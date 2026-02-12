Nemzeti Sportrádió

Csütörtökön három magyarnak szurkolhatunk a téli olimpián – infóközpont

2026.02.12. 09:23
Fotó: Getty Images
Csütörtökön a hatodik versenynappal folytatódik a 2026-os téli olimpia. A magyar küldöttségből hárman is szerepelnek ma. Laczkó Lara Vanda és Pónya Sára a női sífutók 10 km-es szabadstílusú versenyén áll rajthoz, míg este Moon Wonjun a férfi rövid pályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres számában negyeddöntőzik, s még ma a döntőt is futják. Ezzel együtt összesen kilenc számban osztanak érmet, s nagyüzem lesz a curling- és a jégkorongtornán – ráadásul a női hokisoknál pótolják az elmaradt finn–kanadai csoportmeccset.

A NAP DÖNTŐI, ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
11.30: női szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
12.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

SÍFUTÁS
13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) 

HÓDESZKA
14.56: férfi krossz, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

GYORSKORCSOLYA
16.30: női 5000 m, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZÁNKÓ
18.30: vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

HÓDESZKA
19.30: női félcső, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport, 20.00)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)

 

 

A MAGYAROK PROGRAMJA

SÍFUTÁS
13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) (Tv: M4 Sport)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)

 

A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESI SÍ
11.30: női szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING
9.05: női selejtező
Dél-Korea–Egyesült Államok
Japán–Svédország
Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Kanada–Dánia
14.05: férfi selejtező
Norvégia–Németország
Egyesült Államok–Svájc (Tv: M4 Sport+)
Nagy-Britannia–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
19.05: női selejtező
Kína–Nagy-Britannia
Olaszország–Dél-Korea
Dánia–Japán
Svédország–Egyesült Államok

GYORSKORCSOLYA
16.30: női 5000 m , döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

HÓDESZKA
10.00: férfi krossz, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1)
14.56: döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
19.30: női félcső, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport, 20.00)

JÉGKORONG
FÉRFITORNA
A-csoport, 1. forduló
12.10: Svájc–Franciaország
16.40: Csehország–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
C-csoport, 1. forduló
21.10: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport, 22.15)
21.10: Lettország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+; Eurosport1, 22.00)
NŐI TORNA
A-csoport, 1. forduló
14.30: Finnország–Kanada

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)

SÍFUTÁS
13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: férfi mogul selejtező
12.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

SZÁNKÓ
18.30: vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZKELETON
9.30: férfi 1. futam (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
11.08: férfi 2. futam (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

Téli sportok
2026.01.27. 13:56

Téli olimpia 2026, adatbank

Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. 15 magyar indul.

 

