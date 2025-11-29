A bajnok Philadelphia otthonában is győzött a Chicago

Nemzeti Sportrádió

Az NFL-ben bajnoki címvédő Philadelphia Eagles hazai pályán szenvedett 24–15-ös vereséget a Chicago Bearstől az NFL 13. játékhetének pénteki mérkőzésén.

Az egy hete hazai pályán a másik pennsylvaniai csapatot, a Pittsburghöt legyőző Bears a Dallasban 21 pontos előnyből vereséget szenvedett Philadelphiához látogatott azzal a céllal, hogy győzelmével biztosan megőrizze vezető helyét az NFC Nyugati csoportjának élén.

Az idény egyik meglepetéscsapata az első negyedben meg is szerezte a mérkőzés első touchdownját D’Andre Swift révén, de hiába uralta a mérkőzést az önmagát hetek óta csak kereső Eagles ellen, az első félidőt csak 10–3-as előnnyel zárta. A harmadik negyedben A. J. Brown 33 yardos elkapott TD-jével felzárkózott az Eagles, de Jake Elliott elhibázott jutalomrúgása miatt egyenlíteni nem tudott. A záró 15 perc megint a Bearsé volt, Kyle Monangai futott és Caleb Willams Cole Kmetnek passzolt touchdownjával eldöntötte a mérkőzést.

Kmet TD-je

Amikor Brown második touchdownjával az Eagles 3:10 perccel a vége előtt kozmetikázott az eredményen, már szinte teljesen kiürült a lelátó a helyi idő szerint délután három órakor kezdődő meccs hajrájára. (Azért játszottak pénteken is mérkőzést, mert a csütörtök esti időpontra szerződő Prime a hálaadás miatt egy nappal korábban nem közvetített meccset, az ünnepi program összecsapásait más társaságok tűzték műsorukra Amerikában.)

A futott yardok terén ellenfelét 281–87-re felülmúló Bears sorozatban ötödik győzelmét aratta, megelőzte a Nemzeti főcsoport élmezőnyében a Philadelphiát, az egy éve még a Detroit Lions támadókoordinátoraként dolgozó Ben Johnson pedig az öltözőben a meccs után félmeztelenül ünnepelt játékosaival, akik között nagyon jó egységet teremtett. 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
Philadelphia Eagles–Chicago Bears 15–24 (0–7, 3–3, 6–0, 6–14)

Csütörtöki mérkőzések
Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31
Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs 31–28
Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 14–32

Vasárnap
19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints
19.00: New York Jets–Atlanta Falcons
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals
19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams
22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings
22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
Hétfő
2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

 

