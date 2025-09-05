Köpéssel és a címvédő sikerével indult az új NFL-idény

A két ősi rivális 2000 óta először találkozott idénynyitón, és már a kezdés előtt felforrósodott a hangulat. Az Eagles sztárvédője, Jalen Carter már a kezdéskor kiállítást kapott, miután a beszámolók szerint a Cowboys irányítója, Dak Prescott irányába köpött.

Az első félidőben a támadósorok domináltak. A Cowboys futója, Javonte Williams és az Eagles irányítója, Jalen Hurts két-két futott touchdownnal válaszolt egymásnak. A félidő végén Saquon Barkley szintén a célterületre ért, majd Brandon Aubrey 53 yardos mezőnygólja zárta a pontgazdag első harminc percet.

A fordulás után lassult a játék ritmusa. A Dallas újonca, Marshawn Kneeland megszerezte pályafutása első sackjét, majd a Cowboys nagy lehetőséget szalasztott el, amikor Miles Sanders 49 yardos futása után elvesztette a labdát a vörös zónában, közvetlenül a harmadik negyed végén – ezt követően 63 perces szünet következett nem megfelelő időjárási körülmények miatt.

A hajrában a Cowboys védelme többször is megállította a Philadelphiát, amely nem tudott több touchdownt szerezni. Azonban a dallasi támadósor képtelen volt kihasználni a lehetőségeket, így a második félidőben egyik csapat sem jutott a célterületre.

A végén mégis a Philadelphia örülhetett: 24–20-ra nyert, azaz győzelemmel kezdte a Super Bowl-címvédő az idényét.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 24–20 (7–7, 14–13, 3–0, 0–0)