Superliga: Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda

SUPERLIGA, 18. FORDULÓ

Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda 4–1 – ÉLŐ

Bukarest, Giulesti-stadion. 7458 néző. Vezeti: Gabriel Mihuleac

Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Badescu (Vulturar, 58.) – Hromada (Braun, 58.), Grameni, Christensen (Gojkovics, 67.) – Dobre (Micovschi, 87.), Koljic (Jambor, 87.), Petrila. Vezetőedző: Costel Galca

Kispadon: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovics, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Hegedűs, Ferenczi - Végh (Szabó B., 73.), Csürös – Anderson Ceará, Bödő, Jebari (Dusinszki, 81.) – Eppel (Szalay Sz., 81.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Kaján, Noveli, Tóth-Pál, Bloj, Celic, Gál-Andrezly, Dusinszki, Szabó B., Bakos, Szalay, Gergely

Gólszerző: Grameni (10.), Dobre (27.), Petrila (83.), Manea (86.), ill. Eppel (38.–11-esből)