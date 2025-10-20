Nemzeti Sportrádió

NFL: újabb játékos hunyt el a Tampa Bay tíz évvel ezelőtti csapatából

2025.10.20. 12:49
Doug Martin (1989–2025). Fotó: NFL
Családja megerősítette, hogy 36 évesen elhunyt az NFL-ben szereplő Tampa Bay Buccaneers korábbi futójátékosa, Doug Martin.

 

Családja vasárnap közleményben erősítette meg Doug Martin halálhírét. A Tampa Bay Buccaneers korábbi futójátékosa szombaton hunyt el, ugyanakkor a halál okát nem hozták nyilvánosságra. Martint 2012-ben draftolta a Tampa (1. kör, 31. hely), 2017-ig játszott a Buccaneersben, 2018-ban pedig az Oakland Raiders játékosa volt, pályafutása során 5356 yardot ért el és 30 TD-t szerzett. Kétszer szerepelt a Pro Bowlon, 2015-ben pedig All-Pro elismerésben részesült.

A Foxsport a hír kapcsán megjegyezte, hogy Martin már a harmadik olyan játékos, aki a közelmúltban, 40 éves kora előtt elhunyt a Buccaneersben 2012 és 2016 között szerepelt játékosok közül. Mike Williams 35 évesen halt meg 2023 szeptemberében, az orvosszakértői vélemény szerint a halálát fogászati eredetű vérmérgezés okozta. Vincent Jacksont pedig egy floridai szállodában találták holtan 38 éves korában, 2021-ben, a hatóságok szerint halálát krónikus alkoholproblémái okozták.

 

