Csütörtökön kialakulhat az elődöntő mezőnye a jégkorong ob I-ben

2026.02.12. 10:54
Schleckmann Márk (Fotó: BJA HC)
jégkorong ob I magyar jégkorong férfi jégkorong
A BJA HC-nak és a DVTK Jegesmedvéknek idegenben kell nyernie csütörtökön a továbbjutáshoz, ellenkező esetben pénteken mindent eldöntő harmadik mérkőzések következnek.

Az ob I negyeddöntőjében még csak az egyik fél második megnyert mérkőzéséig tartanak a párharcok, így csütörtök este a Kangyal Balázs vezette címvédő Budapest Jégkorong Akadémia HC és a DVTK Jegesmedvék is otthonától távol juthat be az elődöntőbe újabb győzelemmel. Nem lenne meglepő, ha egyik párosításban sem rendeznének harmadik meccset.

Az Erste Liga alapszakaszában a FEHA19 kétszer is megtréfálta a BJA-t (egyszer idegenben, egyszer Székesfehérváron), így ez az összecsapás semmiképp sem nevezhető lefutottnak, és a keddi meccsen két gólt szerző káposztásmegyeri csatár, Schlekmann Márk is azt hangsúlyozta, a mérkőzést követő órákban még lehet foglalkozni a történtekkel, de másnap már csak a következő kihívásra szabad összpontosítani, hiszen jó csapat a fiatal játékosokból álló, fáradhatatlanul küzdő FEHA19. Valóban, Tokaji Viktor irányításával sokat lépett előre az együttes, újabb mérföldkő lenne, ha kieséses párharcból jutna tovább.

A másik összecsapás egyértelműbbnek tűnik az előzmények alapján, a DVTK az Erste Ligában és az ob I-ben is mindig felülmúlta a DAB-ot az idényben, ötből öt győzelem a mérlege Láda Balázs együttesének Hetler Ádám csapata ellen. 

JÉGKORONG, OB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
 Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DVTK javára. 

18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
Az állás: 1–0 a BJA HC javára.

 

