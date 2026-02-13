Téli olimpia: mexikói az első női alpesi síző, aki hét olimpián szerepelt

Hetedik olimpiáján indult a mexikói színekben versenyző Sarah Schleper, aki csütörtökön a 26. helyen végzett szuperóriás-műlesiklásban a milánói-cortinai havas-jeges játékokon. További vele kapcsolatos érdekesség, hogy 18 éves fia, Lasse Gaxiola is indul az olaszországi olimpián – ők az első anya-gyermek duó az ugyanazon a játékokon résztvevők sorában a téli játékok történetében.

Schleper eddig 11 világbajnokságon rajtolt, és rendszeres szereplője a világkupa-versenyeknek. Egyetlen világkupa-győzelmét 2005-ben szerezte műlesiklásban.