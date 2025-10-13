A Detroit skalpját is begyűjtötte a Kansas City Chiefs – videók

KANSAS CITY CHIEFS–DETROIT LIONS

A Patrick Mahomes vezette támadósor minden negyedben szerzett egy touchdownt az NFC-ben tavaly az első kiemelést megszerző Detroit ellen, míg a Lions egyszer csak mezőnygólig jutott, egyszer pedig pont nélkül maradt. Mahomes 257 yard mellett három TD-t passzolt, egyet pedig futott, kedvenc célpontja a hat elkapásból 78 yardot termelő Travis Kelce volt, míg a vörös zónába érve Hollywood Brown (négy elkapás, 45 yard, 2 TD) és Xavier Worty (2 elkapás, 20 yard, 1 TD) kerültek reflektorfénybe. Ami talán még meglepőbb, hogy a Chiefs védelme 17 ponton tartotta a liga egyik legjobb támadósorával rendelkező Detroitot. A vendégek részéről Jahmyr Gibbs 65 yardot futott, míg Jared Goff 203 yardot és két hatpontost passzolt labdaeladás nélkül. A mérkőzés végén verekedés alakult ki, Mahomes próbált lepacsizni Brian Branchcsel, aki azonban nem vett tudomást a Chiefs irányítójáról. Juju Smith-Schuster számon kérte Branchet, aki válaszul megütötte a Kansas City elkapóját, ekkor alakult ki a tömegjelenet. A Chiefs győzelmével 3–3-ra javította mérlegét, és üldözi a csoportjában a Broncos, Chargers kettőst, míg a 4–2-es Detroit az NFC Észak második helyén áll a Packers mögött.

GREEN BAY PACKERS–CINCINNATI BENGALS

A Packers ugyanis a Browns elleni vereség, és a Dallas elleni döntetlen után a Bengals ellen már hozta a kötelezőt. A sérült Joe Burrow pótlására érkezett Joe Flacco a Bengalsba, de az első félidőbe vele is pont nélkül maradt a Cincinnati. A Packers 10–0-s előnyt épített ki, így aztán hiába kapaszkodott a Bengals, a Packers megtartotta előnyét és az utolsó negyedben elért két TD-nek és egy mezőnygólnak köszönhetően behúzta a mérkőzést és a csoportja élére ugrott. Flacco egyébként jobban játszott, mint korábban Jake Browning. A veterán irányító 219 yardot és 2 hatpontost passzolt eladott labda nélkül, remekül működött együtt Ja'Marr Chase-szel, aki tíz elkapásból 94 yardot és egy touchdownt szerzett. Jordan Love az első drive-ban eladta a labdát, később viszont javított: 26 átadásából 19 sikeres volt 259 yardért és egy TD-ért, tovább lábon hét kísérletből 26 yardot és több first downt szerzett. Ez volt az újonc elkapó, Matthew Golden legjobb meccse, három elkapásból 86 yardot termelt, a hazaiak legjobbja Josh Jacobs volt, aki a földön 93 yardot és két TD-t szerzett, míg öt elkapásból 57 yardot tett a közösbe.

TAMPA BAY BUCCANEERS–SAN FRANCISCO 49ERS

Rajt-cél győzelmet aratott a Buccaneers. Mac Jones az első támadósorozatban eladta a labdát, ezt rögtön TD-vel büntették a hazaiak, akik aztán a harmadik negyed végéig további három hatpontost tettek fel a táblára. A második negyed elején Christian McCaffrey révén átvette a vezetést a 49ers, de ez nem tartott sokáig, ráadásul az ezt követő drive-okban hiába haladt a San Francisco, a touchdown helyett csak a mezőnygólok jöttek ez pedig kevés volt a Buccaneers otthonában. Mac Jones hatszor sackelték, kétszer eladta a labdát, emellett 347 yardot passzolt, ebből Kendrick Bourne 142 yardot jegyzett. CMC a földön a touchdownját leszámítva ezúttal nem tényező (17 labdacipelés, 54 yard), a levegőben hét elkapásból 57 yardot szerzett. A hazaiaknál Baker Mayfield újabb makulátlan meccsen van túl, két TD-je mellett 256 yardig jutott, négy elkapója is elérte a 45 yardot, a hatpontosokat Tez Johnson és Kameron Johnson szerezték, míg a földön Rachaad White és Sean Tucker futott be a célterületre. A Buccaneers megerősítette vezető helyét az NFC Déli csoportjában, míg a 49ers 4–2-es mérleggel áll, akárcsak a Rams és a Seahawks.

LAS VEGAS RAIDERS–TENNESSE TITANS

A két 1–4-es csapat meccsét a Raiders nyerte. A Las Vegas védelme dominált a Titans ellen, amely csak az utolsó negyedben tudott touchdownt szerezni. A Raiders előbb egy majdnem kilencperces drive végén egy mezőnygóllal szerzett vezetést, majd egy labdaszerzés után egy perc alatt egy TD-vel növelte előnyét. A második félidőt aztán egy újabb hatpontossal kezdték a hazaiak, a 17–0-as hátrányból pedig esélytelen volt a Titans. Nem a támadósorokról szólt a meccs, a két offense összesen 451 yardot tett meg. Geno Smith és Cam Ward is 1-1 TD-vel és eladott labdával zárt, előbbi 174, utóbbi 222 yardot passzolt. A Las Vegasban Ashton Jeanty 75 yardot és egy hatpontost ért el a földön, Michael Mayer öt elkapásból 50 yarddal és egy touchdownnal, míg Tre Tucker öt elkapásból 70 yarddal zárt. Ki kell emelni a Raiders védelmét is, amely folyamatosan nyomás alatt tartotta Wardot, a hat sackből kettőt Maxx Crosby jegyzett.

NFL

6. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Tennessee Titans 20–10 (3–0, 7–0, 7–3, 3–7)

Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers 30–19 (7–3, 13–13, 7–3, 3–0)

Green Bay Packers–Cincinnati Bengals 27–18 (0–0, 10–0, 0–7, 17–11)

Kansas City Chiefs–Detroit Lions 30–17 (6–3, 7–7, 7–0, 10–7)

Kedd

1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings

Vasárnap kora este

New York Jets–Denver Broncos 11–13 (6–10, 0–0, 5–0, 0–3)

Indianapolis Colts–Arizona Cardinals 31–27 (7–7, 7–3, 3–14, 14–3)

Miami Dolphins–Los Angeles Chargers 27–29 (7–6, 6–3, 0–14, 14–6)

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 23–9 (3–0, 6–3, 7–3, 7–3)

Carolina Panthers–Dallas Cowboys 30–27 (3–3, 10–14, 7–7, 10–3)

New Orleans Saints–New England Patriots 19–25 (6–14, 10–8, 0–3, 3–0)

Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks 12–20 (6–0, 0–13, 0–7, 6–0)

Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 3–17 (3–0, 0–3, 0–14, 0–0)

Péntek

New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)

