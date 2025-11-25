Nemzeti Sportrádió

NFL: meglepően kevés pontot hozó meccsen győzte le a 49ers a Pantherst

CS. M.CS. M.
2025.11.25. 09:51
Volt csapata ellen virított nagyot McCaffrey (Fotó: Getty Images)
San Francisco 49ers videó NFL Carolina Panthers amerikai sportok
Magyar idő szerint kedd hajnalban a San Francisco 49ers 20–9-re legyőzte a Carolina Pantherst az NFL-alapszakasz 12. játékhetének zárómérkőzésén.

 

Sok pontra számítottunk, hiszen a 49ers támadóegységébe visszatért az irányító Brock Purdy, miközben a védelem továbbra is sebezhető a rengeteg sérülés miatt, a Panthers pedig a múlt héten rengeteg yardot pakolt fel az Atlanta Falcons ellen. Ehhez képest a pontháború elmaradt, inkább a labdaszerzések domináltak.

Bryce Young 169 yard és egy TD mellett két interceptiont dobott, míg a túloldalon Purdy 193 yardot passzolt, kiosztott egy hatpontos átadást, cserébe 3 INT-tel zárta a meccset. A 49ers azonban így is nyerni tudott 20–9-re, a meccs legjobbja nem meglepő módon Christian McCaffrey volt, aki 142 totál yarddal és egy TD-vel zárt futóként.     

NFL
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ
San Francisco 49ers–Carolina Panthers 20–9 (7–0, 3–3, 7–6, 3–0) 

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN 
Las Vegas Raiders–Cleveland Browns 10–24 (0–14, 3–0, 0–0, 7–10)
Arizona Cardinals–Jacksonville Jaguars 24–27 (7–7, 7–3, 0–7, 10–7, 0–3) – hosszabbítás után
Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 24–21 (0–14, 7–7, 7–0, 10–0)
New Orleans Saints–Atlanta Falcons 10–24 (0–3, 7–13, 0–0, 3–8)
Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers 34–7 (14–0, 17–7, 0–0, 3–0)
Chicago Bears–Pittsburgh Steelers 31–28 (7–7, 10–14, 7–0, 7–7)
Cincinnati Bengals–New England Patriots 20–26 (3–0, 10–17, 0–3, 7–6)
Detroit Lions–New York Giants 34–27 (0–10, 17–10, 0–0, 10–7, 7–0) – hosszabbítás után
Green Bay Packers–Minnesota Vikings 23–6 (7–3, 3–3, 7–0, 6–0)
Tennessee Titans–Seattle Seahawks 24–30 (3–3, 0–13, 14–14, 7–0)
Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts 23–20 (0–7, 9–7, 0–6, 11–0, 3–0) – hosszabbítás után
Baltimore Ravens–New York Jets 23–10 (0–0, 3–7, 14–0, 6–3)
Houston Texans–Buffalo Bills 23–19 (3–6, 17–10, 3–0, 0–3)

Szabadnapos: Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Washington Commanders

 

