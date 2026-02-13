Nemzeti Sportrádió

A Liverpool olyan játékost keres, mint Szoboszlai – 20 éves ghánai kiszemelt

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.13. 11:07
Az Anfield Watch úgy fogalmaz, a Liverpool már a következő Szoboszlai Dominikot keresi, és Caleb Yirenky (3) lehet az első számú nyári kiszemelt, aki karakterében leginkább hasonlít a magyar középpályáshoz (Fotó: AFP/NSO-montázs)
Az Anfield Watch szurkolói oldal szerint a Liverpool FC a nyári átigazolási időszakban hasonló karakterű középpályást szeretne igazolni, mint Szoboszlai Dominik, és már az első számú kiszemeltje is megvan a posztra.

 

„Mindannyian arról álmodunk, hogy  több olyan játékos legyen a csapatban, mint a magyar középpályás mester .Ebben az egyébként nehéz idényben Szoboszlai Dominik ritka fénypontnak számít a Liverpoolban. Újra és újra bizonyít, szerepeljen akár nyolcas, akár tíz, akár jobbhátvéd pozícióban – egyszerűen csúcsteljesítményt nyújt. Régen Carragher csapatáról énekeltek a szurkolók, most már lehetne szó Szoboszlai csapatáról. Ezek után nem meglepő, hogy a Liverpool most már olyan játékosokat keres a középpálya megújítására, mint ő” – vezeti fel a magyar játékos méltatásával az Anfield Watch szurkolói oldal azt a cikkét, amiben bemutatja a Liverpool egyik fő nyári kiszeneltjét, a dán Nordsjaellandban futballozó, 20 éves, nyolcszoros ghánai válogatott középpályást, Caleb Yirenkyit.

A jobbhátvédként is bevethető Yirenky kapcsán elsősorban a sokoldalúságát emeli ki a szerző. Azt, hogy bár alapvetően hatos és nyolcas pozícióban játszik, a Liverpool megfigyelői szerint jobbhátvédként is képes lehet Premier League-szintű teljesítményre, sőt, korábban belső védőt is játszott a 182 centiméter magas futballista.

Erényei között említi Szoboszlaihoz hasonlóan a munkabírását, a letámadási és labdaszerzési képességét. A középpályások között Yirenky szerezte a legtöbb labdát a dán élvonal jelenlegi idényében és a támadó harmadban ő nyerte a legtöbb párharcot a posztján. Szoboszlaihoz hasonlóan megállás nélkül előre-hátra közlekedik a pálya teljes hosszában, nagy távolságokat tesz meg.

A Liverpool a hírek szerint már januárban megpróbálta szerződtetni a Transfermarkt által egyelőre csak hatmillió euróra taksált 20 éves, nyolcszoros válogatott középpályást,  de elsőre nem járt sikerrel. Azonban a tavaszi szezonban várhatóan minden dán Nordsjaelland-meccsen ott lesznek a Liverpool megfigyelői és alaposan feltérképezik a játékát.

Yirenky két éve került Ghánából a dán klub utánpótlásába, tavaly pedig az első csapathoz, melynél negyven tétmeccsen négy gólt és hét gólpasszt ért el. Hírbe hozták már a török Galatasaryjal, Angliából pedig a Brightonal és a Manchester Uniteddel is.

 

 

