NB II: távozik a Videoton középpályása – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.02.13. 13:04
Ominger Gergő (Fotó: vidi.hu)
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy a klub közös megegyezéssel felbontotta Ominger Gergő kölcsönszerződését.

A 23 éves középpályás az elmúlt másfél évben két NB I-es, hét NB II-es és három kupamérkőzésen lépett pályára piros-kékben – idézte fel a székesfehérváriak hivatalos honlapja. 

 

