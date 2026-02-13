NB II: távozik a Videoton középpályása – hivatalos
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy a klub közös megegyezéssel felbontotta Ominger Gergő kölcsönszerződését.
A 23 éves középpályás az elmúlt másfél évben két NB I-es, hét NB II-es és három kupamérkőzésen lépett pályára piros-kékben – idézte fel a székesfehérváriak hivatalos honlapja.
