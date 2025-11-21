A houstoni védelem nem hagyta kibontakozni Josh Allent, a Texans legyőzte a Billst

A Houston Texans sorozatban a harmadik meccsét játszotta David Mills csereirányítóval, miután C. J. Stroud a Denver elleni vereség során agyrázkódást szenvedett. A Jacksonville és a Tennessee elleni csoportrangadók megnyerése után a Bills nehezebb falatnak ígérkezett, a bombaformában játszó Josh Allen ugyanis az előző fordulóban három passzolt és három futott touchdownt is szerzett.

Csakhogy a houstoni védelem nem hagyta érvényesülni Allent, nyolcszor vitték le a földre még mielőtt passzolt volna, ennyi sacket korábban egyetlen meccsen sem szenvedett el 2018 óta tartó NFL-pályafutása során – Will Anderson Jr. két és fél, Danielle Hunter két sacket jegyzett. A meccs első TD-jét még a Bills szerezte meg James Cook III 45 yardos futásával, majd miután mezőnygólváltást követően Christian Kirk elkapott touchdownjával fordított a Texans, Ray Davis 97 yardos visszahordásából ismét a vendégek vezettek. Az első félidő hajrája a Texansé volt, Jayden Higgins elkapott (Mills második passzolt) touchdownja után 20–16-ra a texasi csapat vezetett a nagyszünetben.

Mint utóbb kiderült, ez volt a meccs utolsó TD-je, a második félidőben egy-egy mezőnygólra futotta a csapatoknak. Az utolsó percben a Buffalo a fordításért támadott, négypontos hátrányban ehhez touchdownra volt szüksége. A saját térfelén negyedik és 27-nél egy trükkös passzjátékkal (Allen a balra mozgó Josh Palmerhez passzolt, ő visszadobta a labdát a jobbra induló Khalil Shakirnak, és mivel az egész houstoni védelem Palmer mozgását követte, szabad volt az út Shakir előtt) még sikerült első kísérlethez jutnia a Billsnek, de ezt követően sorozatban sackelték Allent, aki az utolsó passzával végül eladta a labdát.

A Houston (6–5) idén először pozitív mérleggel áll, míg a Buffalo hátránya nőhet a csoportján belül a vasárnap Cincinnatibe látogató New Englanddel szemben.

NFL

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Péntek

Houston Texans–Buffalo Bills 23–19 (3–6, 17–10, 3–0, 0–3)

Vasárnap

19.00: Chicago Bears–Pittsburgh Steelers

19.00: Cincinnati Bengals–New England Patriots

19.00: Detroit Lions–New York Giants

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings

19.00: Tennessee Titans–Seattle Seahawks

19.00: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–New York Jets

22.05: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns

22.05: Arizona Cardinals–Jacksonville Jaguars

22.25: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Atlanta Falcons

Hétfő

2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Washington Commanders