Maye és Vrabel döntögeti Brady és Belichick New England-i rekordjait

A HÉT FORDÍTÁSA. A Chargers és az Eagles legyőzése után újabb bravúr felé masítozott a New York Giants Denverben, ahol három negyed után fantasztikusan védekezve 19–0-ra vezetett. A záró játékrészben a Denver Broncos első touchdownjára is jött válasz, így még öt és fél perccel a vége előtt is 26–8 volt az állás a vendégek javára. Utána azonban elszabadultak a „denveri musztángok”, Bo Nix vezérletével három és fél perc alatt három TD-t szerezve fordítottak. Bár 37 másodperccel a vége előtt még Jaxson Dart futott touchdownjával a Giants visszaszerezte a vezetést (de Jude McAtamney rúgó a meccsen másodszor is elhibázta a jutalomrúgást, ami miatt egyszer sikertelen kétpontossal is próbálkozott a Giants, azaz 3 könnyű pont maradt a meccsben a vendégeknél), a hátralévő idő elég volt Nixéknek arra, hogy mezőnygólkísérletig jussanak, és Wil Lutz 33–32-re megnyerte a meccset a 33 évesen elhunyt Demaryius Thomas emléke előtt tisztelgő Broncosnak. A New York-i védelem széteséséhez hasonlót még nem látott a liga, az utolsó öt támadását ponttal záró Broncos ugyanis az első csapat, amely három negyedben szerzett 0 pont után 33-at ért el az utolsó 15 percben.

A HÉT CSOPORTRANGADÓJA. A Dallas 44–22-re legyőzte a Washingtont az NFC Keleti csoportjának vasárnapi rangadóján. Dak Prescott továbbra is kiválóan játszik, sorozatban a negyedik meccsét hozta le legalább három passzolt touchdownnal és minimum 120-as passzindexszel – a védelmet minősíti, hogy ebből a négy meccsből csak kettőt nyert meg a Cowboys. A Washington ellen a harmadik NFL-idényét taposó Brandon Aubrey az ötödik 60 yardnál is hosszabb mezőnygólját értékesítette, tovább növelve ligarekordját. A legutóbbi négy mérkőzéséből a harmadikat elvesztő Commanders a vereség mellett az irányítója miatt is izgulhat, Jayden Daniels ugyanis megsérült, és ha hetekre kidől, a Kansas City, a Seattle és a Detroit ellen nem sok esélye lesz a fővárosi csapatnak.

A HÉT VISSZATÉRÉSE. A Tennessee Mike Vrabel irányításával az első hat idényből négyszer bejutott a rájátszásba, a 2019-es idényben főcsoportdöntőt játszott. Két gyengébb szezont követően tavaly januárban távozott, s azóta most tért vissza először ellenfélként a Titans stadionjába. Bár egy negyed után 10–3-ra még a Tennessee vezetett, a New England végül 31–13-ra győzött, és Vrabel az ötödik győzelmét érte el a Patriots vezetőedzőjeként – ehhez hét mérkőzés kellett neki, a Titans a Vrabel távozása óta eltelt másfél év (azaz 24 meccs) alatt jutott négy sikerig. És a Patriots a győzelmével megelőzte az AFC Keleti csoportjának élén a pihenőhetét töltő Buffalót, ráadásul története során először nyert meg három hét alatt három idegenbeli mérkőzést, ami még a Patriotsot hat bajnoki címhez segítő Tom Brady, Bill Belichick páros közös időszakában sem sikerült (bár abban a két évtizedben csupán háromszor jött ki úgy a sorsolás, hogy egyáltalán lehetőség nyíljon rá).

A HÉT IRÁNYÍTÓJA. A New England fordítása során a két touchdownpasszt kiosztó Drake Maye megdöntötte Tom Brady egyik klubrekordját: a csapat másodéves irányítója 23 passzkísérletéből 21-et elkaptak a csapattársai, ami 91.3%-os hatékonyságot jelent, jobbat, mint amire Brady valaha képes volt a New England játékosaként. Még nagyon hosszú az út Brady többi, ennél sokkal fontosabb rekordja felé, de valahol el kellett kezdeni.

A HÉT TRÜKKÖS JÁTÉKA. A Kansas City 31–0-ra elintézte a csoportrivális Las Vegast, Patrick Mahomes a negyedik negyedben már nem is játszott. Addig viszont remekelt, három touchdownpasszt is jegyzett, ebből kettőt a tavalyi súlyos sérülése, illetve hatmeccses eltiltása után visszatérő Rashee Rice kapott el. Az első két TD között ráadásul volt egy trükkös játéka is, 4. és egynél eljátszotta a Chiefs, hogy be akarja ugratni az egyik védőt, hátha büntetés jár érte és ingyen első kísérlethez jut a csapata. Csakhogy a Raiders védői fegyelmezettek voltak, ezért Mahomes jól hallhatóan elkiáltotta magát: „Ez, b…meg, sosem sikerül!” A vegasi védők talán már úgy voltak vele, hogy megússzák, mire Mahomes mégis elindította a játékot, és a Chiefs megszerezte a támadás folytatásához szükséges egy yardot.

Patrick Mahomes fools both Tony Romo and the Raiders.



"This f*cking never f*cking works."



It did here. pic.twitter.com/6J2LXsODj5 — Awful Announcing (@awfulannouncing) October 19, 2025

A HÉT VESZTES JÁTÉKOSA. Egy hete írtunk róla, hogy Tua Tagovailoa, a Miami irányítója a Chargers elleni vereség után a játékosok értekezletéről késő játékosokat hibáztatta, és ez a nyilatkozata nagy felháborodást keltett, mert korábban ő is hajlamos volt rá, hogy félvállról vegye ezeket a találkozókat. A héten, ahogy az ilyenkor mindig lenni szokott, sajtótájékoztatón kért bocsánatot, de ezzel nem értek véget a kellemetlenségek. A Cleveland ellen ugyanúgy háromszor adta el a labdát, ahogy egy héttel korábban, le is cserélték, a Miami pedig reménytelen játékkal 31–6-ra kikapott attól a Brownstól, amely az elmúlt két évben csupán másodszor nyert legalább 25 pontos különbséggel.

A HÉT ÚJONCA. A Miami védelme a második félidőben csak 66 yardot engedélyezett a Clevelandnek, de addigra már nem volt sok remény, 17–6-ra vezetett a Browns, amely Tyson Campbell interception-visszahordása mellett további három touchdownt szerzett, mindhármat újonc futója, Quinshon Judkins révén. Az esős-szeles clevelandi időben ez a teljesítmény döntőnek bizonyult.

A HÉT VESZTES CSAPATA. Továbbra is nyeretlen a New York Jets, amely reménytelen támadójátékkal 13–6-os vereséget szenvedett el otthon a Carolinától – egymás után két meccset bukott el úgy a csapat, hogy csak 13 pontot jegyzett az ellenfele. Aaron Glenn az idén először lecserélte Justin Fieldset, de a helyére beálló Tyrod Taylor sem hozott megoldást, kétszer eladta a labdát – Glenn előtt senki sem kezdett 0–7-tel a Jets élén. Kit sikerül legyőzni, ha a Carolina ellen sem ment hazai pályán? Esély lesz még, az eddig legfeljebb két meccset megnyerő csapatok közül a Cleveland, a Miami (éppen a Jets ellen szerezte egyetlen sikerét), a Baltimore és a New Orleans is a hátralévő ellenfelek közé tartozik – bár a Ravens november végére minden bizonnyal összeszedi magát.

A HÉT BÚCSÚJA. Vasárnap véget ért az NFL európai kalandjának első szakasza, amely során egy dublini és három londoni mérkőzést rendeztek meg. A harmadik angliai összecsapáson a Los Angeles Rams Matthew Stafford öt TD-passzának is köszönhetően simán legyőzte a Jacksonville Jaguarst, és a közösségi oldalára a The Beatles Abbey Road lemezének borítóját idézve tette ki a végeredményt.

Here Comes the Dub pic.twitter.com/0BlkmndWZv — Los Angeles Rams (@RamsNFL) October 19, 2025

A Rams tulajdonosa, Stan Kroenke egyben a Premier League-ben szereplő Arsenal tulajdonosa is, a londoni siker után az összetartozást is jelezte egy közös posztban az Arsenal Fulham elleni győzelmével. (Maradva az európai focis vonalon, a Rams touchdownjai után Konata Mumpfield és Davante Adams is Cristiano Ronaldo gólörömét utánozta.)

So nice… we had to do it twice. 🤝 @Arsenal pic.twitter.com/APsjTETNmB — Los Angeles Rams (@RamsNFL) October 19, 2025

Európában most két hét szünet következik, aztán november 9-én Colts–Falcons meccs lesz Berlinben, egy héttel később pedig Dolphins–Commanders Madridban.

A HÉT TRAGÉDIÁJA. Beszámoltunk róla, hogy a hét végén elhunyt a Tampa Bay korábbi futója, Doug Martin. Azóta kiderült néhány részlet a halál körülményeiről. A mentális problémával küzdő, 36 éves Martint szombat hajnalban őrizetbe vették, miután betört az egyik szomszédjához. Az oaklandi rendőrség jelentése szerint rövid dulakodást követően vitték a helyi fogdába, ahol eszméletét vesztette, s a kórházba szállítást követően hunyt el. A halál okát nem hozták még nyilvánosságra.

NFL

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Csütörtök

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 33–31

Vasárnap délután és kora este

Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams 7–35 – Londonban

Chicago Bears–New Orleans Saints 26–14

Cleveland Browns–Miami Dolphins 31–6

Tennessee Titans–New England Patriots 13–31

Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 31–0

Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles 22–28

New York Jets–Carolina Panthers 6–13

Vasárnap késő este

Denver Broncos–New York Giants 33–32

Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts 24–38

Dallas Cowboys–Washington Commanders 44–22

Arizona Cardinals–Green Bay Packers 23–27

San Francisco 49ers–Atlanta Falcons 20–10

Hétfő

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 24–9

Seattle Seahawks–Houston Texans 27–19

Szabadnapos: Baltimore Ravens, Buffalo Bills

A 8. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

Vasárnap

18.00: Atlanta Falcons–Miami Dolphins

18.00: Cincinnati Bengals–New York Jets

18.00: New England Patriots–Cleveland Browns

18.00: Philadelphia Eagles–New York Giants (Tv: Arena4)

18.00: Carolina Panthers–Buffalo Bills

18.00: Baltimore Ravens–Chicago Bears

18.00: Houston Texans–San Francisco 49ers

21.05: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

21.25: Denver Broncos–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

21.25: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

Hétfő

1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Kedd

1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 5 – 2 – 0 0.714 181–133 +48 2. Buffalo Bills 4 – 2 – 0 0.667 167–137 +30 3. Miami Dolphins 1 – 6 – 0 0.143 140–205 –65 4. New York Jets 0 – 7 – 0 0.000 129–183 –54 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 4 – 2 – 0 0.667 150–140 +10 2. Cincinnati Bengals 3 – 4 – 0 0.429 136–214 –78 3. Cleveland Browns 2 – 5 – 0 0.286 113–152 –39 4. Baltimore Ravens 1 – 5 – 0 0.167 144–194 –50 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Indianapolis Colts 6 – 1 – 0 0.857 232–139 +93 2. Jacksonville Jaguars 4 – 3 – 0 0.571 146–155 –9 3. Houston Texans 2 – 4 – 0 0.333 127–88 +39 4. Tennessee Titans 1 – 6 – 0 0.143 96–192 –96 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 5 – 2 – 0 0.714 163–127 +36 2. Los Angeles Chargers 4 – 3 – 0 0.571 151–163 –12 3. Kansas City Chiefs 4 – 3 – 0 0.571 186–124 +62 4. Las Vegas Raiders 2 – 5 – 0 0.286 103–180 –77 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 5 – 2 – 0 0.714 170–165 +5 2. Dallas Cowboys 3 – 3 – 1 0.500 222–206 +16 3. Washington Commanders 3 – 4 – 0 0.429 180–170 +10 4. New York Giants 2 – 5 – 0 0.286 153–177 –24 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Green Bay Packers 4 – 1 – 1 0.750 158–125 +33 2. Detroit Lions 5 – 2 – 0 0.714 215–151 +64 3. Chicago Bears 4 – 2 – 0 0.667 152–155 –3 4. Minnesota Vikings 3 – 3 – 0 0.500 145–125 +20 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 5 – 2 – 0 0.714 174–175 –1 2. Carolina Panthers 4 – 3 – 0 0.571 145–152 –7 3. Atlanta Falcons 3 – 3 – 0 0.500 110–120 –10 4. New Orleans Saints 1 – 6 – 0 0.143 125–186 –61 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. San Francisco 49ers 5 – 2 – 0 0.714 145–138 +7 2. Seattle Seahawks 5 – 2 – 0 0.714 193–136 +57 3. Los Angeles Rams 5 – 2 – 0 0.714 174–117 +57 4. Arizona Cardinals 2 – 5 – 0 0.286 153–154 –1 A CSOPORTOK ÁLLÁSA