Michael Okeke: Nem nyomaszt, hogy a manchesteri múltam miatt sokat várnak tőlem Magyarországon

2026.02.12. 10:03
Michael Okeke (Fotó: Kovács Péter)
Puskás Akadémia labdarúgó NB I Michael Okeke
Michael Okeke a Manchester City utánpótlásából érkezve játszotta be magát a Puskás Akadémiába – a húszéves középpályással többek között angliai időszakáról és persze a céljairól beszélgettünk.

– Tudja, hány pontja van a Manchester Citynek?
– Kapásból nincs meg – válaszolta lapunknak az U21-es magyar válogatott Michael Okeke, aki kilenc évet húzott le a világhírű klub utánpótlásában, majd 2025 szeptemberében a Puskás Akadémiához szerződött.

– Azért figyelemmel követi a csapat mérkőzéseit?
– Természetesen, hiszen sok a barátom ott, megannyi szép emlék köt a klubhoz.

Fotó: PFLA

– Gondolta volna, hogy pályafutása első felnőttidényét az NB I-ben tölti?
– Őszintén szólva nem. A Manchester Citynél az U21-eseknél játszottam, inkább Angliában képzeltem el pályafutásom következő állomását, viszont amikor befutott a magyarországi lehetőség, átgondoltam, mit jelentene nekem, ha a Puskás Akadémiában folytatnám. Hívtak Angliából, volt másik magyarországi lehetőségem is, ám úgy éreztem, ez a lépés segíthet abban, hogy minél hamarabb tapasztalatot szerezzek a felnőttfutballban. Emellett az európai kupaszereplés lehetősége is sokat nyomott a latban.

– Manchesterben született, a Cityben nevelkedett. Nehéz döntés volt elhagynia nevelőklubját?
– Nem volt könnyű, de úgy voltam vele, kilenc év után szükségem van a környezetváltozásra. Már csak azért is lépnem kellett, mert a City stílusa szinte egyedülálló a világon, sehol sem játszanak úgy, mint ott. Szükségét éreztem annak, hogy más játékrendszerben is futballozzak, hiszen minél idősebb az ember, annál nehezebb hozzászokni az újhoz.

– Melyek a legszebb emlékei a Citynél?
– Az FA Youth Cup megnyerése kiemelkedik mind közül. Óriási volt a Leeds United elleni döntőben pályára lépni és gólpasszt adni. A felnőttcsapatnál az első edzésem szürreális élmény volt, tizenhét évesen hirtelen klasszisok között találtam magam.

– Melyik világsztár volt önre a legnagyobb hatással?
– Többen inspiráltak, Rúben Dias különösen. Az edzéseken mindig száz százalékot adott, vezérként viselkedett, miközben támogatta a társait, a fiatalokkal is kedves volt. Nagyszerű belső védő, de a hozzáállása miatt nézek fel rá igazán, a profizmusával kiemelkedett mindenki közül.

– Milyen profilú játékost próbáltak faragni önből?
– Olyat, aki több poszton bevethető, sokoldalú és könnyen alkalmazkodik a szerepköréhez. Szinte mindenféle pozícióban kipróbáltak. Volt edzőm, aki belső védőként látott bennem fantáziát, más jobbhátvédként, de a legtöbbet középpályásként játszottam. A védelem előtt és a csatár mögött is szerepeltettek, ebből mind profitáltam, ennek is köszönhetem, hogy jól alkalmazkodom.

– Kihívást jelent, hogy pályafutása első idényét úgy tölti a felnőttfutballban, hogy a nyári és a téli alapozást sem csinálta meg a klubjával?
– Nagyobb hatással volt a teljesítményemre a nyári felkészülés kihagyása. A nyáron még a Cityvel készültem, a szeptemberi klubváltáskor ismertem csak meg a társakat, ezért beletelt némi időbe, mire beilleszkedtem. A télen egy kellemetlen sérülés miatt nem tudtam részt venni az alapozáson, viszont miután edzésbe álltam, hamar visszanyertem az erőnlétemet.

Michael Okeke of Manchester City Under 18s and Lino Sousa of Arsenal Under 18s compete for the ball during the FA Youth
Michael Okeke (balra) a korosztályos meccseken is sok tapasztalatot szerzett a Manchester Cityben (Fotó: Imago Images)

– Miként kezeli, hogy mindenki sokat vár öntől, pusztán azért, mert a világ egyik legerősebb klubjából érkezett?
– Nem zavar, különösebb nyomást sem jelent. Elég teher az, hogy jelentős elvárást támasztok saját magammal szemben, én akarok lenni a legjobb játékos a posztomon, ezzel hajszolom bele magam a kemény munkába.

–  Az adatok azt mutatják, védekezésben nagyon jó a posztján, hasznos a játéka, viszont keveset vállalkozik, nem kockáztat sokat.
– Amikor megérkeztem, Hornyák Zsolt vezetőedző elsősorban azt kérte tőlem, nyerjem meg a párharcaimat, segítsek a csapatnak a védekezésben és legyek kemény, amikor összecsapok valakivel a labdáért. Szerintem ez a része rendben van a játékomnak, de én is érzem, több rizikós passzt kellene vállalnom. Rendre visszanézem a meccseimet, elemzem a játékomat, hogy tanuljak, kívülről lássam, hogyan futballoznak a társaim, milyen döntéseket hoznak, hová helyezkednek, illetve melyek az erősségeik, a gyengeségeik. Hiszem, hogy minél jobban összecsiszolódom az edzéseken és a meccseken a srácokkal, annál magabiztosabb és pontosabb lesz az előrejátékom. Wojciech Gollával és Joel Fameyeh-vel sokat beszélgetek, ők különösen segítőkészek, támogatólag jelzik, ha valamit rosszul csinálok.

– Milyennek tartja az NB I színvonalát?
– Az U21-es válogatott tagjaként sok játékost ismerek a ligából, így volt a fejemben egy kép arról, milyen lehet. Azt kell mondanom, keményebb a bajnokság annál, mint amire számítottam. Meglep, mennyire szoros a mezőny. Azt hittem, lesznek kiemelkedő csapatok és lefelé kilógók, de ez nem így van, kiszámíthatatlan, ki hányadik helyen végez. Az eddigiek alapján az ETO FC volt a legkeményebb ellenfelünk, nagyon erős, masszív csapatnak tartom, nem véletlenül hajt a bajnoki címre.

– Kétezerhuszon­nyolcig írt alá a Puskás Akadémiához, milyen céljai vannak?
– Nem mondhatom, hogy eddig fantasztikusan teljesítettem, ahogyan a csapat sem, úgyhogy szeretném, ha a jövőben jobban játszanék és ezzel párhuzamosan felfelé lépdelnénk a tabellán. Jól érzem magam Magyarországon, bízom benne, hogy szép sikereket érek el a klubbal – meglátjuk, az itt töltött időszak hozzásegít-e ahhoz, hogy egyszer majd a Pre­mier League-ben játsszak.

A 22. FORDULÓ PROGRAMJA
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
Február 14., szombat
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 15., vasárnap
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

  1. Ferencvárosi TC

21

12

4

5

40–21

+19 

40 

  2. ETO FC Győr

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

21

11

5

5

32–25

+7 

38 

  4. Paksi FC

21

10

6

5

41–29

+12 

36 

  5. Puskás Akadémia

21

9

4

8

26–26

31 

  6. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  7. Zalaegerszegi TE

21

8

6

7

31–27

+4 

30 

  8. MTK Budapest

21

7

3

11

39–46

–7 

24 

  9. Újpest FC

21

6

5

10

28–37

–9 

23 

10. Nyíregyháza Spartacus

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

11. Diósgyőri VTK

21

4

8

9

28–35

–7 

20 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

AZ ÁLLÁS

 

 

Puskás Akadémia labdarúgó NB I Michael Okeke
