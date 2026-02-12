Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: elutasították a Szeged óvását a Szolnokkal szemben

2026.02.12. 11:49
Fotó: SZTE-Szedeák
férfi kosárlabda NB I Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Szolnoki Olajbányász SZTE-Szedeák óvás
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) elutasította a férfi NB I-ben sereghajtó SZTE-Szedeák óvását, amelyet a listavezető Szolnoki Olajbányász ellen kedden lejátszott mérkőzés kapcsán nyújtott be.

A találkozót eredetileg január 10-én játszották volna, ám a Szolnok kérésére először január 11-re, majd február 10-re halasztották. A szabályok szerint a halasztást kérő csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek a mérkőzés új időpontjában, akik az eredeti időpontban az adott sportszervezetnél játékengedéllyel rendelkeztek. Bár Szymon Wójcik január 10-én nem volt a Szolnok játékosa, ennek ellenére kedden pályára lépett, ami a szegediek álláspontja szerint jogosulatlan szerepeltetésnek minősül.

Az SZTE-Szedeák közösségi oldalának csütörtöki tájékoztatása szerint a versenybizottság kimondta, hogy az időpont-módosítás hivatalból meghozott döntésnek minősül, és egyik fél sem tekinthető halasztást kérőnek, mivel a versenyszabályok szerint a halasztást a kérelem hiányában is el kellett volna rendelni.

A döntést a szegediek tudomásul veszik és nem fellebbeznek.

A csongrádi klub a tabella utolsó helyén áll, miután hétfőn az MKOSZ egy pont levonással sújtotta, amiért az EPS-Honvéd elleni meccsük idején centerük, Anda Dávid nem rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, így jogosulatlanul lépett pályára.

 

