NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC

2025.11.28. 19:47
A találkozó elején kétgólos előnybe került a Debrecen (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 15. fordulójának péntek esti nyitányán a Nyíregyháza hazai pályán fogadja a Debrecent. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I 
15. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC
Nyíregyháza, Városi Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bogár Gergő

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Labdarúgó NB I
8 órája

Újabb nagy lövésre készül: Manner Balázs a Loki ellen bizonyíthat

KEZDÉS: 20.00. „Furcsa volt a Fradi ellen játszani, de nem volt bennem semmilyen rossz érzés.”

A 25. élvonalbeli ütközet jön a Szpari és a Loki között, a párharcban hatalmas a DVSC fölénye, hiszen az örökmérleg 6 nyíregyházi győzelem, 5 döntetlen, 13 debreceni siker.

A NB I-ben legutóbb 2014 júliusában remiztek (1–1), azóta a 2–1-es vendégdiadallal zárult augusztusi debreceni mérkőzésüket leszámítva rendre az aktuális házigazda győzött, az előző bajnoki kiírásban kétszer a Szpari (3–2 és 1–0), egyszer a Loki (3–1).

♦ A szabolcsi együttes pályaválasztása mellett az NB I-ben a hazaiak az eredményesebbek, hiszen 5-ször nyert a Nyíregyháza, 4-szer ikszeltek, a DVSC pedig csupán 3-szor tudott diadalmaskodni, legutóbb 2010 áprilisában 3–0-ra. A debreceniek azóta még egy tétmeccsen tudták idegenben legyőzni a nyírségieket: 2016 februárjában a Magyar Kupában (1–2). Az áprilisi nyíregyházi találkozójukat a már eligazolt Eppel Márton vitathatóan megítélt tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra a Szpari nyerte meg.

♦ Bódog Tamás vezetőedzői kinevezése óta még veretlen a Nyíregyháza (1 győzelem, 2 iksz), sőt, az előző körben a klub történetében először tudott élvonalbeli bajnokit nyerni az FTC otthonában (3–1). A siker ellenére sorozatban a negyedik fordulót kezdik meg kieső helyről a piros-kékek. 

♦ Az előző 4 bajnokijából 1 vereség mellett 3-at megnyert a Debrecen, és egyfordulós szünet után ismét a tabella élén áll – bár az egy meccsel kevesebbet játszott FTC pontszámban még beérheti.

♦ A Szparinak még csak 1 otthoni győzelme van, emellett 3-szor ikszelt, 3-szor kikapott, és ezzel az eredménysorral csak utolsó előtti a hazai tabellán. Házigazdaként a legutóbbi 4 meccséből csak egyet bukott el, de azt éppen az abszolút újonc Kazincbarcika ellen (0–1).

♦ Pontjai majdnem a felét – 25-ből 12-t – idegenben gyűjtötte be a Loki, 3–3–1-es mérlegével a 4. helyet foglalja el a vendégtáblázaton. Első és egyetlen házon kívüli vereségét éppen legutóbb, az MTK otthonában szenvedte el (0–3).

Ezek is érdekelhetik