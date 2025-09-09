NFL: J. J. McCarthy pazar utolsó negyedével óriásit fordított a Vikings

A 17–6-os hazai vezetéssel induló utolsó negyed hőse az addig nem villogó J. J. McCarthy volt: az előző idényt súlyos sérülés miatt teljesen kihagyni kényszerülő quarterback előbb pazar passzal touchdownra „kötelezte” Justin Jeffersont, egy másikkal Aaron Jonest, majd – immár a vezetés birtokában – saját maga is bevitte a labdát, jelentős fórhoz juttatva a Vikingst.

A vendégek zsinórban 21 pontot gyártottak, és bár a Bears a végjátékban felzárkózott, fordítania nem sikerült.

McCarthy tehát 3 TD-vel 143 yarddal és egy eladott labdával fejezte be a mérkőzést, a hazaiak futójátékért Jordan Mason felelt (68 yard 4.5 yardos átlaggal). A hazaiak részéről a tavalyi 1/1-es Caleb Williams 210 yardot passzolt és 58 yardot futott a labdával 1-1 hatpontos kíséretében. A rövid játékoknál Rome Odunze volt a kedvenc célpontja (6 elkapás, 37 yard, 1 TD), míg a hosszú átadásoknál DJ Moore (3 elkapás, 68 yard) volt Williams kedvenc célpontja.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Chicago Bears–Minnesota Vikings 24–27 (7–0, 3–6, 7–0, 7–21)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 20–23 (7–0, 3–10, 3–7, 7–6)

Cleveland Browns–Cincinnati Bengals 16–17 (0–7, 10–7, 6–3, 0–0)

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 33–8 (3–0, 17–0, 3–0, 10–8)

New England Patriots–Las Vegas Raiders 13–20 (7–7, 3–0, 0–10, 3–3)

New Orleans Saints–Arizona Cardinals 13–20 (0–3, 10–14, 0–3, 3–0)

New York Jets–Pittsburgh Steelers 32–34 (9–7, 10–10, 7–0, 6–17)

Washington Commanders–New York Giants 21–6 (7–0, 7–3, 0–3, 7–0)

Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers 26–10 (3–3, 17–0, 0–0, 6–7)

Denver Broncos–Tennessee Titans 20–12 (3–3, 7–6, 3–3, 7–0)

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 13–17 (0–7, 10–0, 0–0, 3–10)

Green Bay Packers–Detroit Lions 27–13 (10–0, 7–3, 0–3, 10–7)

Los Angeles Rams–Houston Texans 14–9 (0–3, 7–6, 7–0, 0–0)

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 41–40 (7–3, 6–17, 6–14, 22–6)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 24–20 (7–7, 14–13, 3–0, 0–0)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs 27–21 (7–0, 6–6, 7–6, 7–9)