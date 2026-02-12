Kóstolja meg Franjo kolbászát! Az alpesi sí sztárja, aki asztalosként dolgozott és uralja a téli olimpiát: Franjo von Allmen

Ha valaki Boltigenben jár, ebben az alpesi hegyek között megbúvó gyönyörű kis faluban, és betér a helyi henteshez bevásárolni, akkor felfigyelhet egy különös terméknévre: „Franjo kolbásza”. Tíz deka 2.60 svájci frankba kerül, vagyis picivel több mint ezer forintba. Ha olyan jó, mint akiről elnevezték, akkor megéri megkóstolni.

Franjo kolbásza (Fotó: bernerzeitung.ch)

Franjo von Allmenről van szó, akiről mindenki tudta, hogy nagyszerűen síel, de hogy ő legyen az, aki ugyanazon az olimpián három aranyérmet nyer mindössze negyedikként a sportág történetében? Ezt inkább Odermattról képzelték volna el az emberek. Mégis úgy hozta a sors, hogy Von Allmen ült a trónra. Meglepetés? A múltja alapján aligha.

Egy farmon nőtt fel. Kétévesen egyszer csak azt vette észre, hogy léceket csatoltak a lábára. Kölyökként annyira szeretett síelni, hogy néha még az eredményhirdetéseket sem várta meg, inkább ment vissza a lejtőkre a barátaival. Az iskola után sem mindig haza vette az irányt, hanem felült a buszra, és ment ki a hegyekbe. Majd a nap végén síelve ment haza a többiekkel.

A gyermek Franjo von Allmen (jobbra) (Fotó: bernerzeitung.ch)

A tündérmese úgy folytatódna, hogy korán jöttek a sikerek, és már egészen fiatalon berobbanva az elitbe mindenkit legyőzött. Csakhogy az élet nagy küzdelemre késztette. Franjo tizenhét éves volt, amikor 2019-ben az édesapja váratlanul meghalt. Túl a gyászon elég hamar világossá vált, hogy a család nehéz anyagi helyzetbe került, és hogy így nem tudja folytatni karrierjét sízőként. De az álmait nem adta fel. A család megpróbált közösségi finanszírozással pénz gyűjteni. És ez bevált: összesen 16 ezer svájci frank jött össze, ami lehetővé tette a versenyzést a következő idényben.

Megpróbálta beverekedni magát a válogatottba, ami a sztárokkal, korszakos egyéniségekkel teletűzdelt svájci csapat esetében közel sem volt egyszerű feladat. Azonban az évek során hazája szövetsége is felfigyelt arra, hogy Von Allmen nem csupán tehetséges, hanem kitartó és eltökélt. És ez szépen lassan az egyre kiemelkedőbb eredményekben is megmutatkozott, noha a szupersztár Marco Odermatt árnyékában érvényesülni nem volt egyszerű dolog.

A 2022-es junior-vb-n három ezüstérmet szerzett. A világkupa-sorozatban 2023 márciusában mutatkozott be Aspenben, az első dobogós helyezést 2024 januárjában Garmisch-Partenkirchenben érte el szuper-G-ben, majd egy évvel később megszerezte az első győzelmét, hol máshol, mint az egyik legrangosabb helyszínen, Wengenben, szintén szuper-G-ben. Később lesiklásban is begyűjtött négy elsőséget. Csak tavaly vehetett részt élete első világbajnokságán, de micsoda debütálás volt ez! Rögtön megnyerte a lesiklást, és aranyérmes lett csapatkombinációban is.

A svájci juniorbajnokság három aranyérmével 2022-ben

Hans Knauss, az egykori kiváló osztrák síző mondta róla a Blicknek: „Franjo emlékeztet Beat Feuzra (olimpiai bajnok és világbajnok klasszis – a szerk.). Mind a ketten birtokolnak valamit, ami nem tanulható, hihetetlen érzékük van a síeléshez”. A norvég klasszis, Aksel Lund Svindal szerint a fejlődéséhez Marco Odermatt is kellett, aki nem ellenfélként, hanem igazi csapattársként, egyfajta kapitányként segítette tanácsokkal a svájci csapattársakat, kitaposta előttük az utat, és így Franjo is sebesebben fejlődhetett.

Franjo von Allmennel egy nagy probléma van: túl hangosan horkol! A csapattárs, Stefan Rogentin mondta róla a Blicknek: „Senkit sem ismerek, aki hangosabban horkolna Von Allmennél”. Franjo erre annyit mondott, hogy „mivel hangosan horkolok, a síelők közül senki sem akar velem osztozni egy szobán, de így legalább élvezhetem az egyágyas szobákat!”

Érdeklődési körét nem csak a síelés jelentette és jelenti. Képzett asztalos, négy évig tanulta a szakmát, amire amolyan B-tervként tekintett arra az esetre, ha az alpesisí-karrier mégsem jönne be, esetleg egy sérülés miatt mással kellene foglalkoznia. A mai napig hódol eme szenvedélyének, ha az ideje engedi, de nagy szerelme a motorozás is. „A motokrossz nagyon fontos, az ellensúlyt jelenti nyaranta. Nemcsak edzésként tekintek rá, hanem mindenek felett jó szórakozásként, lazításként, kikapcsolódásként, hogy egy kicsit távol kerüljek mindentől. A motorozásban is gyorsan kell reagálni, és fontos a fizikai oldala is, mivel nagyon kimerítő. Versenyzőként törődnöm kell azzal, hogy mennyi nyomást engedek be kintről. Csak jól síelhetek, és ezt akkor tudom a legjobban megvalósítani, amikor élvezem az egészet, és nem hagyom magam túl nagy nyomás alá helyezni” – mondta a HEAD Ski videójában.

Karrierje csúcspontja természetesen a mostani olimpia. Három aranyra csak Toni Sailer (1956), Jean-Claude Killy (1968) és Janica Kostelic (2002) volt képes egyazon játékokon. Egyértelművé vált hogy Bormióban – itt rendezték meg a férfiak versenyeit – most nem Marco Odermattról, hanem Franjo von Allmenről szól az alpesi sí.

„Teljesen szürreális, ami ma és az egész olimpián történt velem – mondta Von Allmen a szerdai, szuper-G-ben szerzett aranya után. – Úgy érzem, mintha álmodnék, de nem vagyok benne biztos. Remélem, nem ébredek fel.”

Bármekkora sikereket ért el már eddig is, Franjo von Allmen számára van egy cél, ami mindenek felett áll: mindig vidámnak maradni. Ezért is mosolyog szinte mindig a fotókon. És mi az, amit minden futam előtt hall? „Rock ’n’ roll és élvezd!”

FRANJO VON ALLMEN

Született: 2001. július 24. Boltigen

Nemzetisége: svájci

Sportága: alpesi sí

Legjobb eredményei: 3x olimpiai bajnok (2026: lesiklás, szuperóriás-műlesiklás, csapatkombináció); 2x világbajnok (2025: lesiklás, csapatkombináció); 5x világkupaverseny-győzelem (4 lesiklás, 1 szuperóriás-műlesiklás)