„Ezek a szabályok olyan tiszták, mint a sár” – a Ravens edzője kiakadt az NFL-re

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A bajnoki címvédő Philadelphia három hete úgy vágott neki a Dallas elleni csoportrangadónak, hogy ha nyer, biztossá teszi a helyét a rájátszásban. 21–0-s előnyről azonban kikapott, és azóta újabb két vereséget szenvedett, így a 14. játékhét után sincs olyan csapat, amelynek matematikailag is biztos lenne a playoffszereplése. Tavaly ilyenkor már négy csapat, a Chiefs, a Bills, a Lions és az Eagles is biztos továbbjutó volt. Közülük a Kansas City és a Detroit jelenleg nincs is rájátszást érő helyen, és a 6–7-tel álló Chiefs esélyei minimálisra csökkentek. A mezőny kiegyensúlyozottságát jól mutatja, hogy az egy hete az NFC-ben főcsoportelső Chicago egyetlen vereséggel visszacsúszott a hetedik helyre, míg az AFC-ben az Indianapolis el is tűnt a képből. Nincs már több szabadnapos csapat, mindenkinek ugyanannyi (4) meccse van hátra az alapszakaszból.

AFC. Főcsoportgyőztes: Denver Broncos (11–2). Wild card kör: New England Patriots (11–2)–Houston Texans (8–5), Jacksonville Jaguars (9–4)–Buffalo Bills (9–4), Pittsburgh Steelers (7–6)–Los Angeles Chargers (9–4)

NFC. Főcsoportgyőztes: Los Angeles Rams (10–3). Wild card kör: Green Bay Packers (9–3–1)–Chicago Bears (9–4), Philadelphia Eagles (8–5)–San Francisco 49ers (9–4), Tampa Bay Buccaneers (7–6)–Seattle Seahawks (10–3)

A HÉT BUKÁSA. A Kansas City 2014 óta minden évben bejutott a rájátszásba, az elmúlt hat évben ötször szerepelt a Super Bowlban, hármat meg is nyert, a legutóbbi hét idény mindegyikében legalább a főcsoportdöntőig menetelt. Tavaly az alapszakaszban kimeríthetetlen volt a szerencséje, meccsek sorát nyerte meg néhány ponttal, többször az ellenfelek banális hibáiból. Az idén azonban megfordult a trend, a riválisok nem segítik ki Patrick Mahomesékat, a Denver pedig annyira erős lett, hogy a csoportgyőzelem már négy héttel az alapszakasz vége előtt elérhetetlenné vált a Chiefs számára. A Houston elleni meccsen kötelező lett volna a győzelem, ehhez képest Mahomes háromszor elpasszolta a labdát az ellenfélnek, miközben egy TD-passzt sem jegyzett – ilyen kellemetlen mérlege a Kansas City irányítói közül legutóbb bizonyos Tyler Palkónak volt, még a 2013-ban induló Andy Reid-éra előtt, 2011-ben. A Kansas Citynek a Chargers viheti be a végső ütést a 15. fordulóban.

A HÉT RANGADÓJA. Amint cikkünk elején már említettük, a Green Bay–Chicago összecsapásnak óriási hatása volt a Nemzeti főcsoport összképére. A Packers 28–21-es győzelmével a konferencia hatodik helyéről előre ugrott a másodikra, míg a Bears az elsőről visszaesett a hetedikre. Ráadásul a sorozatban harmadik playoffjába igyekvő Detroitot már csak egy győzelem választja el csoportriválisától. A meccset Josh Jacobs két és fél perccel a vége előtt szerzett touchdownja után Keisean Nixon saját célterületén szerzett interceptionje döntötte el. A védőnek eddig egy szerzett labdája sem volt az idény során, a legfontosabb pillanatban szakította át a gátat.

A HÉT NYILATKOZATA. A Baltimore fontos csoportrangadót vesztett el hazai pályán a Pittsburgh ellen 27–22-re, a Steelers ezzel átvette a vezetést az AFC Északi csoportjában a Ravenstől, amely az utolsó percekben többször támadhatott, touchdownnal megfordította volna a meccset. 2:43 perccel a vége előtt Lamar Jackson be is passzolta a labdát Isaiah Likely tight endnek, aki hármat lépett a labdával a kezében, mielőtt Joey Porter Jr. kiütötte a kezéből. A stadion ünnepelt, mert látszólag megvolt a három lépés, és a játékvezetők kapásból megadták a touchdownt. Csakhogy videózás után megállapították, hogy a harmadik lépést nem fejezte be Likely, miközben a labda elhagyta a kezét, ezért érvénytelenítették a TD-t. Végül nem szerzett pontot a támadásból a Ravens, amelynek aztán annál a videózásnál sem kedveztek a bírók, amikor Aaron Rodgers passzába beleütöttek a baltimore-i védők, majd megszerezték a labdát – de amikor Rodgers letérdelt a hozzá visszapattanó labdával, az még nála volt. John Harbaugh vezetőedző elmondta, hétfőn beszélt a liga elöljáróival, de nem sikerült megértenie a döntéseket. „Hiába kerestem meg őket, semmi sem lett egyértelmű számomra, egyik esetről sem győztek meg. Nehéz megérteni, mi kell ahhoz, hogy megváltoztassanak egy-egy ilyen döntést, de mindkettő esetben megtették, és most már így is marad. Ezek a szabályok olyan tiszták, mint a sár” – mondta Harbaugh a hétfői sajtótájékoztatóján.

A HÉT ÖSSZEOMLÁSA. Joe Burrow eddig kétszer játszott a Bills ellen, s mindkétszer sikerre vezette a Cincinnatit. A szakadó hóesésben lejátszott buffalói összecsapás első félidejében úgy tűnt, háromból harmadszor is menni fog, a nagyszünetben 21–11-re vezetett a Bengals. Még a negyedik negyed elején, Mike Gesicki elkapott TD-jét követően is tízpontos előnyben (28–18) voltak a vendégek, de következő négy és fél percben elfogyott a Cincinnati irányítójának szerencséje. Kétszer eladta a labdát (az egyikből az egy hete a Pittsburgh ellen is TD-t szerző Christian Benford 63 yardos visszahordással újra eredményes volt), és a tízpontos előnyből villámgyorsan 11 pontos hátrány lett. Josh Allen pedig Patrick Mahomes és Lamar Jackson után Burrow ellen is nyert idén – a hét végén Drake Maye ellen is tehet egy próbát az MVP-cím várományosa.

Benford TD-je

This appeared to be a run call with Chase and Burrow recognizing the blitz coming. But it almost looks like Burrow mis-handles the ball and therefore pushes the pass instead of just throwing it. That allows Benford to pick it off. Just incredible stuff by Benford. pic.twitter.com/06rFatuOMb — Cover 1 (@Cover1) December 8, 2025

A HÉT SÉRÜLÉSE. Az idényt 7–1-gyel kezdő Indianapolis zuhanórepülése Jacksonville-ben folytatódott, a 36–19-es vereségnél is rosszabb, hogy Daniel Jones az összecsapáson Achilles-ín-szakadást szenvedett, így ebben az idényben már nem játszhat. A Colts csereirányítója, Riley Leonard térdsérüléssel bajlódik, az ESPN információi szerint a csapat megkereste a 2020-ban visszavonult Philip Riverst, hogy ha tudja, vállalja be az utolsó négy mérkőzést. A 44 éves klasszis jól ismeri a Colts játékrendszerét, de ha most meg is történik a csoda, és visszatér, nagyon nehéz feladata lesz, hiszen Seattle-ben kellene helytállnia.

A HÉT FORDULATA. A Minnesota a 13. fordulóban 26–0-s vereséget szenvedett Seattle-ben, egy hétre rá pedig 31–0-ra legyőzte a Washingtont. Az NFL-ben 1992 óta először fordult elő, hogy valaki közvetlenül azután nullázta le riválisát, hogy őt is lenullázták, akkor a Denver Broncos volt erre képes. J. J. McCarthy végre úgy játszott, ahogy a Vikings szurkolói elvárták tőle, a személyében 1977 óta először dobott három TD-passzt 23 évnél fiatalabb minnesotai irányító.

A HÉT VESZTESE. A New York Jets simán kikapott a Miamitól, ezzel matematikailag is biztossá vált, hogy nem lesz ott a rájátszásban. Ez sorozatban a 15. idénye playoff nélkül, ez a leghosszabb élő sorozat a négy klasszikus amerikai csapatbajnokságban (NFL, MLB, NBA, NHL).

A HÉT PÁRHARCA. Clevelandben két újonc irányító küzdött meg egymással, az idei drafton elsőként kihúzott Cam Ward a sokak által szintén az első körbe várt, ám végül egészen az ötödik körig csúszó Shedeur Sandersszel csatázott. Az első TD-passzt a Tennessee-ben játszó Ward osztott aki, de Sanders még kettővel válaszolt az első félidőben. A másodikban Ward újabb touchdownpasszt jegyzett, amelyre jött Sanders futott és újabb passzolt hatpontosa. Ám hiába Sanders összesen négy TD-je és a 364 passzolt yardja, a két TD-ig és 117 passzolt yardig jutó Ward mellett ott volt Tony Pollard, aki 161 futott yardjával és két TD-jével a Titanst segítette győzelemhez.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A Titans idei második győzelmének következtében a Denvertől kikapó Las Vegashoz került az első draftcetli, míg a Tampa Bay elleni csoportmeccset megnyerő New Orleans négy helyet bukott a draftsorrendben. A héten kilencre emelkedett a playoffról biztosan lemaradó csapatok száma, a draft top 10-es listájából csak a Bengalsnak van minimális esélye (az ESPN szerint 1%) saját csoportja megnyerésére.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. Las Vegas Raiders (2–11), 2. Tennessee Titans (2–11), 3. New York Giants (2–11), 4. Cleveland Browns (3–10), 5. New York Jets (3–10), 6. Washington Commanders (3–10), 7. New Orleans Saints (3–10), 8. Arizona Cardinals (3–10), 9. Los Angeles Rams – az Atlantától (4–9) kapott joggal –, 10. Cincinnati Bengals (4–9)

INDUL AZ NCAA RÁJÁTSZÁSA. Lezárult az egyetemi bajnokság alapszakasza, kialakult a 12 csapatos rájátszás mezőnye. A playoff egy hét szünet után, december 19-én rajtol, az első fordulóban az előkelőbben rangsorolt csapat a házigazda, míg a továbbjutók a negyeddöntőben az első négy kiemelt valamelyikével már semleges helyszínen találkoznak.

1. forduló (december 19–20.)

Oklahoma (8.)–Alabama (9.) – a győztesre az Indiana (1.) vár a Rose Bowlon Pasadenában

Oregon (5.)–James Madison (12.) – a győztesre a Texas Tech (4.) vár az Orange Bowlon Miamiban

Texas A&M (7.)–Miami (10.) – a győztesre az Ohio State (2.) vár a Cotton Bowlon Dallasban

Ole Miss (6.)–Tulane (11.) – a győztesre a Georgia (3.) vár a Sugar Bowlon New Orleansban

NFL

ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Péntek

Detroit Lions–Dallas Cowboys 44–30

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Seattle Seahawks 9–37

Cleveland Browns–Tennessee Titans 29–31

Minnesota Vikings–Washington Commanders 31–0

New York Jets–Miami Dolphins 10–34

Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints 20–24

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 36–19

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 22–27

Buffalo Bills–Cincinnati Bengals 39–34

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Denver Broncos 17–24

Green Bay Packers–Chicago Bears 28–21

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 17–45

Kansas City Chiefs–Houston Texans 10–20

Kedd

Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles 22–19 – hosszabbítás után

Szabadnapos: Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers

A 15. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Chicago Bears–Cleveland Browns

19.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens

19.00: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers (Tv: Max4)

19.00: New England Patriots–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

19.00: New York Giants–Washington Commanders

19.00: Philadelphia Eagles–Las Vegas Raiders

19.00: Jacksonville Jaguars–New York Jets

19.00: Houston Texans–Arizona Cardinals

22.25: Denver Broncos–Green Bay Packers

22.25: Los Angeles Rams–Detroit Lions (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Carolina Panthers

22.25: San Francisco 49ers–Tennessee Titans

22.25: Seattle Seahawks–Indianapolis Colts

Hétfő

2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 11 – 2 – 0 0.846 351–241 +110 2. Buffalo Bills 9 – 4 – 0 0.692 376–293 +83 3. Miami Dolphins 6 – 7 – 0 0.462 281–296 –15 4. New York Jets 3 – 10 – 0 0.231 256–349 –93 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 0 0.538 308–311 –3 2. Baltimore Ravens 6 – 7 – 0 0.462 311–320 –9 3. Cincinnati Bengals 4 – 9 – 0 0.308 314–413 –99 4. Cleveland Browns 3 – 10 – 0 0.231 223–301 –78 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Jacksonville Jaguars 9 – 4 – 0 0.692 328–272 +56 2. Houston Texans 8 – 5 – 0 0.615 283–208 +75 3. Indianapolis Colts 8 – 5 – 0 0.615 376–284 +92 4. Tennessee Titans 2 – 11 – 0 0.154 201–357 –156 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 11 – 2 – 0 0.846 308–235 +73 2. Los Angeles Chargers 9 – 4 – 0 0.692 299–271 +28 3. Kansas City Chiefs 6 – 7 – 0 0.462 315–252 +63 4. Las Vegas Raiders 2 – 11 – 0 0.154 196–332 –136 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 8 – 5 – 0 0.615 289–271 +18 2. Dallas Cowboys 6 – 6 – 1 0.500 381–386 –5 3. Washington Commanders 3 – 10 – 0 0.231 262–354 –92 4. New York Giants 2 – 11 – 0 0.154 279–367 –88 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Green Bay Packers 9 – 3 – 1 0.731 322–247 +75 2. Chicago Bears 9 – 4 – 0 0.692 334–335 –1 3. Detroit Lions 8 – 5 – 0 0.615 394–304 +90 4. Minnesota Vikings 5 – 8 – 0 0.385 255–281 –26 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 7 – 6 – 0 0.538 299–325 –26 2. Carolina Panthers 7 – 6 – 0 0.538 247–297 –50 3. Atlanta Falcons 4 – 9 – 0 0.308 252–313 –61 4. New Orleans Saints 3 – 10 – 0 0.231 206–315 –109 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Los Angeles Rams 10 – 3 – 0 0.769 378–227 +151 2. Seattle Seahawks 10 – 3 – 0 0.769 387–226 +161 3. San Francisco 49ers 9 – 4 – 0 0.692 307–269 +38 4. Arizona Cardinals 3 – 10 – 0 0.231 282–348 –66 A CSOPORTOK ÁLLÁSA