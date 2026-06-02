Kovács Zsófia a világversenyeken is visszatérne a dobogóra, és megcélozza Los Angeles-i olimpiát

„Nem úgy indultam neki ennek versenynek, hogy nyernem kell, hanem hogy visszaszokjak a nemzetközi szinthez. Persze, hatalmas öröm volt újra a dobogó tetején állni és hallgatni a magyar himnuszt”– nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a Dunaújvárosi KSE háromszoros Európa-bajnoka, aki még a párizsi olimpia előtt szenvedett súlyos térdsérülést, amiből csak a közelmúltban tért vissza.

A 26 éves sportoló hozzátette, a világkupa-szereplés jó lökést ad a folytatásra, műtött térde egyre jobban bírja a terhelést, és már biztosan képes végrehajtani a gyakorlatokat.

Hozzátette, természetesen az egészség a legfontosabb számára, de szeretne visszatérni a dobogóra a világversenyeken, Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon, valamint ott akar lenni a 2028-as Los Angeles-i olimpián is.