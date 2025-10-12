A Ramstől is kikapott a Baltimore, sorozatban harmadszor nyert a Pats – videók

NEW YORK JETS–DENVER BRONCOS

Továbbra is nyeretlen a Jets. A védőjáték szerelmeseinek kedvezett a londoni mérkőzés, a Denver kilencszer is sackelte Justin Fieldset, akinek 17 passzából kilenc volt sikeres mindössze 45 yardért. A Jets így nettó mínusz 10 passzolt yarddal zárt, ami a legkevesebb a franchise történetében. A Broncos támadósora sem tündökölt, rögtön az első támadásában Troy Franklin fumble-t vétett. Az első negyed végén azonban Bo Nix Nate Adkinst találta meg a célterületen belül. Ez volt a meccs egyetlen TD-je, ez pedig győzelmet ért a Denvernek.

PITTSBURGH STEELERS–CLEVELAND BROWNS

Nem okozott gondot a csoportrivális Browns a Steelersnek. A Pittsburgh két mezőnygólt engedett az újonc Dillon Gabriel vezette Cleveland támadósornak, míg Aaron Rodgers a második félidőben két TD-passzt is kiosztott, a Steelers ezzel megszerezte negyedik győzelmét és vezeti a csoportját. A hazaiak legjobbja DK Metcalf volt, aki négy elkapásból 95 yardot és egy touchdownt szerzett, Rodgers 19 sikeres átadással és 224 passzolt yarddal zárt.

BALTIMORE RAVENS–LOS ANGELES RAMS

Egyre nagyobb gödörben a Baltimore. A Ravens az első támadássorozat végén mezőnygólt ért el, ám ezen kívül nem szereztek pontot a hazaiak. Lamar Jackson második hete nem lépett pályára sérülés miatt, őt előbb Cooper Rush, majd Tyler Huntley pótolta, de előbbi interceptiont dobott, utóbbit pedig négyszer is sackelték. A Rams a harmadik negyedben Tyler Higbee elkapásával és Kyren Williams futása révén is szerzett hatpontost, ezzel könnyedén megnyerték a mérkőzést. Matthew Stafford 181 passzolt yarddal és egy TD-vel zárt. A Baltimore-nál a 24 labdacipelésből 122 yardot termelő Derrick Henry teljesítményét lehet egyedül kiemelni. A Super Bowlról álmodozó Ravens így 1–5-ös mérleggel kezdi az idényt. Az NFL történelmében mindössze négy csapat jutott rájátszásba ilyen rossz kezdés után.

JAXONVILLE JAGUARS–SEATTLE SEAHAWKS

A Jaguars az első és a negyedik negyedben is TD-t szerzett, de a kettő között nem sikerült a pontszerzés, ellenben a Seattle felrakott sorozatban 20 pontot a táblára. Sam Darnold (295 yard) Jaxon Smith-Njigbának és Cooper Kuppnak is kiosztott egy hatpontost. JSN nyolc elkapásból 162 yardot termelt, egyértelműen ő volt a vendégek legjobbja. A Seattle a támadóoldal mellett a védőoldalon is dominált, Trevor Lawrence-t hétszer is sackelték. A Jaguars iráynítója 258 yardot és 2 TD-t passzolt, Brian Thomas Jr. nyolc elkapásból 90 yardot tett a közösbe.

MIAMI DOLPHINS–LOS ANGELES CHARGERS

Alaposan ráijesztett a Dolphins a Chargersre. A Los Angeles már 26–13-ra vezetett a negyedik negyed elején, de a Miami két egy 69 és egy 82 yardból álló drive végén is hatpontost szerzett. Justin Herbertéknek kevesebb, mint egy perce maradt, de ez is elég volt, Cameron Dicker ötödik mezőnygólját is értékesítette ezzel megszerezve a Chargers negyedik győzelmét. Herbert 38 passzából 29 sikeres volt 264 yardért és két TD-ért. Kimani Vidal 18 labdacipelésből 124 yardot termelt, emellé szerzett egy elkapott touchdownt, míg Ladd McConkey hét elkapásból száz yardot és egy hatpontost szerzett. Tua Tagovailoa egy TD-t passzolt három eladott labda mellett, a Miaminál is elsősorban a futójáték működött, De'Von Achane 128 yardot és két touchdownt futott.

NEW ORLEANS SAINTS–NEW ENGLAND PATRIOTS

1–2-es kezdés után sorozatban harmadik győzelmét aratta a New England Patriots. Drake Maye az első félidőben három TD-passzt is kiosztott, kettőt Kayshon Boutte (öt elkapás, 93 yard), egyet DeMario Douglas (három elkapás, 71 yard) kapott el. A Saints másodéves irányítója, Spencer Rattler ezúttal nem adta el a labdát, 26 átadásából 20 sikeres volt, a hazaiak egyetlen touchdownját Taysom Hill szerezte.

INDIANAPOLIS COLTS–ARIZONA CARDINALS

Tovább menetel a Colts. Daniel Jones és Jacoby Brisett is két TD-t szerzett, egy-egy eladott labda mellett. Az Arizona sorozatban negyedik héten kapott ki, ráadásul másodszor úgy, hogy az utolsó negyedben még vezetett a Cardinals, ellenben a Colts sorozatban hatodik hazai meccsét húzta be. Jonathan Taylor 123 és 14 elkapott yarddal zárt egy hatpontos kíséretében, míg a másik oldalt Zay Jones 79, Trey McBride pedig 72 yardot gyűjtött.

CAROLINA PANTHERS–DALLAS COWBOYS

Pontgazdag meccsen győzedelmeskedett és 3–3-ra javította mérlegét a Carolina, amely egy utolsó másodperces mezőnygóllal győzte le a Dallast. Rico Dowdle a Miami után a Cowboys védelme ellen is 200 scrimmage yarddal zárt, egy elkapott hatpontossal koronázta meg teljesítményét. Bryce Young egy híján 200 yardot passzolt, három TD-re egy eladott labda jutott. Dak Prescott (261 yard, 3 touchdown) továbbra is ihletett formában, míg George Pickens kilenc elkapásból 168 yardig és egy hatpontosig jutott.

NFL

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Vasárnap

New York Jets–Denver Broncos 11–13 (6–10, 0–0, 5–0, 0–3)

Indianapolis Colts–Arizona Cardinals 31–27 (7–7, 7–3, 3–14, 14–3)

Miami Dolphins–Los Angeles Chargers 27–29 (7–6, 6–3, 0–14, 14–6)

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 23–9 (3–0, 6–3, 7–3, 7–3)

Carolina Panthers–Dallas Cowboys 30–27 (3–3, 10–14, 7–7, 10–3)

New Orleans Saints–New England Patriots 19–25 (6–14, 10–8, 0–3, 3–0)

Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks 12–20 (6–0, 0–13, 0–7, 6–0)

Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 3–17 (3–0, 0–3, 0–14, 0–0)

Vasárnap késő este

22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans

22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings

Péntek

New York Giants–Philadelphia Eagles 34–17 (13–10, 7–7, 7–0, 7–0)