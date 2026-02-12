Csütörtökön három magyarnak szurkolhatunk a téli olimpián – infóközpont
A NAP DÖNTŐI, ARANYÉRMESEI
ALPESI SÍ
11.30: női szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
12.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
SÍFUTÁS
13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára)
HÓDESZKA
14.56: férfi krossz, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
GYORSKORCSOLYA
16.30: női 5000 m, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZÁNKÓ
18.30: vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
HÓDESZKA
19.30: női félcső, döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport, 20.00)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 500 m és férfi 1000 m (Moon Wonjun) negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Eurosport2; M4 Sport; Eurosport1, 21.00)
SÍFUTÁS
Téli olimpia 2026, adatbank