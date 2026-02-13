Nemzeti Sportrádió

Gidsel és Reistad az év játékosa az IHF-nél, De Paula tarolt a szurkolóknál

2026.02.13. 12:47
null
Mathias Gidselt (piros mezben) jelentős fölénnyel választották a világ legjobbjának (Fotó: Getty Images)
Címkék
IHF Henny Reistad Mathias Gidsel Bruna de Paula IHF Év Játékosa
A férfiaknál a Dániával Európa-bajnokságot nyerő Mathias Gidselt, a nőknél a norvégok újdonsült világbajnokát, Henny Reistadot választották a világ legjobbjának a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) éves szavazásán, a legjobb fiatal játékosnak járó díjat a portugál Francisco Costa, illetve Viola Leuchter kapta.

A nőknél Henny Reistadot, a férfiaknál Mathias Gidselt választották meg sorozatban harmadszor az év legjobb kézilabdázójának a sportág nemzetközi szövetségének (IHF) szavazásán. A végeredmény három csoport szavazatai alapján alakult ki: a szurkolók, a tavalyi férfi és női világbajnokságon szerepelt válogatottak szövetségi kapitányai, illetve az IHF edzői és módszertani bizottságának tagjai egyenlő arányban tettek hozzá a voksokhoz. 

Az IHF honlapjának péntek déli beszámolója szerint a dán Gidsel mindhárom csoportnál az élen végzett, a szurkolóknál és a szövetségi kapitányoknál is a voksok több mint hatvan százalékát zsebelte be. Ezzel megelőzte honfitársát, a nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsent, a Barcelona kapusát, illetve a Veszprém világbajnoki ezüstérmes horvát jobbátlövőjét, Ivan Martinovicot. Gidsel első férfi játékosként érdemelte ki három egymást követő kiírásban az elismerést.

Ugyancsak sorozatban harmadszor zárt az élen a nőknél az Esbjerg balátlövője, a norvég Henny Reistad, aki a román Cristina Neagu után másodikként nyert háromszor megszakítás nélkül. A tavalyi világbajnokság gólkirálya és legértékesebb játékosa az edzők által felállított rangsorban az első lett, a szurkolóknál viszont a Bajnokok Ligájában és az NB I-ben egyaránt címvédő Győri Audi ETO brazil kézilabdázója, Bruna de Paula végzett a rangsor élén. A legjobb háromban a norvég válogatottal világbajnok kapus, Katrine Lunde szerepelt még.

A legjobb fiatal játékosnak a férfiaknál a portugál Francisco Costát, a nőknél a német Viola Leuchtert választották.

 

