Thomas Tuchel szerződéshosszabbítását még csütörtökön bejelentheti az FA – sajtóhír

2026.02.12. 10:36
Thomas Tuchel maradhat az angol kapitány a 2028-as vébéig (Fotó: AFP)
A tekintély brit The Times című lap arról számolt be csütörtökön kora délelőtt, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) még a mai Nemzetek Ligája sorsolása előtt bejelentheti, hogy további két évvel meghosszabbította Thomas Tuchel szövetségi kaputány, az idei világbajnokság végén lejáró szerződését.

Az angol szövetség illetékesei 2024 októberében jelentették be, hogy a következő év január elsejétől Thomas Tuchel lesz az angol válogatott szövetségi kapitánya, s az akkori bejelentés szerint a német az idei világbajnokság végéig szóló szerződést kötött az FA-vel. A lap szerint az FA azért szeretné meghosszabbítani Tuchel szerződését – a nyilvánvaló szakmai elégedettség kifejezése mellett –, hogy nehogy valamelyik európai élcsapat hirtelen megüresedő kispadjára elcsábítsák. 

A legutóbbi sajtóhírek szerint például Tuchel is ott szerepel azon a listán, amelyen a Manchester United következő állandó vezetőedzőjének neve is szerepel – a német szakembert a United már Erik ten Hag 2024-ese menesztése után is szerette volna megszerezni, de akkor nem sikerült a megállapodást tető alá hozni. Eközben Tuchelt már a Real Madrid környékén is egyre többet emlegetik, ahol a nemrég kinevezett Álvaro Arbeloa a vártnál sokkal gyengébben kezdett a csapat élén, amivel nem igazn győzte meg a madridiak vezetőit.

Ha pedig ehhez még hozzátesszük, hogy Pep Guardiola (Manchester City), Luis Enrique (PSG), Arne Slot (Liverpool), vagy éppen Eddie Howe (Newcastle United) jövőjét is kisebb nagyobb mértékben bizonytalanság övezi aktuális csapata kispadján, nem is lehet csodálkozni, ha az angolok valóban bejelentik, hogy további két évre magukhoz kötik Tuchelt.

 

