Hibátlanul menetel a címvédő Eagles, de az elkapója háborog

A HÉT MECCSE. Micah Parsons visszatért Dallasba. Jegyzett egy sacket korábbi csapattársán, Dak Prescotton, de a Green Bay védelme nem tudta megállítani a dallasi támadásokat 13–0 után. A vasárnap éjjeli rangadón mindkét támadóegység remekelt (a Cowboysban a sérült DeeDee Lamb távollétében George Pickens két TD-t szerzett, a Packersben Romeo Doubs hármat), így 37–37 lett a rendes játékidő végeredménye. A hosszabbításban egy-egy mezőnygólig jutottak a csapatok, így megszületett az NFL történetének első 40–40-es végeredménye. A Clevelandtől elszenvedett vereség után ez újabb csapás a Packersnek, és a Cowboys sem tudott elmozdulni csoportja utolsó előtti helyéről.

A HÉT VALLOMÁSA. Bár a Dallas–Green Bay meccset Micah Parsons visszatérésével harangozták be, Dallasban igyekeztek nem nagy feneket keríteni a dolognak. Jerry Jones, a Cowboys tulajdonosa és igazgatója többször hangsúlyozta, hogy Parsons elcserélését jó döntésnek tartja azóta is. Most a játékost kérdezték a történtekről. „Nem beszéltem a dallasi tulajdonossal, nem akart velem találkozni. A cseréről az ügynökömtől értesültem. Ezen a ponton, hogy a szemembe sem akart nézni, nem érdemes érzelmekről beszélni, ebből a szempontból lezártam a történetet” – mondta Parsons.

A HÉT HIBÁTLANJAI. A negyedik forduló után két csapat maradt hibátlan az NFL-ben, egy-egy mindkét főcsoportban. Az NFC-ben a bajnoki címvédő Philadelphia Eagles az előző idényre visszanyúlva sorozatban tíz győzelemnél tart. A Tampa Bay ellen Dallas Goedert két korai TD-je után a védelem kiválóan semlegesítette Baker Mayfieldet és a Buccaneers támadóegységét. Az Eagles négy sikeréből hármat olyan csapat (Kansas City, LA Rams, Tampa Bay) ellen aratott, amely az előző szezonban a rájátszás szereplője volt. Az AFC-ben a Buffalo Bills sokkal könnyebb úton jutott el 4–0-ig, eddigi ellenfelei közül csak a Baltimore és immár a Miami nyert meccset, egyet-egyet. Josh Allenék maximálisan kihasználják könnyű sorsolásukat.

A HÉT HISZTIJE. Akármennyire is megy jól a Philadelphiának, a csapaton belül nem mindenki kap annyi lehetőséget, hogy elégedett legyen vele. A veretlen címvédőnél A. J. Brownt a Tampa Bay ellen kilencszer célozta meg Jalen Hurts irányító, az elkapó két passzt hozott ki ebből mindössze hét yardért. Hiába a győzelem, Brown a közösségi médiában üzent egy bibliai idézettel: „Ha nem látnak szívesen, nem figyelnek rád, csendben húzódj vissza. Ne csinálj jelenetet, vond meg a vállad és távozz.” Nick Sirianni vezetőedzőt ezt követően kérdezték Brownról, és elmondta, láthatóan csalódott az elkapó, de nem vonja kétségbe, hogy a jövőben is mindent megtesz a csapatért.

A HÉT CSALÓDÁSA. A hét egyik leginkább várt mérkőzése a Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens rangadó volt, két 1–2-es mérlegű nagyágyúból az egyikre az 1–3 csúfsága várt. A nagy izgalmak azonban elmaradtak, a Ravens az első TD-t ugyan megszerezte, a Chiefs erre 20 ponttal válaszolt, majd a négy touchdownpasszt adó Patrick Mahomes vezérletével 37–13-ra elhúzott, mielőtt Justice Hill 71 yardos TD-vel szépített az eredményen. A vendégek védelme teljesen összeomlott, Nnamdi Madubuike a teljes idényre kidőlt, s hét kezdőjátékos is kiesett, köztük a vasárnapi meccsen Roquan Smith, Marlon Humphrey és Nate Wiggins. A támadóegység sem nézett ki jobban, Lamar Jacksont lecserélte John Harbaugh vezetőedző, félő, hogy az irányítót is sérülés gyötri. A Ravens 1–3-as mérleggel áll, a sérülések miatt darabokban, és a pihenőhét előtt még két nehéz meccs vár rá a Houston és az LA Rams ellen.

A HÉT VISSZATÉRÉSE. Darren Wallert tíz évvel ezelőtt vitte el a Baltimore Ravens a draft hatodik körében, az elkapót a csapat tight enddé nevelte át, de alig játszatta három év alatt, 2017-ben egész évre eltiltották kokainhasználat miatt. A Raidersnél kötött ki, 2020-ban a liga egyik legjobbja volt a posztján, kilenc touchdownt is szerzett. 2022-ben a legjobban fizetett tight end lett, de sérülések miatt alig játszott, és elcserélték a New York Giantshez, amelynél a rossz 2023-as idénye után visszavonult. Közben énekelt egy rossz kritikát kapó dalt feleségéről, akitől egy év után elvált. Több mint egy éven át tartó kihagyás után, a nyáron csatlakozott a Miamihoz, és miután formába hozták, a negyedik héten a Jets ellen bemutatkozott – 631 nap telt el két meccse között, de a formája 2020-at idézte. Két TD-elkapással segítette idei első győzelméhez a Dolphinst.

A HÉT TALPRAÁLLÁSA. Az Atlanta Falcons az előző fordulóban pontot sem tudott szerezni a Carolina ellen, Michael Penix Jr. kétszer eladta a labdát, az irányításával semmire sem ment a Falcons. Hasonlóan kellemetlen összecsapásra számíthatott az Atlanta a Washington ellen, de a fiatal irányító ezúttal sokkal összeszedettebb volt. 26 passzkísérletéből 20 célt talált, adott két touchdownpasszt, és tökéletesen kiegészítette Bijan Robinson futójátékát. A Jayden Danielst továbbra is nélkülöző Commanders Marcus Mariota irányításával csak futott az eredmény után, az Atlanta a múlt heti nullázás után megmutatta, hogy Penixszel is képes bárki ellen versenybe szállni.

A HÉT MEGLEPETÉSE. A New York Giants évek óta szenved Brian Daboll vezetőedző keze alatt. Az idén Russell Wilson irányított az első meccseken, és három fájó vereséggel indult a szezon. A negyedik mérkőzés előtt Daboll úgy döntött, az idei draft 25. helyén elvitt Jaxson Dart játszik Wilson helyett – ezt sokan rossz döntésnek tartották, hiszen az első hetek produkciója után bajnokesélyesnek kikiáltott Los Angeles Chargers ellen nagyon nehéz mérkőzés várt a Giantsre. Dart azonban készen állt a feladatra, futott és passzolt touchdownnal is segítette csapatát, amely Malik Nabers sérülését (lásd lejjebb) is átvészelve, a bombaerős védelmének is köszönhetően a forduló meglepetésért érte el.

A HÉT BŰNBAKJA. Keresztszalag-szakadást szenvedett a térdében Malik Nabers, a Giants kiváló elkapója, akinek ezzel véget ért az idénye. Nabers semmi különöset nem tett, csak felugrott a labdáért, hogy elkapja. A New York-i MetLife Stadion 2010-es átadása óta műfüves a talaja, és rengeteg sérülést okozott, többnyire ártalmatlan helyzetben. 2017-ben Odell Beckham Jr. bokája tört el itt, 2020-ban a San Franciscó-i Nick Bosa és Solomon Thomas keresztszalagja ugyanazon a Jets elleni meccsen szakadt el, 2023-ban Aaron Rodgers néhány játék után Achilles-ín-szakadást szenvedett, csakúgy, mint Jalean Phillips, a Miami védője. Beckham a közösségi oldalán több bejegyzést is írt, követelve a műfű lecserélését, és a stadiont ezekben „DeathLife Stadionnak” nevezte el. Ebben a stadionban játsszák a 2026-os labdarúgó-vb döntőjét is, de a FIFA előírta a műfű lecserélését élő fűre.

A HÉT SZURKOLÓI. A Pittsburgh Steelers és a Minnesota Vikings az első hivatalos NFL-meccset játszotta Írországban, Dublint ellepték az Európából, köztük Magyarországról érkező rajongók is (a T. J. Watt által az interception után a lelátóra rúgott labdát is magyar Steelers-szurkolók kaparintották meg). Ötletes szurkolói jelmezekből nem volt hiány, íme kettő a legjobbak közül!

NFL ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23

VASÁRNAP

Los Angeles Rams–Indianapolis Colts 27–20

San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars 21–26

Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens 37–20

Las Vegas Raiders–Chicago Bears 24–25

Dallas Cowboys–Green Bay Packers 40–40 – hosszabbítás után

Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21

Atlanta Falcons–Washington Commanders 34–27

Buffalo Bills–New Orleans Saints 31–19

Detroit Lions–Cleveland Browns 34–10

New England Patriots–Carolina Panthers 42–13

New York Giants–Los Angeles Chargers 21–18

Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 25–31

Houston Texans–Tennessee Titans 26–0

HÉTFŐ

Miami Dolphins–New York Jets 27–21

Denver Broncos–Cincinnati Bengals 28–3

AZ 5. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Cleveland Browns–Minnesota Vikings, London (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders

19.00: New Orleans Saints–New York Giants

19.00: New York Jets–Dallas Cowboys

19.00: Philadelphia Eagles–Denver Broncos

19.00: Carolina Panthers–Miami Dolphins

19.00: Baltimore Ravens–Houston Texans

22.05: Arizona Cardinals–Tennessee Titans

22.05: Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers

22.25: Cincinnati Bengals–Detroit Lions

22.25: Los Angeles Chargers–Washington Commanders

Hétfő

2.20: Buffalo Bills–New England Patriots (Tv: Arena4)

Kedd

2. 15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers