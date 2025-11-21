21–0-s előnyről kapott ki a címvédő Eagles Dallasban – videó

LAS VEGAS RAIDERS–CLEVELAND BROWNS

A Browns idénybeli első idegenbeli, míg Shedeur Sanders karrierje első NFL-győzelmét szerezte meg. A Raiders az utolsó negyed közepéig csak egy mezőnygólt ért el, Ashton Jeanty elkapott hatpontosa csak az eredmény kozmetikázására volt elég. A Browns újonc irányítója, Shedeur Sanders karrierje második meccsén játszott, először volt kezdő. A negyedik negyedben Dylan Sampsonnak osztott ki egy 66 yardos átadást ezzel megszerezve első TD-jét. Sanders végül 20 kísérletéből 11 volt pontos 209 yardért, a touchdownja mellett egy eladott labdája is volt. A mérkőzést a védelme nyerte meg a Brownsnak, Geno Smith (285 yard, TD) ugyan nem adta el a labdát, de tíz sacket is benyelt 77 yardért. Myles Garrett 3, Maliek Collins 2.5 sacket jegyzett. Garret már 18 zsákolásnál tart, ezzel megdöntötte a Browns franchise rekordját, amit szintén ő tartott 16-tal, mindössze öt sackre van az NFL-rekord 22.5 sacktől. Garettnek emellet két kierőszakolt fumbleje volt, és négy negatív yardos szerelése is volt a Las Vegas ellen. A Raiders futójátéka se működött, Ashton Jeanty mindössze 50 futott yarddal zárt, a levegőben nyolc elkapásból 58 yarddal és egy hatpontossal segítette csapatát.

DALLAS COWBOYS–PHILADEPLHIA EAGLES

Nagyon simának indult. A Cowboys sikertelen negyedik kísérlettel nyitott, az Eagles ezzel szemben első három drive-ja végén egyaránt TD-t ünnepelhetett. Dak Prescotték ráadásul egy 3&out mellett egy fumblet is vétettek, majd egy interceptiont is dobott a hazaiak irányítója. A félidő végén azonban egy 72 yardos támadósorozat végén szépített a Dallas. A szünet után mindkét csapat kihagyott egy-egy mezőnygólt, de a Cowboys két további touchdownt szerzett, így a negyedik negyed elején 21–21-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Az Eagles teljesen hatástalan volt támadóoldalon, ráadásul a hibák is jöttek, előbb egy fumble, majd egy punt utáni labdavesztés. A címvédő hat yardosáról jöhetett a Cowboys, mégse szerzett pontot, de az Eagles sem élt a lehetőséggel. A Dallas az órát égetve 49 yardot megtett, Brandon Aubrey 42 yardról pedig bevitte a kegyelemdöfést. Jalen Hurts 289 yardot passzolt és 33-at futott, összesen pedig három hatpontost szerzett, a passzolt TD-jét AJ Brown (nyolc elkapás, 110 yard) szerezte. Saquon Barkley-t (10 kísérlet, 22 yard) és az Eagles futójátékát szinte lenullázta a Dallas. A hazaiaknál Prescott 354 yardot, két touchdownt, és egy interceptiont dobott, valamint volt egy futott hatpontosa is. Javonte Williams 87 futott yarddal zárt, CeeDee Lamb négy elkapásból 75 yardot termelt, míg a hazaiak legjobbja George Pickens volt, aki kilenc elkapásból 146 yardot és egy touchdownt ért el.

ARIZONA CARDINALS–JACKSONVILLE JAGUARS

Az előző fordulóban Josh Allen 3-3-as statisztikai mutatóval zárt, azaz három passzolt és három futott touchdownt ért el. Trevor Lawrence is 3-3-as mérleggel zárt, csak ő a három passzolt TD mellett három labdaeladással zárt. Fordulatos meccset játszott a két csapat, egyik fél sem vezetett egy labdabirtoklásnál többel. Az utolsó másodpercekben Chad Ryland 29 yardos mezőnygóljával egyenlített a Cardinals, a hosszabbításban Cam Little 52 yardról talált a póznák közé, így ismét előnybe került a Jaguars. Az Arizona támadhatott, el is jutott a vendégek térfelére, de ott a Jacksonville védelme megállította Jacoby Brissettéket. Lawrence 256 yardot passzolt, három interceptionje mellett, egy fumblet is vétett. Három TD-passzát elosztotta elkapói közül (Parker Washington, Jakobi Meyers, Travis Etienne Jr.), a legtöbb yardot Brenton Strange (93 yard) gyűjtötte, míg a földön Etienne 15 kísérletből 86 yardot futott. A hazaiaknál Brisettnek 33 sikeres passza volt 317 yardért és egy hatpontosért (Greg Dortch), Michael Wilson tíz elkapásból 118 yardot gyűjtött. Az Arizona legutóbbi kilenc meccséből nyolcat elvesztett, míg a Jacksonville legutóbbi négy találkozójából hármat megnyert és már csak egymeccses lemaradásban van a csoport élén álló Colts mögött.

NEW ORLEANS SAINTS–ATLANTA FALCONS

Csoporton belül szakította meg ötmeccses vereségsorozatát a Falcons. A Saints támadósora az utolsó negyedes mezőnygólt leszámítva nem szerzett pontot, míg Justin Reid az első félidőben 49 yardos interception return TD-t szerzett. Kirk Cousins a pick six mellett 199 yardot és két touchdownt passzolt, Darnell Mooney 74 yardot és egy hatpontost kapott el, míg Bijan Robinson 37 elkapott és 70 futott yarddal vette ki a részét a sikerből, továbbá megszerezte első NFL-touchdownját a 29 éves David Sills. A Saints újonc irányítója, Tyler Shough harmadik kezdőmeccsén van túl, most először játszott a Superdome-ban. 43 passzából 30 sikeres volt 243 yardért, sokszor nyomás alatt volt (öt sack).

LOS ANGELES RAMS–TAMPA BAY BUCCANEERS

Az Eagleshöz hasonlóan a Rams is három touchdownnal kezdte a meccset, ezt követően a Dallashoz hasonlóan szépített a Tampa Bay is. De itt meg is áll a hasonlóságok sora. A Rams nem engedte ki kezei közül a mérkőzést és magabiztos, nagy különbségű győzelmet aratott, ezzel az NFC élén áll. A Los Angeles a labda mindkét oldalán domináns volt. Matthew Stafford első 12 passza pontos volt, Puka Nacua és Davante Adams is remekül játszott. A Buccaneers támadósora ezzel szemben szenvedett, a futójáték nem működött, Cobie Durant pedig egy felpattanó labda után elhalászta Baker Mayfield passzát és egészen a célterületig vitte vissza. Mayfield (41 yard, 1 TD, 2 INT) meg is sérült, így a második félidőben már Teddy Bridgewater irányított a Tampában, ezzel a vendégek maradék esélye is elment a fordításra. Stafford 35 átadásából 25 volt pontos 273 yardért és három hatpontosért. Puka Nacua hét elkapásból 97 yardot szerzett, míg Davante Adams öt elkapásból 62 yardig és két TD-ig jutott. A hazaik védelméből Kobie Turner és Jared Verse is két sacket jegyzett.

NFL

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Cleveland Browns 10–24 (0–14, 3–0, 0–0, 7–10)

Arizona Cardinals–Jacksonville Jaguars 24–27 (7–7, 7–3, 0–7, 10–7, 0–3) – hosszabbítás után

Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 24–21 (0–14, 7–7, 7–0, 10–0)

New Orleans Saints–Atlanta Falcons 10–24 (0–3, 7–13, 0–0, 3–8)

Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers 34–7 (14–0, 17–7, 0–0, 3–0)

Vasárnap kora este

Chicago Bears–Pittsburgh Steelers 31–28 (7–7, 10–14, 7–0, 7–7)

Cincinnati Bengals–New England Patriots 20–26 (3–0, 10–17, 0–3, 7–6)

Detroit Lions–New York Giants 34–27 (0–10, 17–10, 0–0, 10–7, 7–0) – hosszabbítás után

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 23–6 (7–3, 3–3, 7–0, 6–0)

Tennessee Titans–Seattle Seahawks 24–30 (3–3, 0–13, 14–14, 7–0)

Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts 23–20 (0–7, 9–7, 0–6, 11–0, 3–0) – hosszabbítás után

Baltimore Ravens–New York Jets 23–10 (0–0, 3–7, 14–0, 6–3)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Washington Commanders

Péntek

Houston Texans–Buffalo Bills 23–19 (3–6, 17–10, 3–0, 0–3)