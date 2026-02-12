Kiket kapjon ellenfélnek a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában? Szavazzon!

Mint ismert, Magyarország elbukta az előző kiírás osztályozóját, így kiesett a B-ligába. A csoportsorsolást az első kalapból várhatják a mieink.
A 2. kalapból egy korábbi Eb-ellenfelet is kaphatunk Ausztria vagy Svájc személyében. Rajtuk kívül a vb-pótselejtezős Bosznia-Hercegovinát és Ukrajnát is kihúzhatják a mieink csoportjába.
Melyik válogatott legyen az ellenfél a 2. kalapból?
A 3. kalapban ott vannak az ősszel a mieinket a világbajnoki szereplés reményétől megfosztó írek, illetve összejöhet egy bő tíz éve nem látott, románok elleni párharc (ők szintén érintettek a vb-pótselejtezőben). Ha a szlovénokat kapjuk, akkor velük a március 28-i felkészülési mérkőzés miatt idén háromszor is játszanánk. Grúzia csaknem 25 éve nem volt a mieink ellenfele.
Melyik válogatott legyen az ellenfél a 3. kalapból?
A 4. kalapból mind a négy lehetséges ellenfelünk szerepel a márciusi vb-pótselejtezőben. Egy balkáni ellenfélre 50 százalék az esély – (Észak-)Macedóniával legutóbb 2001-ben csaptunk össze, Koszovóról azonban vannak frissebb emlékeink, 2024-ben jártak itt a Puskás Arénában és 2–0-ra nyertünk ellenük. Rajtuk kívül szóba jöhet még Észak-Írország és a 2000-es években a mieinknek sok bosszúságot okozó Svédország.
Melyik válogatott legyen az ellenfél a 4. kalapból?
Csütörtökön elsőként a D-, majd a C-liga csapatait sorsolják, utána következik a magyar válogatott ligája. Először a B-liga 1. kalapjában szereplő csapatok kerülnek be a csoportjaikba: az elsőként kihúzott gárda a B-liga 1. csoportjába, a másodikként kihúzott a 2. csoportba és így tovább.
A torna menetrendje változik: a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, szeptember utolsó és október első napjaiban a csapatok négy-négy mérkőzést játszanak le. A kétmeccses novemberi válogatott időszak megmarad.
A találkozók időpontját az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, péntek délelőtt hozza nyilvánosságra.
A B-liga négy csoportjának első helyezettjei automatikusan felkerülnek az A-ligába, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-liga harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok pedig a C-liga másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra 2027. március 25. és 30. között kerül sor.
A 18 órakor kezdődő sorsolást élőben követheti a nemzetisport.hu-n és az M4 Sporton.