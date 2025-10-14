Atlantában szenvedett meglepő vereséget a Buffalo – videók

ATLANTA FALCONS–BUFFALO BILLS

Egyre több a kérdés a Buffalo körül, mivel úgy tűnik az előző heti New England elleni vereség nem egyszeri gyenge teljesítmény volt a Bills részéről. Az Atlanta az első öt támadásából három TD-t szerzett egy sikertelen negyedik kísérlet mellett, ellenben Josh Allenék az első drive-os touchdown után nem tudtak érdemben haladni. A szünet utáni első támadósorozatában még volt remény, ekkor egy 73 yardos drive-ot Ray Davis TD-elkapása zárt le, ezt követően viszont nem szerzett több pontot a Bills, amely így 24–14-re kikapott. A Bills négy győzelemmel kezdte az idényt, de azon négy csapat együttes mérlege 3–21, azóta kikapott a New Englandtől és az Atlantától is, így lesz mit átgondolni a pihenőhéten.

Josh Allen 42 futott, 180 passzolt yarddal két touchdownnal és két eladott labdával zárt, míg James Cook 87 yardot futott. A pihenőhétről érkező Atlantából Michael Penix Jr. 32 átadásából 20 sikeres volt 250 yardért és egy hatpontosért, amelyet a nagyszerű meccset játszó Drake London (10 elkapás, 158 yard) kapott el. A hazaiak legjobbja Bijan Robinson volt, aki 19 futásból 170 yardot gyűjtött, közte egy 81 yardos TD-futással, emellett ráadásul hat elkapásból 68 yardot tett a közösbe.

WASHINGTON COMMANDERS–CHICAGO BEARS

A 2024-es játékosbőrzén elsőként választott Caleb Williams és a másodikként választott Jayden Daniels másodszor mérkőzött meg egymással. Az első felvonás végén egy utolsó másodperces feldobott labdából született TD-vel nyert a Commanders, úgyhogy volt miért visszavágnia a Bearsnek. Ehhez mérten a vendégek két mezőnygóllal és Williams futott hatpontosával 13–0-ra elhúztak, ezt követően viszont ébredezett a Commanders. A második félidőben egy mezőnygól után két hatpontost is elértek a hazaiak, ráadásul a Bears mezőnygólkísérletét is blokkolták, ezzel átvették a vezetést (24–16). A Bears három játék után, egy perc alatt szépített D'Andre Swift 55 yardos elkapása révén, de úgy tűnt a Washington lepörgeti az órát. Jayden Daniels azonban elvesztette a labdát, így egy utolsó másodperces mezőnygólnak köszönhetően ezúttal a Bears örülhetett.

Caleb Williams a levegőben 252 yarddal és egy hatpontossal zárt, e mellé jön a futott TD-je. A Bears támadósorának Swift volt a legjobbja, aki 175 scrimmage yarddal zárt. Jayden Daniels 211 yardot és három TD-t passzolt, de egyszer eladta a labdát, kétszer pedig fumble-t vétett (egyszer ő szerezte meg a labdát). A hazaiak irányítója tíz futásból 52 yardot tett meg a földön, míg Jacory Croskey-Merritt 61 yardot futott.

NFL

6. FORDULÓ

Kedd

Atlanta Falcons–Buffalo Bills 24–14 (14–7, 7–0, 0–7, 3–0)

Washington Commanders–Chicago Bears 24–25 (0–6, 7–7, 10–3, 7–9)

Péntek

New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)

Vasárnap kora este

New York Jets–Denver Broncos 11–13 (6–10, 0–0, 5–0, 0–3)

Indianapolis Colts–Arizona Cardinals 31–27 (7–7, 7–3, 3–14, 14–3)

Miami Dolphins–Los Angeles Chargers 27–29 (7–6, 6–3, 0–14, 14–6)

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 23–9 (3–0, 6–3, 7–3, 7–3)

Carolina Panthers–Dallas Cowboys 30–27 (3–3, 10–14, 7–7, 10–3)

New Orleans Saints–New England Patriots 19–25 (6–14, 10–8, 0–3, 3–0)

Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks 12–20 (6–0, 0–13, 0–7, 6–0)

Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 3–17 (3–0, 0–3, 0–14, 0–0)

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Tennessee Titans 20–10 (3–0, 7–0, 7–3, 3–7)

Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers 30–19 (7–3, 13–13, 7–3, 3–0)

Green Bay Packers–Cincinnati Bengals 27–18 (0–0, 10–0, 0–7, 17–11)

Kansas City Chiefs–Detroit Lions 30–17 (6–3, 7–7, 7–0, 10–7)

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings