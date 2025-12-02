Egy félidő alatt elintézte a Giantset és továbbra is ligaelső a Patriots – videó

A New England Patriots hazai pályán már egy félidő alatt eldöntötte a New York Giants elleni hétfő esti rangadót. A Drake Maye vezette hazai támadósor az első játékrészében hat drive-ból ötön is pontszerzéssel zárt (két TD, három mezőnygól), sőt egy puntvisszahordás után Marcus Jones 94 yardon át futott vissza a célterületre. A vendégek mérlege az első félidőben három punt, egy fumble, egy sikertelen negyedik kísérlet és egy touchdown volt, a félidőre így 30–7-es hazai előnnyel mehettek a csapatok. A szünet után már inkább az idő égetése volt a Patriots első számú célja, ezt meg is tették, a Giants ugyan Devin Singletary futott hatpontosával zárkózott, de a győzelemhez esélye sem volt.

A Patriots sorozatban 10., összességében a 11. győzelmét aratta, ezzel továbbra is ligaelső. Mike Vrabel 1970 óta mindössze a harmadik edző, aki egy új csapat élén legalább tíz győzelmet szerez, a New Englandnek legutóbb 2015-ben volt ilyen hosszú győzelmi sorozata. Ellenben a Giants sorozatban hetedik vereségét szenvedte el, ez volt a harmadik Brian Daboll kirúgása óta. Az újonc Jaxson Dart 24 passzkísérletéből 17 volt pontos, 139 yarddal és egy touchdownnal zárt, amelyet Darius Slayton kapott el, míg Singletary 12 labdacipelésből 68 yardot futott. A hazaiak részéről Maye 282 yardot és két touchdownt passzolt eladott labda nélkül. A legtöbb yardot Hunter Henry (73) szerezte, míg a TD-elkapásokat Kayshon Boutte és Kyle Williams jegyezték.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

Kedd

New England Patriots–New York Giants 33–15 (17–0, 13–7, 0–0, 3–8)

Csütörtöki mérkőzések

Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31

Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs 31–28

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 14–32

Pénteken játszották

Philadelphia Eagles–Chicago Bears 15–24 (0–7, 3–3, 6–0, 6–14)

Vasárnap

Kora este

Cleveland Browns–San Francisco 49ers 8–26 (0–7, 8–3, 0–7, 0–9)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 3–25 (3–7, 0–11, 0–7, 0–0)

Indianapolis Colts–Houston Texans 16–20 (0–3, 6–7, 7–3, 3–7)

Miami Dolphins–New Orleans Saints 21–17 (7–0, 9–0, 0–8, 5–9)

New York Jets–Atlanta Falcons 27–24 (0–0, 7–7, 10–7, 7–13)

Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals 20–17 (0–0, 10–3, 7–7, 3–7)

Carolina Panthers–Los Angeles Rams 31–28 (14–7, 3–14, 7–0, 7–7)

Késő este

Seattle Seahawks–Minnesota Vikings 26–0 (0–0, 13–0, 6–0, 7–0)

Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills 7–26 (0–0, 7–3, 0–13, 0–10)

Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders 31–14 (7–0, 0–7, 14–0, 10–7)

Hétfő

Washington Commanders–Denver Broncos 26–27 (0–3, 7–10, 7–7, 6–0, 6–7) – hosszabbítás után