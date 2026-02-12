Férfi kosár Ek: bosnyák riválissal találkozik a Falco a negyeddöntőben

A magyar bajnoki ezüstérmes Falco szerda este, a lengyel Sopot felett aratott sikerével – valamint a Murcia rostocki győzelmének is köszönhetően – harcolta ki a továbbjutást, és azt már akkor tudni lehetett, hogy az L-csoport első helyezettjével csap össze a legjobb nyolc között.

Ezt a pozíciót a Bosna kaparintotta meg. Az Európa-kupa honlapja szerint a negyeddöntős párharc Szombathelyen kezdődik március 11-én, egy héttel később pedig Boszniában találkoznak a csapatok.