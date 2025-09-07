60 yardos mezőnygóllal nyert a Steelers a Jets otthonában; szoros meccsen hozta a kötelezőt a Bengals

CLEVELAND BROWNS–CINCINNATI BENGALS

Az ezt megelőző hat idényből ötször vereséggel kezdte az évet a Cincinnati. Tavaly a New England elleni botlás végül a Joe Burrowék rájátszásába került. A divízió utolsó helyére várt Cleveland is alaposan megnehezítette a Bengals dolgát. Joe Flacco ugyan kétszer is eladta a labdát, 290 yardot passzolt, Jerry Jeudy, Dylan Sampson és Harold Fannin Jr. Is hatvan yard fölött zárt legalább öt elkapással. A Bengals nehezen tudott haladni, a földön mindössze 46 yardot tettek meg, Burrow emellé 113 yardot passzolt egy TD kíséretében. A támadófal problémái már az első mérkőzésen előjöttek, a két labdaszerzést bemutató védelem ezt ellensúlyozta, ez pedig egypontos győzelmet ért a Bengalsnak.

INDIANAPOLIS COLTS–MIAMI DOLPHINS

Előzetes elvárások szerint mindkét csapat a rájátszáshelyekért száll harcba, az első fordulóban viszont csak a Colts volt a pályán. A Giantstól távozó Daniel Jones remekül vezette a támadósort, 272 yardja mellett három TD-vel zárt eladott labda nélkül. A 28 éves irányító mellett Jonathan Taylor közel 100 scrimmage yarddal, Michael Pittman Jr. pedig hat elkapásból nyolcvan yarddal és 1 hatpontossal szállt be a közösbe, míg a legtöbb elkapása Tyler Warren újonc tightendnek volt.

Talán Daniel Jones remeklésénél is meglepőbb, hogy a Dolphins támadósora teljesen összeomlott. A Miami első négy drive-jából három labdavesztéssel ért véget, pontokat csak egyszer – a negyedik negyed közepén harmincpontos hátrányán – tudtak elérni. Tua Tagovailoa irányító ugyan 2024-ben nagy szerződést kapott, az első fordulóban pocsékul játszott.

NEW ENGLAND PATRIOTS–LAS VEGAS RAIDERS

A tavaszi játékosbörzén a negyedik helyen választott Pats a hatodik helyen draftoló Raiderst fogadta. Utóbbi újonca, Ashton Jeanty már az első meccsén megszerezte első TD-jét, míg Geno Smith 362 yardot passzolt. Brock Bowers ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta: a másodéves TE öt elkapásból 103 yardot hozott mielőtt a negyedik negyedben térdsérülés miatt elhagyta a pályát, míg a korábban a New Englandnél is megforduló Jakobi Meyers 97 yardot szerzett. Mike Vrabel vezetőedző első New England-i meccsén Drake Maye-nek voltak villanásai, de összességében elég hektikus volt a játéka, Stefon Diggs hat elkapással és 57 yarddal nyitott a Patriots színeiben.

NEW YORK JETS–PITTSBURGH STEELERS

Aaron Rodgers két New York-i idény után ment Pittsburghbe, amellyel rögtön az első fordulóban a Jets otthonában lépett pályára. Talán kevesen gondolták, hogy ez a mérkőzés szolgáltatja a legtöbb pontot a kora esti idősávból, de a Rodgers vezette Steelers támadósor mellett a Jets offense is remekül játszott. Az első félidőben mindössze egy puntot hoztak a csapatok, a New York 19–17-es előnnyel várhatta a folytatást, ahol már jobban felléptek a védelmek.

Három és fél perccel a mérkőzés vége előtt egy ponttal átvette a vezetést a Jets, de Rodgers vezérletével mezőnygóltávolságba került a Steelers, a korábban egy 56 yardos mezőnygólt is értékesítő Chris Boswell 60 yardról is bevágta. Justin Fieldsék még támadhattak a győzelemért, de a veterán Jalen Ramsey remek védekezése lezárta a mérkőzést.

Rodgers négy TD-t passzolt, ebből kettőt ötven másodpercen belül a második félidőben. Kedvenc célpontja DK Metcalf volt, aki a hét felé szálló labdából négyet behúzott 83 yardból. Parádés teljesítményt nyújtott Justin Fields is. A Bearstől érkező QB 22 dobásából 16 pontos volt 218 yardért és egy touchdownért. A passzjáték mellett a futás is működött a New Yorknál, Breece Hall 107, Fields pedig 48 yardot tett meg a földön.

WASHINGTON COMMANDERS–NEW YORK GIANTS

Magabiztos sikert aratott az előző idényben NFC-döntős Washington. A Russell Wilson vezette Giants teljesen tanácstalan volt, egyedül az öt elkapásból 71 yardot szerző újonc Malik Nabers miatt örülhetnek a New York-i szurkolók. A tavaly 3–11-es mérleggel záró Giant védelme ugyan előrelépett az előző idényhez képest, ez csak a Commanders lelassítására volt elég. Jayden Daniels (233 yard, 1 TD) szolid teljesítményt nyújtott, Deboo Samuel közel száz scrimmage yarddal és futott hatpontossal zárt első washingtoni meccsén, míg a futójátékért elsősorban a tíz labdacipelésből 82 yardot és 1 TD-t szerző hetedik körös újonc Jacory Croskey-Merritt felelt.

ATLANTA FALCONS–TAMPA BAY BUCCANEERS

Az NFC Dél szempontjából fontos csoportrangadóval indult az első forduló. Tavaly ugyan mindkét találkozót a Falcons nyerte (még Kirk Cousins vezetésével), a csoport élén a Buccaneers végzett. Ezúttal is a végletekig szoros volt a találkozó, a negyedik negyedben egy 18 játékból álló közel kilencperces és 91 yardos drive végén Michael Penix Jr. futott be a célterületre, ezzel hárompontos előnybe került a Falcons bő két perccel a mérkőzés vége előtt. Öt játékot és 78 másodpercet kellett várni a vendégek válaszára: Baker Mayfield passza az újonc Emeka Egbukát találta meg a célterületen belül. Jöhetett ismét az Atlanta, Yonughoe Koo 44 yardról kihagyta a mezőnygólt, ezzel nyert a Buccaneers. Mayfield három TD-t passzolt, ebből kettőt az újonc Egbuka kapott el. A hazaiak részéről Michael Penix Jr. 298 passzolt és 21 futott yarddal zárt összesen két TD-vel, Bijan Robinson pedig hat elkapásból 100 yardot és egy hatpontost jegyzett.

NEW ORLEANS SAINTS–ARIZONA CARDINALS

Vereséggel mutatkozott be a Saints élén az újonc vezetőedző Kellen Moore. Az 1/1-es draftpickre esélyes New Orleans és a másodéves Spencer Rattler is felejthető teljesítményt nyújtott. A kilencedik szezonját kezdő Alvin Kamara révén egy TD-t a hazaiak is szereztek, a Cardinals végigvezetve behúzta a találkozót. Kyler Murray két hatpontost is kiosztott, egyet Marvin Harrison Jr. (71 yard 9t elkapásból), egyet pedig a futó James Conner kapott el.

JACKSONVILLE JAGUARS–CAROLINA PANTHERS

A vihar miatt közel másfél órára félbeszakadt mérkőzésen végig dominált a Jaguars. A Panthers csak húszpontos hátrányban, hét perccel a meccs vége előtt tudott egy normális drive-ot összetenni, melyet az egész meccsen sokat dolgozó Chuba Hubbard TD-je zárt le. A Jacksonville szétfutotta a Carolinát, Travis Etienne Jr. 16 labdacipelésből 143 yardot tett meg, így Trevor Lawrence visszafogott teljesítménye is bőven elég volt (178 yard, 1 TD, 1 INT). A mérkőzésen persze mindenki a drafton második helyen választott Travis Huntert figyelte, aki támadó és védőoldalon is fent volt. Lawrence nyolcszor dobott felé, ebből hat elkapás és 33 yard lett. A támadósorban 39 snapet kapott, a védelemben hat snapen vetették be külső cornerbackként.

