Nemzeti Sportrádió

Kiket kapjon ellenfélnek a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában? Szavazzon!

2026.02.12. 09:54
null
Hat tétmérkőzés vár idén a magyar válogatottra (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Magyarország sorsolás Nemzetek Ligája NL magyar válogatott Marco Rossi
Csütörtök este 18 órakor tartják Brüsszelben a Nemzetek Ligája csoportkörének sorsolását. Kiderül, hogy a magyar válogatottnak mely három ország válogatottjával kell megküzdenie a B-ligában. Ön milyen összetételű csoportot szeretne? Szavazzon!

Mint ismert, Magyarország elbukta az előző kiírás osztályozóját, így kiesett a B-ligába. A csoportsorsolást az első kalapból várhatják a mieink.

A 2. kalapból egy korábbi Eb-ellenfelet is kaphatunk Ausztria vagy Svájc személyében. Rajtuk kívül a vb-pótselejtezős Bosznia-Hercegovinát és Ukrajnát is kihúzhatják a mieink csoportjába.

SZAVAZÁS

Melyik válogatott legyen az ellenfél a 2. kalapból?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

A  3. kalapban ott vannak az ősszel a mieinket a világbajnoki szereplés reményétől megfosztó írek, illetve összejöhet egy bő tíz éve nem látott, románok elleni párharc (ők szintén érintettek a vb-pótselejtezőben). Ha a szlovénokat kapjuk, akkor velük a március 28-i felkészülési mérkőzés miatt idén háromszor is játszanánk. Grúzia csaknem 25 éve nem volt a mieink ellenfele.

SZAVAZÁS

Melyik válogatott legyen az ellenfél a 3. kalapból?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

A 4. kalapból mind a négy lehetséges ellenfelünk szerepel a márciusi vb-pótselejtezőben. Egy balkáni ellenfélre 50 százalék az esély  – (Észak-)Macedóniával legutóbb 2001-ben csaptunk össze, Koszovóról azonban vannak frissebb emlékeink, 2024-ben jártak itt a Puskás Arénában és 2–0-ra nyertünk ellenük. Rajtuk kívül szóba jöhet még Észak-Írország és a 2000-es években a mieinknek sok bosszúságot okozó Svédország.

SZAVAZÁS

Melyik válogatott legyen az ellenfél a 4. kalapból?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

Csütörtökön elsőként a D-, majd a C-liga csapatait sorsolják, utána következik a magyar válogatott ligája. Először a B-liga 1. kalapjában szereplő csapatok kerülnek be a csoportjaikba: az elsőként kihúzott gárda a B-liga 1. csoportjába, a másodikként kihúzott a 2. csoportba és így tovább.

A torna menetrendje változik: a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, szeptember utolsó és október első napjaiban a csapatok négy-négy mérkőzést játszanak le. A kétmeccses novemberi válogatott időszak megmarad.

A találkozók időpontját az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, péntek délelőtt hozza nyilvánosságra.

A B-liga négy csoportjának első helyezettjei automatikusan felkerülnek az A-ligába, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-liga harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok pedig a C-liga másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra 2027. március 25. és 30. között kerül sor.

A 18 órakor kezdődő sorsolást élőben követheti a nemzetisport.hu-n és az M4 Sporton.

 

Magyarország sorsolás Nemzetek Ligája NL magyar válogatott Marco Rossi
Legfrissebb hírek

Davis-kupa: a magyar válogatott kiemelt lesz a csütörtöki sorsoláson

Tenisz
2026.02.10. 19:26

Idén nem lesz magyar futam a rali Eb-n

Rali
2026.02.10. 18:10

Csütörtökön ellenfeleket kap a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

Magyar válogatott
2026.02.10. 12:56

Videó: így jutott Görögország ellen Eb-döntőbe a női pólóválogatott

Vízilabda
2026.02.04. 09:10

Benfica-igazgató: Az előző meccsen megmutattuk, hogy nincs számunkra lehetetlen; José Mourinho tömören reagált

Bajnokok Ligája
2026.01.30. 15:30

BL-sorsolás: ismét összecsap egymással a Benfica és a Real Madrid!

Bajnokok Ligája
2026.01.30. 12:28

Détáriék meghódították a Közel-Keletet

Népsport
2026.01.30. 09:13

Asztalitenisz csapat-vb: Szingapúrral egy csoportban a nők, Brazíliával a férfiak

Egyéb egyéni
2026.01.26. 15:21
Ezek is érdekelhetik