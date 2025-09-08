A vártnál simábban húzta be a csoportrangadót a Packerst; kínkeservesen nyert a 49ers

SEATTLE SEAHAWKS–SAN FRANCISCO 49ERS

A mérkőzés előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy Christian McCaffrey vállalja-e a játékot. A 49ers futója végül játszott, a földön 69 yardot tett meg (22 próbálkozásból, 3.1-es átlaggal), továbbá kilenc elkapásból 73 yardot szerzett. A Sam Darnold vezette Seattle nehezen haladt a vendégek védelme ellen, Zach Charbonnet vezette futóegység 84 yardot tett meg, ebből Charbonnet 47-et vállalt magára egy hatpontos kíséretében, míg Sam Darnold 150 passzolt yarddal zárt. Az ötödik csapatában játszó Darnold legalább nem adta el a labdát ellentétben Brock Purdyvel, aki két interceptionnel fejezte be a találkozót. A San Francisco irányítója viszont két TD-t is kiosztott, egyet az első, egyet pedig az utolsó játékrészben.

A meccs hőse George Kittle sérülése miatt előrelépő harmadik számú tightend Jake Tonges volt, akinek a mérkőzés előttig nem volt sikeres elkapása az NFL-ben, a Seattle ellen hárommal zárt, abból egy a célterületen belül a hajrában, amikor szinte Riq Woolen cornerback kezei közül kaparintotta meg a labdát. A San Francisco közel négyszáz yardot tett meg, a négypontos különbséget a két eladott labda mellett a 61 büntetőyardot és Jake Moody két kihagyott mezőnygólja magyarázhatja.

GREEN BAY PACKERS–DETROIT LIONS

Csoportrangadónak indult, sima győzelem lett a vége. A Packers tavaly 1–5-ös mérleggel zárt a csoporton belül, míg a Detroit az NFC legjobb mérlegét produkálta. A Micah Parsonsszal megerősített védelem az 59. percig nem engedett TD-t a támadókoordinátorát (Ben Johnson) elvesztő Lionsnak. Érdekesség, hogy míg az előző idényben 99–40-re vesztette az első félidőket a csoporton belüli meccseken a Packers, most remekül nyitott és 17–3-ra vezetett a félidőben. Jordan Love szinte hiba nélkül játszott, 22 kísérletből 16 átadása pontos volt 188 yardért és 2 TD-ért. Négy játékosnak is volt legalább 15 yardos elkapása és öt játékosnak volt legalább két, tíznek pedig egy elkapása, a futójátékért pedig Josh Jacobs felelt (66 yard, 1 TD).

A Lions végig szenvedett, a vörös zónába is alig jutottak el Jared Goffék. A Packers védői négyszer is sackelte a Detroit irányítóját, ebből egyet Parsons szerzett. A rekordszerződést kapó védő minden megmozdulását hatalmas ovációval fogadta a Lambeau Field közönsége. A Lionsnél a mérkőzés végén az élete első NFL-elkapásából egy egykezes TD-t szerző Isaac TeSlaa teljesítményének lehet örülni. A Packers sorozatban a 13. hazai idénynyitóját nyerte meg, amire a 1976 és 1988 közötti Miami Dolphins volt utoljára képes.

DENVER BRONCOS–TENNESSE TITANS

A drafton elsőként kiválasztott Cam Wardnak nem volt egyszerű dolga debütálása során: a denveri magaslati levegőben kellett megküzdenie az erős Broncos-védelemmel. Az 1/1-es irányítók 14 vereség mellett mindössze négyszer nyertek az első fordulóban, 2002 óta csak egyszer. A sormintába beleillett Ward is, aki ugyan nem adta el a labdát, de mindössze 112 yardot passzolt (28 kísérletből 12 sikeres). Az egész Titans szenvedett, ezt jól mutatja a 134 támadó yard és a 14-ből kettő sikeres harmadik kísérlet is, a gyenge támadófal miatt hatszor került a földre Ward.

A Titans az utolsó percekben így is támadhatott az egyenlítésért, de Ward kezéből kiütötték a labdát, ezzel pedig nyert a Denver. A győzelem mellett a Broncosnál sem lehet felhőtlen az öröm, Bo Nix egy hatpontosára két interception jutott. Courtland Sutton ezúttal is klasszis teljesítményt nyújtott (6 elkapás, 61 yard, 1 TD), mellette a futójáték is jól működött, az RJ Harvey, J. K. Dobbins duó 133 yardot és egy touchdownt rakott a közösbe.

WELCOME TO DENVER RJ pic.twitter.com/5nRdS6fTh4 — Bryce 🎸 (@MileHighMims) September 7, 2025

First TD in the orange & blue. 🥳



📺: FOX | @Jkdobbins22 pic.twitter.com/y94pdLRngV — Denver Broncos (@Broncos) September 7, 2025

LOS ANGELES RAMS–HOUSTON TEXANS

Matthew Stafford 245 yarddal és TD-vel segítette győzelemre a Ramst. Ő lett a 10. irányító az NFL-ben, aki elérte a 60 000 passzolt yardos határt. A Rams és a Texans ugyanannyi 1st downt ért el (18), közel voltak egymáshoz labdabirtoklási időben (31 perc–29 perc), büntetés utáni yardokban (60–80) és támadó yardokban is (296–265). Az eggyel több turnover és a kilencből két sikeres harmadik kísérlet a Los Angeles győzelmét eredményezte.

C. J. Stroud gyenge teljesítményt nyújtott, és elkapói sem segítették, a houstoni támadósor legjobb eleme a földön 60 yardot megtevő Nick Chubb és a háromból három mezőnygólt bevágó Ka'imi Fairbairn rúgó volt. A Ramsnél Davante Adams 4 elkapással és 51 yarddal mutatkozott be, Kyren Williams 66 yardot és egy touchdownt szerzett, a főszereplő ezúttal is Puka Nacua volt, aki tíz elkapásból 130 yardot termelt.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Denver Broncos–Tennessee Titans 20–12 (3–3, 7–6, 3–3, 7–0)

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 13–17 (0–7, 10–0, 0–0, 3–10)

Green Bay Packers–Detroit Lions 27–13 (10–0, 7–3, 0–3, 10–7)

Los Angeles Rams–Houston Texans 14–9 (0–3, 7–6, 7–0, 0–0)

KÉSŐBB

Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

KORÁBBAN

Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 20–23 (7–0, 3–10, 3–7, 7–6)

Cleveland Browns–Cincinnati Bengals 16–17 (0–7, 10–7, 6–3, 0–0)

Indianapolis Colts–Miami Dolphins 33–8 (3–0, 17–0, 3–0, 10–8)

New England Patriots–Las Vegas Raiders 13–20 (7–7, 3–0, 0–10, 3–3)

New Orleans Saints–Arizona Cardinals 13–20 (0–3, 10–14, 0–3, 3–0)

New York Jets–Pittsburgh Steelers 32–34 (9–7, 10–10, 7–0, 6–17)

Washington Commanders–New York Giants 21–6 (7–0, 7–3, 0–3, 7–0)

Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers 26–10 (3–3, 17–0, 0–0, 6–7)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 24–20 (7–7, 14–13, 3–0, 0–0)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs 27–21 (7–0, 6–6, 7–6, 7–9)