Hosszabbítás után szenvedte el sorozatbeli harmadik vereségét a címvédő Philadelphia Eagles – videó

A Los Angeles Chargers az első támadósorozatát rögtön touchdownnal zárta, a sérülésből visszatérő Omario Hampton négyyardos elkapásával szerzett vezetést a hazai csapat. Ez volt a Chargers egyetlen TD-je. Ezt követően a védelmek és a hibák domináltak mindkét csapat esetén. A negyedik negyedik a Los Angeles három puntot, és két mezőnygólt ért el, egy-egy fumble és interception mellett. Az Eagles mérlege sem volt jobb, Jake Elliott minden negyedben értékesített egy mezőnygólt, de Jalen Hurts kétszer is eladta a labdát, és sokáig nem tudott bejutni a célterületre a vendég együttes. A jég a negyedik negyed elején tört meg, amikor Saquon Barkley 52 yardos touchdownt futott, ezzel átvette a vezetést az Eagles (16–13). Hurts azonban harmadszor is eladta a labdát, a Los Angeles kiegyenlített, majd egy gyors mezőnygólváltás után jöhetett a hosszabbítás.

A hosszabbítást a hazaiak kezdték, három és fél perc után Cameron Dicker az ötödik mezőnygólját is értékesítette, ezúttal 54 yardról talált a póznák közé. Az Eagles egészen a vörös zónáig eljutott, ott viszont Hurts negyedszer is eladta a labdát, nyert a Los Angeles. Jalen Hurts 40 passzából 21 volt sikeres, touchdownja nem volt, de négy interceptiont dobott és egy fumblet is vétett. Kedvenc célpontjai AJ Brown (hat elkapás, 100 yard) és Dallas Goedert (nyolc elkapás, 78 yard) voltak, míg Barkley 122 yardot és egy TD-t futott. Az Eagles védelme hét sacket szerzett, ebből Jalyx Hunt 2.5-et vállalt magára. A hazaiaknál Justin Herbert 139 yardja mellett 1-1 hatpontossal és eladott labdával zárt, továbbá 66 futott yarddal is kivette a részét a sikerből. Omario Hampton 56 yardot futott, míg két elkapásból 11 yardot és egy touchdownt tett a közösbe.

A címvédő Eagles sorozatban harmadik, összességében az ötödik vereségét szenvedte el, de így is kétmeccses előnnyel (8–5) vezeti csoportját a Dallas (6–6–1) előtt. A Los Angeles Chargers legutóbbi öt meccséből négyet megnyert, 9–4-es mérlege az AFC Nyugati divíziójának második helyén áll a Denver (11–2) mögött és a Kansas City (6–7) előtt.

NFL

ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Kedd

Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles 22–19 (7–3, 3–3, 3–3, 6–10, 3–0) – hosszabbítás után

Péntek

Detroit Lions–Dallas Cowboys 44–30 (10–3, 10–6, 7–10, 17–11)

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Denver Broncos 17–24 (7–7, 0–7, 0–7, 10–3)

Green Bay Packers–Chicago Bears 28–21 (0–0, 14–3, 7–11, 7–7)

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 17–45 (7–10, 3–14, 0–14, 7–7)

Kansas City Chiefs–Houston Texans 10–20 (0–3, 0–7, 10–0, 0–10)

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Seattle Seahawks 9–37 (3–3, 3–3, 0–17, 3–14)

Cleveland Browns–Tennessee Titans 29–31 (3–14, 14–0, 0–7, 12–10)

Minnesota Vikings–Washington Commanders 31–0 (7–0, 7–0, 10–0, 7–0)

New York Jets–Miami Dolphins 10–34 (7–21, 0–3, 0–0, 3–10)

Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints 20–24 (7–7, 3–0, 7–10, 3–7)

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 36–19 (14–7, 14–3, 0–3, 0–6)

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 22–27 (3–7, 6–10, 7–10, 6–0)

Buffalo Bills–Cincinnati Bengals 39–34 (3–7, 8–14, 7–0, 21–13)

Szabadnapos: Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers