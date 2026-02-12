Premier League: négy hónap után menesztette Dyche-t a Nottingham Forest

Mindössze 114 nap után menesztette Sean Dyche-t a vezetőedzői posztról az angol labdarúgó-bajnokságban bennmaradásért küzdő Nottingham Forest, amely az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárossal is találkozott.

A tréner elküldésére azt követően került sor, hogy szerda este a csapat hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Wolverhamptonnal úgy, hogy 35 kapura lövési kísérlete volt.

Az 54 éves szakember októberben 2027 nyaráig írt alá a Forestnél, végül azonban Nuno Espírito Santo és Ange Postecoglou sorsára jutott, és ő lett a harmadik edző, akit ebben az idényben elküldtek Nottinghamből.

Az együttes január végén 4–0-ra megverte a Ferencvárost az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek utolsó játéknapján, azóta viszont hárommeccses nyeretlenségi sorozatot produkált, és a 17. helyen áll a Premier League tabelláján, három ponttal megelőzve a már kiesést jelentő pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet.

A Nottingham az Európa-ligában jövő csütörtökön a Fenerbahcéval találkozik Isztambulban, a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzésén. A Premier League 26. fordulójának utolsó meccsén a listavezető Arsenal a Brentford otthonába látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)

Szerdán játszották

Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)

Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)

Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)

Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0

Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)

Kedden játszották

Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)

Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)

Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)

West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)