Egyre nagyobb bajban a Kansas City Chiefs és az Indianapolis Colts

A HÉT MEGLEPETÉSE. Ebben az idényben lehetetlen megmondani, melyik a legjobb csapat a ligában, az elmúlt hetekben sokak bajnokesélyesévé avanzsáló Los Angeles Rams zsinórban hat győzelem után a Carolinától elszenvedett vereséggel késztetheti az elemzőket az újragondolásra. A Rams az idény során átlagosan 16.5 pontot engedélyezett ellenfeleinek, a Pantherstől most 31-et kapott a szakadó esőben. A harmadik évében járó Bryce Young folytatja önmaga újraépítését Dave Canales segítségével, most tényleg úgy játszott, mint egy draftelső, és 11. alkalommal vezette győzelemre a Carolinát utolsó negyedbeli fordítással. A Panthers a bravúrja után nem esélytelen a rájátszásba jutásra, a Rams számára pedig ennek ellenére is elérhető cél maradt a főcsoportelsőség.

A HÉT BRAVÚRJA. A Chicago a Philadelphia legyőzésével már nemcsak az NFC Északi csoportját vezeti, hanem a Nemzeti főcsoportban is az élre állt. Ben Johnson csodát művelt az egy éve csoportutolsó Bears vezetőedzőjeként, de még nagyon fontos öt mérkőzés vár a Chicagóra. Az első mindjárt vasárnap a Lambeau Fielden a Green Bay vendégeként – a Packers elleni győzelem még az Eagles elleninél is fontosabb lépés lenne. Johnson jól tudja, hogyan tartsa két lábbal a földön a játékosait, Caleb Williams irányító passzjátékáról (58%-os pontossággal passzol, amivel a 40. az NFL-ben) velős megjegyzést tett a pénteki siker után. „A passzjátékunk még messze elmarad attól, amit elképzeltünk. Nem annak köszönhetően állunk ilyen jól, hanem annak ellenére, hogy ilyen gyengén megy. Ezzel mindegyikünk tisztában van, nem egy ember kritikája, hanem az egész egységé, és dolgozunk rajta” – mondta Johnson.

A HÉT IRÁNYÍTÓJA. Josh Allen a Bills Pittsburgh elleni sima győzelme során megszerezte karrierje 76. futott touchdownját, ezzel az örökranglista élére állt az irányítók között. Az idény során átlépte a passzolt-futott TD-k tekintetében a 30-as határt, ez sorozatban a hatodik ilyen idénye, amihez foghatót csak Drew Brees tudott felmutatni, ő 2008 és 2016 között zsinórban kilenc hasonló idényt produkált. A Buffalo játszadozott a Steelersszel, Dion Dawkins és Spencer Brown támadófalemberek távollétében is 249 futott yardot szerzett.

A HÉT BALJÓS ÁRNYA. Az idényt 7–1-es mérleggel indító Indianapolis hazai pályán kapott ki a Houstontól, a legutóbbi négy mérkőzéséből a harmadikat vesztette el, és ezzel visszacsúszott a Jacksonville mögé az AFC Déli csoportjában. Egyelőre a Jaguarshoz hasonlóan 8–4-es mérleggel áll, de ott van a nyomukban a liga talán legjobb védelmével büszkélkedő Texans 7–5-tel. A Colts még kétszer játszik a Jacksonville-lel, megy Seattle-be, fogadja a San Franciscót, és Houstonban zárja az idényt. Könnyen előfordulhat, hogy egyiket sem nyeri meg, és így negatív mérleggel zárja az alapszakaszt. Nem ilyen végjátékot reméltek október végén 7–1-nél Indianapolisban.

A HÉT VISSZATÉRŐJE. Egy hónap sem telt el azóta, hogy legutóbb játszott, a Washington elleni mérkőzésen újra ott volt a Denver védelmének tengelyében Alex Singleton, akit három hete műtöttek meg, mert rosszindulatú daganatot találtak a heréjében. A diagnózis korán megvolt (egy doppingteszt során tűnt fel az orvosoknak, hogy valami nincs rendben), a beavatkozás sikeresen megtörtént, a kontrollvizsgálatok alapján Singleton egészséges. Csupán a Kansas City elleni csoportrangadót hagyta ki, a Commanders ellen úgy játszott, mint azelőtt bármikor.

A HÉT RÚGÓJA. Az ír Charlie Smyth még 2023-ban is az ősi ír labdajátékot, az 1800-as évekből eredő kelta futballt űzte kapusként (a dublini Croke Park, ahol szeptember végén a Steelers–Vikings NFL-meccset játszották, ennek a sportágnak a szentélye), mielőtt 2024 januárjában elhatározta, hogy NFL-játékos lesz. Jelentkezett a liga nemzetközi toborzóprogramjára, és rúgóként részt vett a kollektív próbajátékon. 2024 márciusában hároméves előszerződést kapott a New Orleans Saintstől, így az első keltafutball-játékos lett az NFL-ben. A Saints nem akart kockáztatni vele, ezért eddig a tartalékok keretében volt, de meggyőző edzésteljesítményének köszönhetően novemberben szóba került a neve az első csapatnál. Blake Grupe elbocsátását követően Cade Yorkkal vívott meg a csapatba kerülésért, és Kellen Moore vezetőedző őt választotta ki a Miami elleni meccsre. A Saints 16 pontos hátrányba került a Dolphins ellen, így a touchdownok után jutalomrúgás helyett kétpontos akciókat választott Moore, de a negyedik negyedben eljött Smyth pillanata, 56 yardról próbálkozhatott. Az ír betalált, miközben észak-írországi szülővárosának vendéglátó helyiségében elszabadult a pokol.

A HÉT MÁGNESKEZŰI. A 13. fordulóban több olyan egykezes elkapást is láttunk, amely korábban ritkaságszámba ment, de manapság egyre sűrűbben látni hasonlókat. Most hármat emelünk ki, Brock Bowers és Treylon Burks touchdownját és Puka Nacua 30 yardos elkapása, amelyben a védő kezével együtt húzta le egy kézzel a labdát, méghozzá szakadó esőben. Érdekes, hogy mind a hárman vesztes csapat tagjaként mutatták be bravúrjukat.

A HÉT ÜGYETLENJEI. A Minnesota és a New York Giants is súlyos vereséget szenvedett, a Seattle és a New England elleni rémálom során volt egy-egy olyan játék, amelyet igen ritkán lehet látni, az NFL-nél sokkal alacsonyabb szinten is kirívó esetnek minősülnének. A Vikingsnél kényszerből kezdő Max Brosmer irányításával pontot sem szerzett a Minnesota (a Seattle tíz év után nullázta le bármelyik ellenfelét, a Minnesota 2007 óta először maradt eredménytelen), Nathan Peterman 2017-es debütálása óta ő az első, aki négyszer passzolta az ellenfélhez a labdát első NFL-meccsén. Az első seattle-i touchdownt ki kell emelni, DeMarcus Lawrence nyomása alatt Brosmer bepánikolt, és olyan sután dobta el a labdát, hogy az egyenesen Ernest Jones IV kezébe hullott, ő pedig a célterületig nyargalt az ajándékkal.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A Chicago a Philadelphia legyőzésével átvette a vezetést a Nemzeti főcsoportban, de hozzá hasonlóan az LA Rams és a Seattle is 9–3-as mérleggel áll. Sőt, a Nyugati csoportban harmadik helyen álló San Francisco is kilenc győzelmet aratott. Az AFC-ben a New England tartja az első pozícióját, és egyre nagyobb csata alakul a Déli csoport első helyéért. A Jacksonville megelőzte az Indianapolist, és a Houston sincs lemaradva. A Kansas City (6–6) helyzete viszont egyre nehezebb, nem elég, hogy két meccsel kevesebbet nyert meg, mint playoffhelyen álló riválisai, az egymás elleni mérleg miatt nem is lenne elég utolérni őket a győzelmek számában, hanem előzni is kellene az utolsó öt hétben – azaz hárommal kellene többet nyernie, mint a Bills, a Chargers és a Jacksonville, vagy kettővel többet, mint a Colts vagy az egyelőre szintén kimaradó Texans. A 14. fordulóban a Houston ellen kezdheti meg a felzárkózást.

AFC. Főcsoportgyőztes: New England Patriots (11–2). Wild card kör: Denver Broncos (10–2)–Buffalo Bills (8–4), Jacksonville Jaguars (8–4)–Indianapolis Colts (8–4), Baltimore Ravens (6–6)–Los Angeles Chargers (8–4)

NFC. Főcsoportgyőztes: Chicago Bears (9–3). Wild card kör: Los Angeles Rams (9–3)–San Francisco 49ers (9–4), Philadelphia Eagles (8–4)–Green Bay Packers (8–3–1), Tampa Bay Buccaneers (7–5)–Seattle Seahawks (9–3)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A Giants mellé a Titans, a Raiders, a Cardinals és a Saints is csatlakozott a playoffról immár biztosan lemaradók táborába, ők már tényleg a draftra koncentrálhatnak. A hátsó régióból a Jets és a Bengals is győzött, ezzel rontott a drafthelyén, de az Atlanta jogával húzó Rams egyre előkelőbb pozícióba kerül a liga egyik legerősebb csapataként.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. Tennessee Titans (1–11), 2. New York Giants (2–11), 3. New Orleans Saints (2–10), 4. Las Vegas Raiders (2–10), 5. Cleveland Browns (3–9), 6. New York Jets (3–9), 7. Washington Commanders (3–9), 8. Arizona Cardinals (3–9), 9. Los Angeles Rams (az Atlantától kapott joggal), 10. Cincinnati Bengals (4–8)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

Csütörtök

Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31

Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs 31–28

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 14–32

Péntek

Philadelphia Eagles–Chicago Bears 15–24

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–San Francisco 49ers 8–26

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 3–25

Indianapolis Colts–Houston Texans 16–20

Miami Dolphins–New Orleans Saints 21–17

New York Jets–Atlanta Falcons 27–24

Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals 20–17

Carolina Panthers–Los Angeles Rams 31–28

Vasárnap késő este

Seattle Seahawks–Minnesota Vikings 26–0

Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills 7–26

Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders 31–14

Hétfő hajnal

Washington Commanders–Denver Broncos 26–27

Kedd hajnal

New England Patriots–New York Giants 33–15

A 14. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Detroit Lions–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks

19.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans

19.00: Minnesota Vikings–Washington Commanders

19.00: New York Jets–Miami Dolphins

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 10 – 3 – 0 0.769 333–259 +74 2. Buffalo Bills 8 – 4 – 0 0.667 337–259 +78 3. Miami Dolphins 5 – 7 – 0 0.417 247–286 –39 4. New York Jets 3 – 9 – 0 0.250 246–315 –69 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 6 – 6 – 0 0.500 281–289 –8 1. Baltimore Ravens 6 – 6 – 0 0.500 289–293 –4 3. Cincinnati Bengals 4 – 8 – 0 0.333 280–374 –94 4. Cleveland Browns 3 – 9 – 0 0.250 194–270 –76 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Jacksonville Jaguars 8 – 4 – 0 0.667 292–253 +39 2. Indianapolis Colts 8 – 4 – 0 0.667 357–248 +109 3. Houston Texans 7 – 5 – 0 0.583 263–198 +65 4. Tennessee Titans 1 – 11 – 0 0.083 170–328 –158 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 10 – 2 – 0 0.833 284–218 +66 2. Los Angeles Chargers 8 – 4 – 0 0.667 277–252 +25 3. Kansas City Chiefs 6 – 6 – 0 0.500 305–232 +73 4. Las Vegas Raiders 2 – 10 – 0 0.167 179–308 –129 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 8 – 4 – 0 0.667 270–249 +21 2. Dallas Cowboys 6 – 5 – 1 0.542 351–342 +9 3. Washington Commanders 3 – 9 – 0 0.250 262–323 –61 4. New York Giants 3 – 10 – 0 0.231 297–349 –52 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Chicago Bears 9 – 3 – 0 0.750 313–307 +6 2. Green Bay Packers 8 – 3 – 1 0.708 294–226 +68 3. Detroit Lions 7 – 5 – 0 0.583 350–274 +76 4. Minnesota Vikings 4 – 8 – 0 0.333 224–281 –57 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 7 – 5 – 0 0.583 279–301 –22 2. Carolina Panthers 7 – 6 – 0 0.538 247–297 –50 3. Atlanta Falcons 4 – 8 – 0 0.333 243–276 –33 4. New Orleans Saints 2 – 10 – 0 0.167 182–295 –113 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Los Angeles Rams 9 – 3 – 0 0.750 333–210 +123 2. Seattle Seahawks 9 – 3 – 0 0.750 350–217 +133 3. San Francisco 49ers 9 – 4 – 0 0.692 307–269 +38 4. Arizona Cardinals 3 – 9 – 0 0.250 265–303 –38 A CSOPORTOK ÁLLÁSA