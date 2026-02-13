Sukorón rendezik meg a junior nyílt vízi úszók Európa-bajnokságát
Sukorón rendezik meg a junior nyílt vízi úszók Európa-bajnokságát. Az európai szövetség (LEN) pénteken számolt be arról, hogy a korosztályos kontinensviadalra július 23. és 26. között kerül sor.
A LEN emellett bejelentette, hogy mivel várhatóan nem jön össze megfelelő létszámú induló, ezért nem rendezik meg a június közepére, Budapestre tervezett junior óriás-toronyugró Európa-bajnokságot.
(MTI)
