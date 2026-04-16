Döntött a liga: Cade Cunningham és Luka Doncic is jogosult az NBA-alapszakasz díjaira

2026.04.16. 19:12
null
Cade Cunningham és Luka Doncic (Fotó: Getty Images)
Anthony Edwards NBA Cade Cunningham NBA-alapszakasz Luka Doncic
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) döntése értelmében Cade Cunningham és Luka Doncic is jogosult az alapszakasz legjobbjainak járó díjakra.

Mint ismert, a mostani idénytől életbe lépett szabály értelmében csak azon játékosokat lehet nevezni az alapszakasz díjaira (többek között MPV, és All-NBA csapattag), akik legalább 65 mérkőzésen legalább húsz percet a pályán töltöttek. 

Az NBA és a Nemzetközi Kosárlabdázók-szövetsége a kollektív szerződés (CBA) értelmében megállapodott abban, hogy a Detroit Pistonst erősítő Cade Cunningham, valamint a Los Angeles Lakersben játszó Luka Doncic is jogosult a 2025–2026-os NBA-alapszakasz összes éves díjára – írja a liga hivatalos oldala.

Cunningham 63 mérkőzésen játszott, 12 találkozót kihagyott a március 17-én diagnosztizált légmell miatt. Doncic 64 meccsig jutott, tehát eggyel maradt el a 65-ös határtól. Két mérkőzést hagyott ki azért, mert Szlovéniába utazott lánya születésekor. Az NBA és az NBPA megállapodott abban, hogy Cunningham és Doncic esetében a körülmények összességét figyelembe véve mindkét játékos jogosult a CBA rendkívüli körülményekre vonatkozó rendelkezése alapján díjakra.

Doncic szerezte a liga legtöbb pontját, meccsenként 33.5 pontot, 7.7 lepattanót és 8.3 asszisztot jegyzett. Március hónapban 600 pontot szerzett, volt hét meccse, amikor 40 pont fölött szerzett, egyszer pedig a Miami ellen 60-ig jutott. Cunningham a keleti első Detroit legjobb embere, 23.9 pontot, 5.5 lepattanót és 9.9 gólpasszt átlagolt. 

A Minnesota Timberwolves hátvédje, a 60 mérkőzésen pályára lépő Anthony Edwards hiába nyújtott be rendkívüli körülményekre hivatkozó fellebbezést, ezt elutasította a liga, így nem jogosult a díjakra.

 

