Superliga: Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda

2025.11.28. 19:24
(Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
FK Csíkszereda Rapid Bucuresti SuperLiga
A Csíkszereda vendégjátékával kezdődik a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 18. fordulója, a székelyföldiek a listavezető Rapid Bucuresti otthonában lépnek pályára.

SUPERLIGA, 18. FORDULÓ
Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda 4–1 – ÉLŐ
Bukarest, Giulesti-stadion. 7458 néző. Vezeti: Gabriel Mihuleac 
Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Badescu (Vulturar, 58.) – Hromada (Braun, 58.), Grameni, Christensen (Gojkovics, 67.) – Dobre (Micovschi, 87.), Koljic (Jambor, 87.), Petrila. Vezetőedző: Costel Galca 
Kispadon: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovics, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Hegedűs, Ferenczi - Végh (Szabó B., 73.), Csürös – Anderson Ceará, Bödő, Jebari (Dusinszki, 81.) – Eppel (Szalay Sz., 81.). Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Kaján, Noveli, Tóth-Pál, Bloj, Celic, Gál-Andrezly, Dusinszki, Szabó B., Bakos, Szalay, Gergely
Gólszerző: Grameni (10.), Dobre (27.), Petrila (83.), Manea (86.), ill. Eppel (38.–11-esből)

 

