Joe Flacco és a Bengals legyőzte az Aaron Rodgers vezette Steelerst a veterán irányítók csatáján– videók

Joe Flacco érkezésével már a Green Bay ellen is jobban nézett ki a Bengals támadósora, a csoportrivális Steelers ellen pedig még jobban teljesített a veterán irányító. Pedig az első negyedben csak a vendégek szereztek pontokat, sőt a második negyed elején 10–0-ra ellépett a Pittsburgh. Ezt követően viszont a Cincinnati a hátralévő nyolc támadássorozatából hetet is pontszerzéssel zárt, közülük hármat TD-vel. Aaron Rodgers ellenben a második negyedben kétszer is eladta a labdát, ami megtörte a vendégek lendületet. A második félidőben aztán Rodgers is beindult, három TD-passzt is kiosztott, az utolsóval át is vette a vezetést a Steeler, azonban Flaccóék két perc alatt 52 yardot megtettek és egy mezőnygóllal megnyerték a mérkőzést.

Ez volt az NFL történelmének második mérkőzése, amelyen mindkét kezdő irányító elmúlt 40 éves. Aaron Rodgers 249 yardot passzolt négy hatpontos és két eladott labda kíséretében. Kedvenc célpontja Pat Freiermuth volt, aki öt elkapásból 111 yardot és két touchdownt szerzett. Mellette még Jonnu Smith és Darnell Washington kapott el TD-passzt, míg Jaylen Warren 16 futásból 127 yardot haladt. A meccs hőse egyértelműen az október 7-én érkező Joe Flacco volt, akit a mérkőzés végén a „Köszönjük, Cleveland!” kántálással fogadtak. Flacco 47 passzkísérletéből 31 volt pontos 342 yardért és három touchdownért. Közülük egyet Chase Brown (négy elkapás, 44 yard), egyet Tee Higgins (hat elkapás, 96 yard), egyet pedig Ja'Marr Chase szerzett, utóbbi franchise-rekordot jelentő 16 elkapással (161 yard) zárt. Ő mindössze a második elkapó az NFL-ben, aki két meccsen is legalább 14 elkapást bemutat. A veterán irányítók csatáját tehát Joe Flacco és a Bengals nyerte, a Cincinnatinek bizakodásra adhat okot, hogy Joe Burrow sérülése óta először tudott nyerni.

A 7. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 33–31 (0–7, 17–3, 3–7, 13–14)

Vasárnap

15.30: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams, Londonban (Tv: Arena4)

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Cleveland Browns–Miami Dolphins

19.00: Tennessee Titans–New England Patriots

19.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders

19.00: Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Carolina Panthers

22.05: Denver Broncos–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Green Bay Packers

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Baltimore Ravens, Buffalo Bills