Lelki békéje is szárnyakat ad Varga Barnabásnak Görögországban

1. Varga Barnabás januárban előbb átesett az orvosi vizsgálaton, majd aláírta szerződését az AEK Athénhoz. A Ferencvárost elhagyó csatár azóta beindult, az Olympiakosz elleni gólja után a Panszeraikosznak kettőt vágott. Mit szól a teljesítményéhez?

Csank János: – Tudjuk, hogy különleges érzéke van a kapu előtti szituációk megoldásához, a fejelőkészsége pedig egészen kivételes. Most inkább az a meglepő, hogy mentálisan nem ingott meg Görögországban, zsúfolt lelátók előtt sem idegeskedik. Ezek szerint nem égett ki az évek során, talán most kapóra jön, hogy később került a profi futball körforgásába. Kicsit olyan, mintha tudná, a labdarúgáson kívül is van élet. Megvan a lelki békéje, lazán fogja fel a futballt. Önbizalma van, de miért ne lenne?! Nagyon jó alany, megfelelően kezeli a külső körülményeket.

Pásztor József: – Nem véletlen, hogy a válogatottban és a Ferencvárossal a nemzetközi kupában is szórta a gólokat. Azt gondoltam, jobban megviseli, hogy új környezetbe, új országba, új társak közé került, de a jelek szerint nem. Nem is tudom, rajta kívül akad-e még Európában olyan játékos, akinek ilyen térérzéke van a levegőben. Fantasztikus, amit a kapu előtt művel. Nálunk annak idején Békéscsabán Vágási Sanyi fejelt hihetetlenül jól, de miután megműtötték a combját, bokáját, nem volt már olyan nagy a súlypontemelkedése. Állítom, egy csatárnak fejjel a legnehezebb gólt szereznie.

Hajdú B. István: – A Ferencvárostól is féltették, mondván, vidéki srác, a fővárosban megeszik reggelire… Nem így történt. A válogatottban sem húzta az időt a beilleszkedéssel. Jó helyre került, az AEK Athén illik is a stílusához, a játéktudásával pedig könnyen elfogadtatta magát. Inspirálón hatott rá, hogy ilyen közönség előtt léphet pályára, és biztos vagyok benne, áprilisban nem arról szólnak majd a hírek, hogy február óta miért nem talált a kapuba. Könnyen veszi az akadályokat, az Európa-bajnokságon elszenvedett fejsérülése után is mintha mindenki más jobban aggódott volna, hogyan fejel majd ugyanolyan jól.

2. Zajlik az NB I tavaszi szezonja, a Ferencváros újra a tabella élén áll. A legnagyobb kihívónak számító győriek aligha adják fel, s ott van még az üldözők között a Loki és a Paks is. Az elmúlt évek legizgalmasabb tavasza vár ránk?

Csank János: – Jó lenne végre izgulni. A Győrnek jó meccsei voltak eddig, az utóbbi két fellépésén volt egy kis visszaesés a teljesítményében. Hibázni nem lehet, jönnek a rangadók. A Fradinak sűrű volt a programja, hazai pályán meglepetésre pontokat veszített. Nem a tudáskülönbség, hanem a botlások miatt lehet ez a harc most kiélezett. De nincs kétségem afelől, hogy az idén is a Ferencváros lesz a bajnok, rengeteg játékosa van. A Debrecen egyértelműen meglepetéscsapat, külön büszke vagyok rá, hogy két futballistája is nálunk, Tarpán kezdte: Kusnyír Erik még a megye kettőben játszott itt, Cibla Flórián pedig tőlünk került a Lokihoz.

Pásztor József: – Az utóbbi években nem voltunk hozzászokva, hogy a Ferencvárost több csapat is szorongatja. Előfordult, hogy a Puskás Akadémia ott volt a nyomában, de ilyen, hogy többen is közel vannak hozzá… Mindenesetre a Fradi kezd kiegyenesedni, az újabb aranyérme leginkább attól függ, meddig jut az Európa-ligában. Ha a Ludogorecen is túlverekszi magát, sűrű lesz a tavasza, ki tudja, hogyan bírja majd. A Paksnak aligha lehetnek ­aranyálmai, szerintem a Debrecen sem elég erős a bajnoki cím megszerzéséhez, egyedül az ETO lehet az igazi kihívó. Hátul pedig az MTK és az Újpest is bajba kerülhet még.

Fotó: Árvai Károly

Hajdú B. István: – Tavaly is sokáig hármas versenyfutás volt, a Puskás Akadémia mellett a Paks üldözte a Fradit. A Győr most nagyon markánsnak tűnik, a Debrecen pedig nyilvánvalóan meg akarja lovagolni az előtte adódó esélyt. A paksiakat nem tartom bajnokesélyesnek, főleg így, hogy sorra mennek el a játékosaik. Láthatjuk, a Ferencváros akkor tudja uralni az NB I-et, ha nincs már versenyben a nemzetközi kupában. Az idén ráadásul hamarabb befejeződik a bajnokság, így ha a Ludogorec ellen továbbjutnak a zöld-fehérek az El-rájátszásban, ez az időszak még rövidebb lehet. Attól a pillanattól, hogy egy hétig készülhetnek a bajnoki meccsekre, egyértelmű a fölényük.

3. Januárban olaszországi otthonában, a Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában kerestük fel Marco Rossit. A magyar válogatott szövetségi kapitányának célja, hogy a következő vb-selejtezőn is ő vezesse az együttest. Látott rá esélyt, hogy távozik a kispadról?

Csank János: – Ha olyan ajánlatot kapott volna, szerintem megy… Magyarországon jól érzi magát, de azt gondoltam, hiányzik neki a napi munka, a napi feszültség – ezek szerint nem. Annak idején én ezért háromszor utasítottam vissza a szövetségi kapitányi posztot, negyedszerre vállaltam el. Nekem hiányzott a napi meló, az alkotás folyamata, megvívni a csatákat az idősebb futballistákkal. Ha Marco Rossi jól érzi magát a bőrében, igaza van, folytassa a munkát! Összességében örülök, hogy maradt, higgadt fickó.

Pásztor József: – Magyarországon nem egyszerű a szövetségi kapitányok élete, mert nálunk mindenki ért a futballhoz. A válogatottal szép eredményeket ért el, továbbra is fenntartom, az írek elleni cseréivel hibázott. De ezen már túl vagyunk… Jelenleg nem tudnék nála jobb kapitányt ajánlani. A taktikája általában működött, a játékosok beálltak mögé, kár, hogy az írek elleni vb-selejtező hajrája így alakult. Hátul van a legnagyobb probléma, Willi Orbánban egy-két év van még, őt egyelőre nem tudjuk pótolni. A támadó Redzic Damir Salzburgba szerződött, a középpályás Tóth Alex Angliába, fontos lenne, hogy játsszanak.

Fotó: Szabó Miklós

Hajdú B. István: – Kettőn állt a vásár, ő nem akart távozni, az MLSZ pedig nem kezdeményezte a menesztését. Ha Marco Rossiban van ambíció, az mindenképpen örvendetes, de ahhoz, hogy a három év múlva esedékes vb-selejtezőben is ő irányítson, ott kell lennünk a következő Európa-bajnokságon. Ami, ugye, nem magától értetődő. Ha nem jönnek az eredmények, előbb-utóbb a munkaadója vagy ő maga mondja majd azt, hogy kész, elég volt. A két márciusi mérkőzés, a Szlovénia és a Görögország elleni alkalmas lehet a kísérletezésre, de nem olyan bő a merítési lehetőség. Hátul kire építsük a védelmet, ha nem Willi Orbánra?

JANUÁR HÓNAP KRONOLÓGIÁJA

Január 6.: Varga Barnabás átesett az orvosi vizsgálaton, és aláírta szerződését az AEK Athénhoz. A Ferencvárost elhagyó csatár a görög sztárcsapat mezével pózolt a sajtónak.

Január 8.: A Premier League 21. fordulójában 0–0-s döntetlent játszott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is bevető Liverpool az Arsenal otthonában. Az angol sajtó a magyar válogatott balhátvéd teljesítményét dicsérte.

Január 12.: A Real Madrid menesztette Xabi Alonsót a vezetőedzői posztról mindössze nyolc hónappal a kinevezése után, mert a csapat teljesítménye nem felelt meg az elvárásnak, és feszült lett az öltözői hangulat. Helyét Álvaro Arbeloa vette át.

Január 19.: A Magyar Labdarúgó-szövetség alapításának 125. évfordulóját ünnepelte a magyar futballtársadalom. Az eseményen Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke is megjelent és beszédében úgy fogalmazott: aki szereti a labdarúgást, hálás lehet a magyaroknak.

Kerkez Milos parádésan futballozott az Arsenal elleni januári rangadón – a Liverpool válogatott védője leradírozta a pályáról Bukayo Sakát (Fotó: Getty Images)

Január 20.: Tóth Alex aláírt az angol Premier League-ben szereplő AFC Bournemouthhoz. A Ferencváros 20 éves, kilencszeres válogatott középpályása öt és fél éves szerződést kötött, és sajtóhírek szerint 12 millió eurós (plusz bónuszok) vételárával az NB I történetének legdrágább eladott játékosa lett.

Január 21.: Marco Rossi szövetségi kapitány exkluzív interjút adott lapunknak, amelyben elmondta, zokszó nélkül elfogadta volna, ha az Írország elleni 3–2-es vereséget követően felbontják a szerződését. Az olasz tréner érez erőt magában a munka folytatásához.

Január 22.: Megőrizte veretlenségét az Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros. A zöld-fehérek a görög Panathinaikosz ellen játszottak hazai pályán 1–1-et.

Január 25.: Meglepetésre az ETO nyerte meg az FTC elleni rangadót, az NB I-ben akkor éllovas győriek 3–1-re győztek a Groupama Arénában.

Január 29.: Elveszítette veretlenségét az El-ben a Ferencváros, miután 4–0-ra kikapott a Nottingham Forest vendégeként. Az FTC az Európa-liga rájátszásában a bolgár Ludogorecet kapta ellenfélnek.