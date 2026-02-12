Férfi kosár Ek: bosnyák riválissal találkozik a Falco a negyeddöntőben

A bosnyák Bosna KK lesz az ellenfele a Szombathely férfi kosárlabdacsapatának az Európa-kupa negyeddöntőjében.
A magyar bajnoki ezüstérmes Falco szerda este, a lengyel Sopot felett aratott sikerével – valamint a Murcia rostocki győzelmének is köszönhetően – harcolta ki a továbbjutást, és azt már akkor tudni lehetett, hogy az L-csoport első helyezettjével csap össze a legjobb nyolc között.
Ezt a pozíciót a Bosna kaparintotta meg. Az Európa-kupa honlapja szerint a negyeddöntős párharc Szombathelyen kezdődik március 11-én, egy héttel később pedig Boszniában találkoznak a csapatok.
Kosárlabda
14 órája
Legyőzte lengyel vendégét a Falco, és bejutott a legjobb nyolc közé az Európa-kupában
A szombathelyiek végig vezetve nyertek, eközben a nagy rivális Rostock kikapott hazai pályán.
Férfi kosár Ek: Bécsben rekedt a Falco
Kosárlabda
2026.01.13. 13:55
