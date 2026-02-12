Michael Okeke: Nem nyomaszt, hogy a manchesteri múltam miatt sokat várnak tőlem Magyarországon
– Tudja, hány pontja van a Manchester Citynek?
– Kapásból nincs meg – válaszolta lapunknak az U21-es magyar válogatott Michael Okeke, aki kilenc évet húzott le a világhírű klub utánpótlásában, majd 2025 szeptemberében a Puskás Akadémiához szerződött.
– Azért figyelemmel követi a csapat mérkőzéseit?
– Természetesen, hiszen sok a barátom ott, megannyi szép emlék köt a klubhoz.
– Gondolta volna, hogy pályafutása első felnőttidényét az NB I-ben tölti?
– Őszintén szólva nem. A Manchester Citynél az U21-eseknél játszottam, inkább Angliában képzeltem el pályafutásom következő állomását, viszont amikor befutott a magyarországi lehetőség, átgondoltam, mit jelentene nekem, ha a Puskás Akadémiában folytatnám. Hívtak Angliából, volt másik magyarországi lehetőségem is, ám úgy éreztem, ez a lépés segíthet abban, hogy minél hamarabb tapasztalatot szerezzek a felnőttfutballban. Emellett az európai kupaszereplés lehetősége is sokat nyomott a latban.
– Manchesterben született, a Cityben nevelkedett. Nehéz döntés volt elhagynia nevelőklubját?
– Nem volt könnyű, de úgy voltam vele, kilenc év után szükségem van a környezetváltozásra. Már csak azért is lépnem kellett, mert a City stílusa szinte egyedülálló a világon, sehol sem játszanak úgy, mint ott. Szükségét éreztem annak, hogy más játékrendszerben is futballozzak, hiszen minél idősebb az ember, annál nehezebb hozzászokni az újhoz.
– Melyek a legszebb emlékei a Citynél?
– Az FA Youth Cup megnyerése kiemelkedik mind közül. Óriási volt a Leeds United elleni döntőben pályára lépni és gólpasszt adni. A felnőttcsapatnál az első edzésem szürreális élmény volt, tizenhét évesen hirtelen klasszisok között találtam magam.
– Melyik világsztár volt önre a legnagyobb hatással?
– Többen inspiráltak, Rúben Dias különösen. Az edzéseken mindig száz százalékot adott, vezérként viselkedett, miközben támogatta a társait, a fiatalokkal is kedves volt. Nagyszerű belső védő, de a hozzáállása miatt nézek fel rá igazán, a profizmusával kiemelkedett mindenki közül.
– Milyen profilú játékost próbáltak faragni önből?
– Olyat, aki több poszton bevethető, sokoldalú és könnyen alkalmazkodik a szerepköréhez. Szinte mindenféle pozícióban kipróbáltak. Volt edzőm, aki belső védőként látott bennem fantáziát, más jobbhátvédként, de a legtöbbet középpályásként játszottam. A védelem előtt és a csatár mögött is szerepeltettek, ebből mind profitáltam, ennek is köszönhetem, hogy jól alkalmazkodom.
– Kihívást jelent, hogy pályafutása első idényét úgy tölti a felnőttfutballban, hogy a nyári és a téli alapozást sem csinálta meg a klubjával?
– Nagyobb hatással volt a teljesítményemre a nyári felkészülés kihagyása. A nyáron még a Cityvel készültem, a szeptemberi klubváltáskor ismertem csak meg a társakat, ezért beletelt némi időbe, mire beilleszkedtem. A télen egy kellemetlen sérülés miatt nem tudtam részt venni az alapozáson, viszont miután edzésbe álltam, hamar visszanyertem az erőnlétemet.
– Miként kezeli, hogy mindenki sokat vár öntől, pusztán azért, mert a világ egyik legerősebb klubjából érkezett?
– Nem zavar, különösebb nyomást sem jelent. Elég teher az, hogy jelentős elvárást támasztok saját magammal szemben, én akarok lenni a legjobb játékos a posztomon, ezzel hajszolom bele magam a kemény munkába.
– Az adatok azt mutatják, védekezésben nagyon jó a posztján, hasznos a játéka, viszont keveset vállalkozik, nem kockáztat sokat.
– Amikor megérkeztem, Hornyák Zsolt vezetőedző elsősorban azt kérte tőlem, nyerjem meg a párharcaimat, segítsek a csapatnak a védekezésben és legyek kemény, amikor összecsapok valakivel a labdáért. Szerintem ez a része rendben van a játékomnak, de én is érzem, több rizikós passzt kellene vállalnom. Rendre visszanézem a meccseimet, elemzem a játékomat, hogy tanuljak, kívülről lássam, hogyan futballoznak a társaim, milyen döntéseket hoznak, hová helyezkednek, illetve melyek az erősségeik, a gyengeségeik. Hiszem, hogy minél jobban összecsiszolódom az edzéseken és a meccseken a srácokkal, annál magabiztosabb és pontosabb lesz az előrejátékom. Wojciech Gollával és Joel Fameyeh-vel sokat beszélgetek, ők különösen segítőkészek, támogatólag jelzik, ha valamit rosszul csinálok.
– Milyennek tartja az NB I színvonalát?
– Az U21-es válogatott tagjaként sok játékost ismerek a ligából, így volt a fejemben egy kép arról, milyen lehet. Azt kell mondanom, keményebb a bajnokság annál, mint amire számítottam. Meglep, mennyire szoros a mezőny. Azt hittem, lesznek kiemelkedő csapatok és lefelé kilógók, de ez nem így van, kiszámíthatatlan, ki hányadik helyen végez. Az eddigiek alapján az ETO FC volt a legkeményebb ellenfelünk, nagyon erős, masszív csapatnak tartom, nem véletlenül hajt a bajnoki címre.
– Kétezerhuszonnyolcig írt alá a Puskás Akadémiához, milyen céljai vannak?
– Nem mondhatom, hogy eddig fantasztikusan teljesítettem, ahogyan a csapat sem, úgyhogy szeretném, ha a jövőben jobban játszanék és ezzel párhuzamosan felfelé lépdelnénk a tabellán. Jól érzem magam Magyarországon, bízom benne, hogy szép sikereket érek el a klubbal – meglátjuk, az itt töltött időszak hozzásegít-e ahhoz, hogy egyszer majd a Premier League-ben játsszak.
A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC Győr
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
21
9
4
8
26–26
0
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
21
8
6
7
31–27
+4
30
|8. MTK Budapest
21
7
3
11
39–46
–7
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Nyíregyháza Spartacus
21
5
6
10
25–37
–12
21
|11. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14