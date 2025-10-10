New Yorkban szenvedett meglepően sima vereséget a címvédő Eagles – videó

A címvédő Eagles az előző héten elszenvedte első vereségét, a Denvertől, míg a csoportrivális Giants meglepő győzelmet aratott a Chargers felett, ám egy héttel később a New Orleans Saints ellen esélye sem volt a győzelemre. A Giants ezúttal ismét a szebbik arcát mutatta, ennek köszönhetően nagy skalpot gyűjtött be.

A mérkőzést az Eagles kezdte egy mezőnygóllal, erre két hatpontossal válaszolt a New York: az újonc Jaxson Dart előbb futva, majd passzolva szerzett TD-t. Ezt követően a Philadelphia magára talált, egy 75 és egy 74 yardos drive végén Jaylen Hurts is passzolt és futott egy touchdownt. Ezután viszont már nem szerzett pontokat a címvédő. Ezzel szemben a Giants még a félidő vége előtt átvette a vezetést Cam Skattebo futott hatpontosával, az újonc futó a harmadik és a negyedik negyedben is bejutott a célterületre, így a New York 34–17-re elintézte az Eaglest.

A Saints ellen Skattebo és Dart is fumble-t vétett, az ESPN arról ír, hogy a Saints ellen mérkőzés utáni hazaúton a két újonc egymás mellett ülve arról beszélt a repülőn, hogy jobban kell figyelniük a labdára és jobban kell teljesíteniük. Ez tökéletesen sikerült, Dart 25 átadásából 17 pontos volt 195 yardért és egy TD-ért, míg a földön 58 yardot tett meg egy hatpontos kíséretében, egyértelműen ez volt rövid NFL-karrierjének eddigi legjobb meccse. Cam Skattebo három futott touchdownjára 98 futott yard jutott, míg Wan'Dale Robinson hat elkapásból 84 yardot és egy TD-t tett a közösbe.

Az Eagles 2023 óta most először vesztett el egymás után két mérkőzést, a Giants elleni legutóbbi 18 meccse közül csak négyen maradt alul. „Keressük az identitásunkat” – nyilatkozta röviden A. J. Brown, aki hat elkapásból 80 yardot szerzett. A Philadelphia ezúttal inkább a passzjátékra támaszkodott, Saquon Barkley 12 futásból 58 yardig jutott. Jalen Hurts 283 yardot passzolt 1-1 TD és eladott labda kíséretében. A hazaiak legjobbja a kilenc elkapásból 110 yardot és egy touchdownt szerző Dallas Goedert volt.

NFL

6. FORDULÓ

Péntek

New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)

Vasárnap

15.30: New York Jets–Denver Broncos, London (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Arizona Cardinals

19.00: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys

19.00: New Orleans Saints–New England Patriots

19.00: Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans

22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings