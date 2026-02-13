Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Brunner Blanca a harminckettedik idővel került a nyolcaddöntőbe

2026.02.13. 11:43
Brunner Blanca (Fotó: Getty Images)
A két visszalépés nyomán az utolsó pillanatban indulóvá előlépett Brunner Blanca 32. lett a hódeszkások krossz számának pénteki időmérőjén a milánói-cortinai téli olimpián.

Harminckettedikként jutott a hódeszkások krossz számában a nyolcaddöntőbe a magyar olimpiai csapatba az utolsó pillanatban bekerülő Brunner Blanca a milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon. A 22 éves magyar versenyző 1:19.47 perces eredményével két riválisát tudta megelőzni az első lecsúszásnál az ugratókkal, hullámos talajjal és döntött kanyarokkal nehezített pályán. A leggyorsabbnak a cseh Eva Adamczyková bizonyult 1:12.29 perccel.

Az első futamban mind a 32 versenyző lejött, majd a legjobb húsz a második menetet már kihagyta. A magyar hódeszkás másodjára a 11. lesikló volt, és 1:20.14 perccel ért célba – Brunner itt nem tudott senkit megelőzni.

A két időmérő alapján sorolják be a résztvevőket a 13.30-kor kezdődő kieséses szakaszba. A nyolcaddöntőben nyolc négyfős futamot rendeznek, az első két helyezettek jutnak tovább.

 

