Ne essünk ki! – Dárdai Pál szerint ebben az idényben ez a fő cél Újpesten

„Nem egyszerű a történet, tizenkét játékosnak lejár a szerződése, motiválni kell őket, kevés az olyan fiatal, aki a klubból jön, és rátapos a rutinosak lábára” – érzékeltette a pillanatnyi helyzet nehézségét Dárdai Pál.

Az újpestiek sportigazgatója szerint miközben a háttérben már sok minden jól és családias atmoszférában működik, a szakmai munka összeállásához még sok időre van szükség.

„Nagyon pozitív Ratatics Péter és a MOL hozzáállása, de ahhoz, hogy egy csapat funkcionáljon, bele kell kényszeríteni egy olyan környezetbe, amire azt mondjuk, profi. Attól még messze vagyunk, de dolgozunk rajta. Nincs meg az első háromra játékosanyag, az összeszokottság, egy csomó minden nincs meg. Majd amikor összeállt, én is kimondom, hogy igen, ez a cél. Arról a kútról, amiben két métert ástunk, de tizenöt méter mélyen van víz, ne mondjuk, hogy este azzal oltjuk a szomjunkat” – fogalmazott Dárdai.

Elmesélte azt is: korábban azt mondta, majd akkor jön Újpestre, ha kész az új stadion, érkezését mégis előrehozta.

„Jelenleg nagyon nehéz körülmények vannak, de a célom az, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, aminek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni és az első három helyért játszik. Ha ez megvan, akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb is. Jelen állás szerint ez az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni.”

Az Újpest FC pillanatnyilag a tabella kilencedik helyén áll, előnye három pont a más kiesést jelentő pozícióban lévő DVTK előtt.

A Dárdai Pállal készült, több mint egyórás interjút a Sportemberek podcast legújabb, jövő hét kedden megjelenő adásában láthatják az m4sport.hu-n, valamint az M4 Sport YouTube-csatornáján.

