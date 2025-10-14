Hiába figyelmezetette a Cowboyst a korábbi futója, foghatják a fejüket Dallasban

A HÉT STATISZTIKÁJA. Ki gondolta volna, hogy hat hét után a Daniel Jones-vezette Indianapolis Colts vezeti majd az Amerikai főcsoportot? A Colts ezúttal az Arizonát győzte le, 194 szerzett ponttal vezeti a ligát, és az első hat meccséből ötöt megnyert, amire legutóbb a 2009-es idényben volt képes, még Peyton Manning legszebb időszakában – annak az idénynek a végén ünnepelte egyetlen Super Bowl-győzelmét a Colts.

A HÉT BOSSZÚJA. Rico Dowdle 2020-ban nem kelt el a drafton, de szerződést kapott a Dallastól, amelynél az első öt idényét töltötte, és 2024-ben eljött az ő ideje, az évad végére a csapat első számú futójává vált, az alapszakasz utolsó hat meccsén egyaránt átlépte a százyardos határt. Jerry Jones ennek ellenére nem adott neki új szerződést, és Dowdle csalódottan távozott, s a Carolinához írt alá. A Panthersnél Chuba Hubbard cseréjének szerződtették, és miután a kezdő RB megsérült, a múlt héten a Miami ellen Dowdle 234 yardot szerzett, majd a Dallas elleni mérkőzés előtt azt üzente korábbi klubjának, hogy kössék fel a gatyájukat, mert hasonlóra számíthatnak. Nem beszélt a levegőbe, 239 yarddal terhelte meg a dallasi védelmet, és TD-t is szerzett a 30–27-re megnyert meccsen. „Nem kötötték fel a gatyájukat” – fogalmazott a meccs után Dowdle, aki a Super Bowl-éra első draftolatlan játékosaként lépte át a 200 yardos határt két egymást követő mérkőzésen. Jerry Jones tulajdonosnak már nem csak Micah Parsons miatt fájhat a feje…

A HÉT RÚGÓJA. A hatodik játékhét utolsó megmozdulása Jake Moody 38 yardos mezőnygólja volt az esős-szeles Washingtonban, ahol a Chicago ezzel a rúgással győzte le a Commanderst 25–24-re. A 38 yard manapság nem nagy ügy, de Moody hátterével mégis hatalmas jelentősége van ennek a rúgásnak. Moody abban a pillanatban óriási nyomás alá került, hogy NFL-játékos lett, a 2024-es drafton ugyanis érthetetlenül korán, már a harmadik körben kiválasztotta a San Francisco, gyakorlatilag ráhelyezve a világ összes terhét. A 49ers rémes szezonja őt is megviselte, meccsek mentek el a hibáin, képtelen volt megvetni a lábát, így idén nyáron meg is váltak tőle. A Chicago adott neki egy esélyt, cserének szerződtette, és Cairo Santos sérülése miatt a Washington ellen megkapta a lehetőséget. A meccset megelőző napon tudta, hogy játszani fog, nem tudott aludni a washingtoni hotelszobájában, ráadásul a fürdőjében nem működött a csap, vagy forró vagy jéghideg víz jött, és úgy döntött, a meccs előtt a hideggel zuhanyzik le, hogy felfrissítse magát. „Lehet, hogy ebből a jeges zuhanyból rendszert csinálok, elsőre bejött” – mondta Moody, aki előtt ezzel a meccsel új lehetőségek nyíltak az NFL-ben.

A HÉT BALHÉJA. A hét rangadóján a Kansas City 30–17-re legyőzte a Detroitot, de a vereséget nem mindenki viselte méltósággal a Lionsból. Brian Branch a mérkőzés után, amikor általában barátságosan köszöntik egymást a felek, elutasította a Chiefs irányítója, Patrick Mahomes kézfogását, amit számon kért tőle Juju Smith-Schuster. Branch ezt nem vette jó néven, és összeverekedett a Kansas City elkapójával. Tömegjelenet alakult ki, a liga a Tampa Bay elleni jövő heti mérkőzésről eltiltotta Branchet, aki még kellemetlenebb helyzetbe sodorta ezzel a csapatát, hiszen a védelem hátsó sorából így is hatan hiányoztak sérülés miatt, és Kerby Joseph sem tűnt egészségesnek a meccs alatt.

Brian Branch started the fight in the field. Brian Branch threw a punch and knocked JuJu Smith-Schuster down. Brian Branch should be suspended. THERE IS NO PLACE IN SPORTS FOR THAT. pic.twitter.com/C8DtVukdlF — Robert Griffin III (@RGIII) October 13, 2025

A HÉT IGAZSÁGTALANSÁGA. A Cleveland 22 éve nem tudja legyőzni a Steeleerst Pittsburghben az alapszakaszban. A liga vezetői talán ezért is gondolták, hogy belefér, ha a londoni meccse után a Browns idegenbe utazik, méghozzá ahhoz a Pittsburghhöz, amely előtte pihenőhéten volt, és számos sérültje visszatérhetett. A Steeleers 23–9-re le is győzte a Clevelandet, amely a negyedik csapatként került ilyen igazságtalan helyzetbe (külföldi meccs után pihenőhétről érkező csapattal találkozott), és a három elődjéhez hasonlóan kikapott. A Steeleers idei negyedik győzelmét aratta, ugyanannyi sikerrel áll, mint csoportriválisai együttvéve.

A HÉT VESZTESE. Nagyon jól játszott a liga egyetlen nyeretlen csapata, a New York Jets védőegysége Londonban a Denver ellen, de 13–11-re így is kikapott a Jets. Az ok a reménytelen támadójáték volt, Justin Fields mindössze 45 passzolt yardig jutott úgy, hogy a Broncos kilencszer (!) szerelte még azelőtt, hogy elpasszolta volna a labdát. A kilenc sack alatt a New York 55 yardot veszített, azaz a passzjáték során a Jets mindent egybevetve mínusz tízzel zárt Londonban. Ez negatív klubrekord, és egy csapatnak sem volt még ilyen rossz mutatója az ezredforduló óta.

A HÉT PANASZKODÁSA. A Miami Dolphins közel járt ahhoz, hogy a forduló meglepetését okozva legyőzze a Los Angeles Chargerst, de hiába szerzett vezetést Darren Waller touchdownjával 47 másodperccel a meccs vége előtt, a vendégek a hátralévő időben eljutottak mezőnygólkísérletig, és Cameron Dickeré volt az utolsó szó. A meccs után Tua Tagovailoa, a Dolphins irányítója kitálalt. „Vannak elvárásaink egymással szemben az öltözőben, de vannak, akik késnek a játékosértekezletekről vagy részt sem vesznek rajtuk” – mondta Tagovailoa, kitálalva a csapat belső ügyeit, amire Mike McDaniel vezetőedző azt mondta, nem rögtön a meccs után kellett volna erről beszélnie, vagy egyáltalán nem kellett volna a sajtó elé tárni a problémákat. DaeSean Hamilton, a Miami korábbi elkapója pedig azt írta a közösségi oldalára, hogy viccesnek találja az irányító szavait, mert a klubnál eltöltött időszakából az maradt meg benne leginkább, hogy mindig Tagovailoa késett el ezekről a megbeszélésekről.

A HÉT SÉRÜLÉSE. A San Francisco néhány hete az egész idényre elvesztette sérülés miatt védelme oszlopát, Nick Bosát, és most a másik extraklasszis, a liga egyik legjobb linebackere, Fred Warner (aki 2018-as draftolása óta csupán egy mérkőzést hagyott ki) is súlyos bokasérülést szenvedett, így rá sem számíthat a szezon hátralévő részében Kyle Shanahan vezetőedző. A 49ers hármas holtversenyben áll a csoportja élén, de ennyi sérüléssel óriási bravúr lenne, ha tartani tudná a lépést a Seahawks, Rams kettőssel.

A HÉT GESZTUSA. A Jacksonville–Seattle mérkőzés előtt Josh Hines-Allen, a Jaguars passzsiettetője a kisfiával együtt sétált be a pálya közepére, ahol a két csapat kapitányai találkoztak a játékvezetői pénzfeldobás alkalmával – ezen a napon a srác volt a Jaguars tiszteletbeli kapitánya. A floridai klub ezzel a gesztussal tisztelgett a nyolcéves Wesley Hines-Allen előtt, akiről tavaly nyáron derült ki, hogy leukémiás, de az intenzív kezeléseknek köszönhetően a kisfiú augusztusra tünetmentessé vált. „Az utóbbi egy évben erről szólt az életünk, Januárban nem is mertem arra gondolni, hogy eljutunk idáig” – mondta Josh Hines-Allen.

Josh Hines-Allen’s 8-year-old son Wesley is a leukemia survivor.



Today, with his cancer now fully in remission, he served as an honorary captain for his dad’s NFL game.



pic.twitter.com/2J8ihFEdlL — Front Office Sports (@FOS) October 12, 2025

A HÉT VÁRATLAN DÖNTÉSE. A bajnoki címvédő Philadelphia Eagles 4–0-s kezdés után egymás után a második mérkőzését veszítette el, majd hétfőn a védelem egyik fontos tagja, Za’Darius Smith váratlanul bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszavonul. „Tudtam, hogy egyszer eljön ez a nap, de most olyan sok érzelem kavarog bennem, hogy nem is tudtam felkészülni rá” – írta a közösségi oldalán Smith, aki igen kellemetlen helyzetbe hozta csapatát, hiszen a passzsiettetők közül a bajnoki cím megszerzése után visszavonult Brandon Graham, Josh Sweat Arizonába szerződött, az utóbbi hetekben pedig Nolan Smith és Ogbonna Okoronkwo is sérültlistára került, így hetekig nem játszhat. A tavalyi kezdők közül Jalyx Hunt maradt bevethető, aki mellé a tartalékok sorából Azeez Olujari és Joshua Uche léphet előre, de ez messze van az ideális állapottól az Eaglesnél.

NFL, ALAPSZAKASZ

A 6. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Csütörtök

New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17

Vasárnap délután és kora este

New York Jets–Denver Broncos 11–13, Londonban

Indianapolis Colts–Arizona Cardinals 31–27

Miami Dolphins–Los Angeles Chargers 27–29

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 23–9

Carolina Panthers–Dallas Cowboys 30–27

New Orleans Saints–New England Patriots 19–25

Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks 12–20

Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 3–17

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Tennessee Titans 20–10

Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers 30–19

Green Bay Packers–Cincinnati Bengals 27–18

Kansas City Chiefs–Detroit Lions 30–17

Hétfő

Atlanta Falcons–Buffalo Bills 24–14

Washington Commanders–Chicago Bears 24–25

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings

A 7. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams, Londonban (Tv: Arena4)

19.00: Chicago Bears–New Orleans Saints

19.00: Cleveland Browns–Miami Dolphins

19.00: Tennessee Titans–New England Patriots

19.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders

19.00: Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Carolina Panthers

22.05: Denver Broncos–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Green Bay Packers

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Baltimore Ravens, Buffalo Bills