Bruna de Paula: Minden trófeát meg akarok nyerni a csapatommal!

2023 nyarán érkezett meg Győrbe a brazil Bruna de Paula, aki első idénye végén egyből Bajnokok Ligáját nyert új csapatával. A következő évad során az ETO ismét csúcsra ért a BL-ben, és egy év szünet után a magyar bajnoki trónra is visszaült. Mindkét sikerben elévülhetetlen érdemei voltak a brazil átlövőnek, aki szélvészgyorsaságával, váratlan cseleivel és akrobatikus mozdulataival alaposan megnehezíti a vele szemben védekezők munkáját. Ha szükséges, irányítóként is megállja a helyét, sőt néhány alkalommal balszélsőként is játszatta Per Johansson vezetőedző.

Ahogy a statisztikák mutatják, De Paula az aktuális idényben is kiváló formában kézilabdázik, klubcsapata veretlenül vezeti a magyar bajnokságot (11 mérkőzésen 43 gólnál tart a ligában), míg a BL-ben a Buducsnoszt Podgorica legyőzésével már két fordulóval a csoportkör vége előtt negyeddöntőbe jutott. 97 találatával összességében ebben az évadban az ETO második legeredményesebb játékosa, csak Dione Housheer (114) szerzett nála több gólt.

„A montenegróiak ellen az első félidő nehezebben alakult számunkra, de erre számítottunk, tudjuk, hogy a Buducsnoszt sosem adja fel – tekintett vissza a szombati, 34–22-es győri sikerrel zárult találkozóra a hat gólig jutott Bruna de Paula. – Az első harminc percben elrontottunk néhány lövést, de a szünetben rendeztük a sorokat, feljavult a védekezésünk és a végére megfelelő eredmény született.”

A győriek keretéből többen is hiányoznak, a kismamák – akik közül Győri-Lukács Viktória és Sandra Toft már edzésbe állt a napokban – mellett a sérülteket (Helena Elver, Anna Lagerquist és Linn Blohm) is pótolni kell.

„Szerintem senki sem helyettesíthető, de igyekszünk alkalmazkodni, ami eddig jól megy. Nyilván más így nélkülük, de amennyire csak tudjuk, segítjük egymást. És most megmutathatjuk a képességeinket… – tette hozzá a 29 éves brazil játékos.

Az aktuális évadban eddig csupán egyetlen vereséget szenvedett az ETO, némi meglepetésre a debreceniek győztek a két csapat győri BL-meccsén. De Paula szerint ez a vereség felhívta a figyelmüket arra, hogy mindig ébernek kell lenniük. Szerinte nincs könnyű mérkőzés, ráadásul mindenki ellenük akar bizonyítani.

Az átlövő a november–decemberi világbajnokságon is jól szerepelt, Brazília a hatodik helyen végzett, ő pedig bekerült a sztárválogatottba. Lapunknál az év légiósa címet érdemelte ki 2025-ben, míg a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnél (IHF) a két norvég kiválóság, Henny Reistad és Katrine Lunde mellett jelölt az Év játékosa címre.

„Büszkeséggel tölt el, hogy jelöltek az elismerésre. Úgy érzem, megérte mindaz, amin eddig keresztülmentem. Megtiszteltetés, hogy a világ legjobb játékosai között szerepelhetek. A megfelelő úton járok, és mindaz, amit a pályán és azon kívül megteszek, meghozza a gyümölcsét. Minden trófeát meg akarok nyerni a csapatommal” – jelentette ki a brazil kézilabdázó.

Az ETO-ra szombaton rangadó vár, a Reistadot is foglalkoztató Esbjerg vendége lesz, míg a bajnokságban jövő szerdán a Mosonmagyaróvárt fogadja. A Magyar Kupában a másodosztályú MTK ellen (március 11.) juthat be a négyes döntőbe, a trófeát legutóbb 2021-ben emelhették magasba a győriek.