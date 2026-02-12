Nemzeti Sportrádió

Premier League: négy hónap után menesztette Dyche-t a Nottingham Forest

2026.02.12. 10:06
Sean Dyche az újabb áldozata a Forest gyenge idényének (Fotó: Getty Images)
Sean Dyche Nottingham Forest Premier League
Száztizennégy nap után kötött útilaput vezetőedzője, Sean Dyche talpára a Premier League 17. helyén álló Nottingham Forest, a klub menedzsmentjénél a Wolverhamton elleni 0–0-s döntetlennel telt be a pohár.

Mindössze 114 nap után menesztette Sean Dyche-t a vezetőedzői posztról az angol labdarúgó-bajnokságban bennmaradásért küzdő Nottingham Forest, amely az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárossal is találkozott.

A tréner elküldésére azt követően került sor, hogy szerda este a csapat hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Wolverhamptonnal úgy, hogy 35 kapura lövési kísérlete volt.

Az 54 éves szakember októberben 2027 nyaráig írt alá a Forestnél, végül azonban Nuno Espírito Santo és Ange Postecoglou sorsára jutott, és ő lett a harmadik edző, akit ebben az idényben elküldtek Nottinghamből.

Az együttes január végén 4–0-ra megverte a Ferencvárost az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek utolsó játéknapján, azóta viszont hárommeccses nyeretlenségi sorozatot produkált, és a 17. helyen áll a Premier League tabelláján, három ponttal megelőzve a már kiesést jelentő pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet.

A Nottingham az Európa-ligában jövő csütörtökön a Fenerbahcéval találkozik Isztambulban, a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzésén. A Premier League 26. fordulójának utolsó meccsén a listavezető Arsenal a Brentford otthonába látogat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)
Szerdán játszották
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)

Kedden játszották
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal25175349–17+32 56 
2. Manchester City26165554–24+30 53 
3. Aston Villa26155637–27+10 50 
4. Manchester United26129547–37+10 45 
5. Chelsea26128647–30+17 44 
6. Liverpool26126841–35+6 42 
7. Brentford251231039–34+5 39 
8. Everton26107929–30–1 37 
9. Bournemouth26910743–45–2 37 
10. Newcastle261061037–3736 
11. Sunderland2699827–30–3 36 
12. Fulham261041235–40–5 34 
13. Crystal Palace26881028–32–4 32 
14. Brighton & Hove Albion26710934–3431 
15. Leeds United26791036–45–9 30 
16. Tottenham26781136–37–1 29 
17. Nottingham Forest26761325–38–13 27 
18. West Ham26661432–49–17 24 
19. Burnley26461628–51–23 18 
20. Wolverhampton26161916–48–32 

 

 

Ezek is érdekelhetik