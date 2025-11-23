Tízpontos hátrányból felállva, hosszabbítás után nyert a Chiefs és a Lions is – videó

CHICAGO BEARS–PITTSBURGH STEELERS

A Bears ellen 24–5-ös mérleggel álló Aaron Rodgers végül sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot. A helyette játszó Mason Rudolph rögtön az első passzát követően eladta a labdát, ebből pedig TD-t szerzett a Bears. Ezt követően egy 95 yardos drive végén egyenlített a Steelers, majd egy fumble után Nick Herbig szerzett hatpontost. A Bears támadósora kétarcú volt: a hazaiak négyszer három kísérlet után puntoltak, két fumblet is vétettek, de volt öt pontszerző támadósorozatuk is, ebből ráadásul négy touchdown. A második félidőben a Chicago átvette a vezetést, és bár elszakadni nem tudott a Steelerstől, az előnyt már nem engedte ki a kezei közül, pedig a vendégek az utolsó öt percben kétszer is támadhattak a győzelemért. Rudolph 171 yarddal zárt (1-1 TD és INT), Kenneth Walker tíz kísérletből 92 yardot tett meg a földön, Jaylen Warren és DK Metcalf futott, míg Pat Freiermuth elkapott hatpontost jegyzett. A hazaiaknál Caleb Williams három touchdownt is passzolt 239 yard mellett, ebből kettőt DJ Moore (öt elkapás, 64 yard) kapott el. A Bears így a legutóbbi kilenc meccséből nyolcat megnyert és továbbra is vezeti csoportját.

CINCINNATI BENGALS–NEW ENGLAND PATRIOTS

Joe Burrow még nem vállalta a játékot, a Bengals pedig hiába vezetett a mérkőzés elején tíz ponttal is, de a Patriots megszerezte sorozatbeli kilencedik győzelmét. Egy hazai mezőnygól után Geno Stone szerzett 33 yardos pick sixet, így az idénynyitós Las Vegas elleni mérkőzés óta először tízpontos hátrányba került a New England. Ez viszont nem zavarta meg a vendégeket, és a hátralévő hat drive-ból ötöt is pontszerzéssel zártak egy sikertelen negyedik mellett. Drake Maye csak egy TD-t passzolt, de a Patriots védelme, név szerint Marcus Jones is szerzett egy interception után visszahordott touchdownt. A szünet után csak mezőnygólokat ért el a New England, így a Bengals végig lőtávolban volt, de Joe Flaccóval dadogott a hazai támadósor. Drake May 294 yardot és 1-1 touchdownt és interceptiont passzolt, kedvenc célpontja Hunter Herry volt, aki hét elkapásból 115 yardot és egy hatpontost ért el. Flacco is 1-1 TD-t és INT-t dobott, a futójátékért Chase Brown (107 yard) felelt. Mindkét rúgó hibátlan teljesítményt nyújtott Andy Borregales négy mezőnygólt is értékesített (leghosszabb 52 yard), Evan McPherson pedig franchise rekordot jelentő 63 yardról is pontos volt. Sajnos több sérülés is volt a mérkőzésen, a hazaiak közül Tee Higgins egy durva esés után agyrázkódás miatt szállt ki, míg a Patriotsnál Jared Wilson, Will Campbell és Bradyn Schooler is kidőlt.

DETROIT LIONS–NEW YORK GIANTS

Majdnem megégett a Lions a Giants ellen, de Jahmyr Gibbs megmentette a Detroitot. Az idegenben nyeretlen New York tíz ponttal vezetett a negyedik negyed elején, de a Lions egyenlített, a hosszabbításban pedig Gibbs hosszú, 69 yardos futásával megnyerte a mérkőzést. Gibbs 219 yardot és két hatpontost futott, míg 11 elkapásból 45 yardot és további egy touchdownt szerzett. Jared Goff 279 yardot passzolt két TD-vel és egy eladott labdával, Amon-Ra St. Brown pedig kilenc elkapásból 149 yardot és egy hatpontost tett a közösbe. A Jaxson Dartot helyettesítő Jameis Winston 366 yardot, két touchdownt passzolt, egyszer viszont ő is eladta a labdát, kedvenc célpontja Wan'Dale Robinson volt, aki kilenc elkapásból 156 yardot és egy TD-t gyűjtött.

GREEN BAY PACKERS–MINNESOTA VIKINGS

Eddig is kevés esélye volt a Minnesotának a rájátszásra, de mostmár végleg kiszállt a versenyből. A J.J. McCarthy vezette Vikings támadósor mindössze két mezőnygólig jutott, ellenben a másodéves irányító folyamatosan nyomás alatt volt. Ötször sackelték (ebből kettőt Micah Parsons vállalt magára), kétszer csak centiken múlt a safety, ráadásul McCarty kétszer eladta a labdát és egy fumblet is vétett. Jordan Love sem volt túlságosan meggyőző, de ennyi labdaszerzés és a sérült Josh Jacobs helyett elsőszámú futóként előrelépő Emanuel Wilson biztosította a győzelmet a Green Baynek. Wilson 28 labdacipelésből 107 yardot és két touchdownt szerzett, Love mindössze 139 yardot passzolt, ebből Christian Watson 49 yardot szerzett.

TENNESSEE TITANS–SEATTLE SEAHAWKS

A liga legrosszabb csapata fogadta az NFC első kiemelésére hajtó Seattle-t. Az idei 1/1-re is esélyes Titans első támadásánál több mint kilenc percen át birtokolta a labdát, de csak mezőnygólt ért el. Ezt követően 23 pontot szerzett a Seahawks válaszolatlanul, így a harmadik negyed közepén már el is dőlt a mérkőzés. A Tenessee húszpontos hátrányban Chimere Dike révén 90 yardos punt return TD-t szerzett, majd Cam Ward passzolt és futott is egy hatpontost, de a Seahawks is akkor szerzett pontot, amikor akart, így hiába a három hazai touchdown, a Titans egyszer sem támadhatott az egyenlítésért. Ward 256 yardot passzolt és 37 yardot futott, levegőben és a földön is egy hatpontost jegyzett, ráadásul egyszer sem adta el a labdát. Dike a visszahordott TD-je mellett el is kapott egy hatpontost. A Seahawksban Sam Darnold 244 yardot és két touchdownt passzolt, mindkettőt Jaxon Smith-Njigba jegyezte, aki nyolc elkapásból 167 yardig jutott.

KANSAS CITY CHIEFS–INDIANAPOLIS COLTS

Egy interception után három yardot megtéve vezetést szerzett a Colts. A második negyedben Daniel Jones megszerezte második TD-passzát is, így 11 pontra ellépett az Indianapolis. Ezt követően a mezőnygólok és a puntok váltották egymást, a negyedik negyedet a Chiefs azonban 11–0-ra nyerte, így jöhetett a hosszabbítás. A Colts kezdett, de három kísérlet után puntolt, a Kansas City Harrison Butker ötödik mezőnygóljával megnyerte a meccset, ezzel életben maradt a remény a rájátszásra. A Chiefs 17 perccel többet birtokolta a labdát, mégis az Indianapolis kezében volt a találkozó a turnoverek és a vörös zónán belüli rossz hatékonyság miatt. Daniel Jones 181 yardot és két touchdownt (Michael Pittman Jr., Drew Ogletree) passzolt, Jonathan Taylor pedig mindössze 58 yardot futott. Patrick Mahomes 352 yardot passzolt, TD-je nem volt, csak egy eladott labdája. Az egyetlen hazai hatpontost Kareem Hunt (104 yard) szerezte, míg Rashee Rice nyolc elkapásból 141 yardot gyűjtött.

BALTIMORE RAVENS–NEW YORK JETS

Az első félidőben ráijesztett a Jets a Ravensre, de a harmadik negyedben Derrick Henry vezérletével két TD-t szerzett a Baltimore, amely megszerezte sorozatbeli ötödik győzelmét. Tyrod Taylor és a New York az első félidőben egy 79 yardos, hat és fél percet felölelő drive végén szerzett vezetést, Taylor passzát John Metchie (hat elkapás, 65 yard) kapta el. A Jets a második félidőben nem puntolt, de ez nem a pontszerző akciók miatt volt, hiszen egy mezőnygól mellett két sikertelen negyedik kísérlet és két labdavesztés volt a vendégek mérlege. A Ravens az első félidőben csak egy FG-ig jutott, a harmadik negyedet viszont az öt támadósorozatból négy pontszerzéssel ért véget, az első kettő Henry futott hatpontosával zárult. A vendégeknél Breece Hall 44 futott és 75 elkapott yarddal zárt, míg a Ravensben Henry (64 yard, 2 TD) mellett Zay Flowers emelhető ki, aki öt elkapásból 58 yardig jutott. Lamar Jacksonnak felejthető mérkőzése volt 23 passzkísérletéből 13 volt pontos 153 yardért, egyszer el is hagyta a labdát. A Jets így 2–9-es, míg a Ravens megszerezte hatodik győzelmét, kihasználta a Steelers vereségét, mindkét csapat 6–5-ös mérleggel áll az AFC Észak élén.

NFL

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Chicago Bears–Pittsburgh Steelers 31–28 (7–7, 10–14, 7–0, 7–7)

Cincinnati Bengals–New England Patriots 20–26 (3–0, 10–17, 0–3, 7–6)

Detroit Lions–New York Giants 34–27 (0–10, 17–10, 0–0, 10–7, 7–0) – hosszabbítás után

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 23–6 (7–3, 3–3, 7–0, 6–0)

Tennessee Titans–Seattle Seahawks 24–30 (3–3, 0–13, 14–14, 7–0)

Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts 23–20 (0–7, 9–7, 0–6, 11–0, 3–0) – hosszabbítás után

Baltimore Ravens–New York Jets 23–10 (0–0, 3–7, 14–0, 6–3)

KÉSŐBB

22.05: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns

22.05: Arizona Cardinals–Jacksonville Jaguars

22.25: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Atlanta Falcons

Hétfő

2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Washington Commanders

Péntek

Houston Texans–Buffalo Bills 23–19 (3–6, 17–10, 3–0, 0–3)