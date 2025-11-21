Nemzeti Sportrádió

Amerikából jöttem: miért ilyen gyenge Patrick Mahomes? Megfejthetetlen a Chiefs

2025.11.21. 15:51
NFL Patrick Mahomes Itt van Amerika! Kansas City Chiefs
A Kansas City Chiefs továbbra is megfejthetetlen, Patrick Mahomes pedig egyszerűen nem játszik jól – erről is beszéltünk az Amerikából jöttem NFL-podcastben.

 

