül.

THUNDER EVEN THE SERIES AT 1-1 IN THE WEST FINALS 🍿 pic.twitter.com/z73lxk6vLz — NBA (@NBA) May 21, 2026

Hartenstein az első meccsen kapott 12 perc után ezúttal 27 percet töltött a pályán, tíz pontos és 13 lepattanós dupla duplát ért el. A Thunder 57–25-re jobbnak bizonyult a cserejátékosok pontszerzésében, valamint 27 pontot gyűjtött labdaszerzés után, míg a vendégek csak tízet. Az OKC ezzel már 14–5-ös mérlegre javította idei vereség utáni eredményét, és a hét találkozó közül mindössze másodszor legyőzte a Spurst.

Mindkét csapatból kiesett egy játékos, a hazaiaknál Jalen Williams, míg a vendégeknél Dylan Harper sérült meg. Utóbbinak jelentős szerepe van a San Antonio labdavezetéseinél. Castle hiába szerzett a két meccsen 42 pontot, az elsőn a Spurs 21 labdavesztéséből 11 az ő nevéhez kötődött. Ez a probléma a második meccsre is megmaradt. Az OKC második hazai mérkőzésén az első három negyedben a Spurs 18 labdavesztéséből 23 pontot tett fel a táblára a címvédő, hétszer Castle vesztett labdát. Az első meccsen 11 (1984 óta a második legtöbb a rájátszásban), a másodikon kilenc labdavesztése (1984 óta holtversenyben a 13. legtöbb) volt.

Nem volt szokványos meccse a San Antonio másik újoncának, Carter Bryantnek. A húszéves játékost a meccs közben hívta a szükség, és az öltöző helyett a nyilvános mosdót választotta.

Carter Bryant used the public bathroom in the arena MID GAME 😭😭 pic.twitter.com/DBJQ4tbf83 — BrickCenter (@BrickCenter_) May 21, 2026

A Spurs első hazai meccsén elmaradtak az izgalmak, az OKC fölényesen, 15 ponttal nyert, pedig a hazaiakhoz visszatért sérüléséből Fox és Harper is. A meccs legjobb dobója SGA volt 26 ponttal, de a két igazi kulcsjátékos Jared McCain és Alex Caruso volt. Előbbi 21 mezőnydobásából tízet dobott be 24 pontért, utóbbi pedig 15 pontot szerzett (4/7 tripla), mindketten csereként szálltak be és mindketten a mérkőzés legjobbjának számító plusz 28-as mutatóval zártak.

Az OKC cserejátékosai 76 pontot szereztek, ami új klubrekord. A Spursnek ebben a sorozatban 4 olyan játékosa van, aki 115 percnél többet játszott (Wemby, Castle, Vassell, Champagnie), míg a Thundernek csak 1 (SGA). A vendégeknél 29 különböző ötös játszott a harmadik meccsen.

Thunder win Game 3 to take a 2-1 series lead in the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/954MldKnMb — NBA (@NBA) May 23, 2026

A Spurs próbálja védeni a középtávoli dobásokat és a gyűrű környékét, ami az első meccsen működött is. Az OKC viszont távoli dobásokkal válaszolt: a három mérkőzésen a Thunder 49.4 százalékos pontossággal dobta a teljesen szabad hárompontosokat, az NBA statisztikái szerint játékosai a 119 hárompontos kísérletükből ráadásul 77-nél teljesen szabad helyzetben voltak.

NEW YORK KNICKS (3.)–CLEVELAND CAVALIERS (4.) 3–0

Ugyan nyugaton az alapszakasz két legjobb mérlegű csapata mérkőzik meg, a kelet egyvalamiben még a találkozók kezdete előtt felülmúlta a másik konferenciadöntőt. A New York-i meccsre a legolcsóbb jegy 501 dollárba (110 ezer forint) került, míg átlagosan 1078 dollárért (237 ezer forint) keltek el a jegyek, azaz a legmagasabb áron a konferenciadöntők történetében. Olcsóbb volt elrepülni New Yorkból Oklahoma Citybe és megnézni az ottani döntőt, mint a helyszínen végigizgulni a Knicks–Cavs első meccsét.

A mérkőzés meg is felelt a várakozásoknak, a Knicks már 22 pontos hátrányban is volt a negyedik negyedben, de a 38 pontig jutó Jalen Brunson vezérletével előbb döntetlenre mentette a meccset, majd a hosszabbításban hengerelve be is húzta azt. Az NBA történetében most fordult elő először, hogy mindkét döntő első meccsén a hosszabbítás dönt.

A negyedik negyedbeli 22 pontos hátrány ledolgozása és a győzelem a Knicks történetének legnagyobb fordítása volt. Brunson egészen elképesztően játszott, az elmúlt öt év bármelyikétől is számítjuk, neki van a legtöbb pontja a negyedik negyedben.

Gyenge teljesítményt nyújtott James Harden, aki a meccsen 16 mezőnydobásából ötöt dobott be (1/8 triplából). A Cleveland sztárjának a negyedik negyedben 1/7-es mezőnymutatója és mínusz 25-ös plusz/mínusz mutatója volt.

A második meccs is a New York sikerét hozta, ezúttal a Knicks – egy harmadik negyedes 18-0-s rohannak köszönhetően – magabiztosan verte meg a Clevelandet. Brunsont jobban őrizték, ezért pontszerzés helyett előkészített. A Cavs viszont szabadon hagyta Josh Hartot, ő pedig köszönte szépen, karrierrekordot jelentő 26 ponttal vezette a lőlapot, míg Jalen Brunson és Mikal Bridges egyaránt 19 pontot szerzett.

Knicks win Game 2 to take a 2-0 series lead in the East Finals 🍿 pic.twitter.com/Bvku6RutNV — NBA (@NBA) May 22, 2026

A Knicks sorozatban klubcsúcsot jelentő kilenc meccset nyert a rájátszásban, ezalatt rekordot jelentő plusz 212-es pontkülönbséget ért el. Az eddigi csúcsot az Oscar Robertson és Kareem Abdul-Jabbar vezette 1973–1974-es Milwaukee Bucks tartotta. A New York lett az NBA történetének 13. csapata, amely sorozatban kilenc meccset nyert a rájátszásban, az eddigi 12-ből hét bajnok lett. Brunsonék harminc napon át nem kaptak ki, ilyenre legutóbb 1994-ben volt példa.

„Számunkra ez 0–0. A következő meccset meg kell nyernünk. Ez az év legfontosabb mérkőzése, és mi is így kezeljük”

– mondta Towns. „Nincs okunk szégyenkezni – vélte Mitchell. – Megvédték a hazai pályát, de ezt már láttuk korábban is, úgyhogy megyünk tovább, a 3. mérkőzésre.” A Knicks negyven százalék alá szorította a Cavaliers dobáshatékonyságát, és egy pillanatig sem hagyta, hogy a vendégek belerázódjanak a támadójátékukba.

Hiába Mitchell fogadkozása, és Travis Kelce és Taylor Swift helyszíni szurkolása, a New York idegenben is nyert, és egy lépésre került a döntőtől. A Knicks lett az NBA történetének hetedik csapata, amelyik sorozatban tíz győzelemig jutott a rájátszásban. Legutóbb a 2024-es bajnok Bostonnak sikerült hasonló. Az NBA történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy egy csapat sorozatban öt idegenbeli meccset nyer meg legalább tíz ponttal a rájátszásban. A Knicks egymás után másodszor jutott be a Keleti főcsoport döntőjébe, s könnyen lehet, hogy véget ér az 1999 óta tartó várakozás, és 27 év után bejut az NBA nagydöntőjébe.

NYK’s win tonight marks just the 3rd time in NBA history, a team has won 5 consecutive road postseason games by 10+ points 😮 pic.twitter.com/oSi2tJQOOT — NBA (@NBA) May 24, 2026