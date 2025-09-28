Majdnem leadta 18 pontos előnyét, de a Steelers nyert a Vikings ellen Dublinban – videó

Mindkét csapat 2–1-es mérleggel, de korántsem felhőtlen előjelekkel vágott neki a liga történetének első írországi, egészen pontosan dublini meccsének, amit vasárnap 15.30-tól rendeztek. A Steelersnél hiányzott többek közt Jaylen Warren futó, míg a Vikingst továbbra is a csere QB, Carson Wentz irányította.

A meccs nagy részét egyértelműen a Steelers uralta, amelynek védelme teljesen szétszedte a Vikes támadósorát, így a harmadik negyedre a pittsburghiek már 18 ponttal, 24–6-ra vezettek. No, ekkor jött a fordulat: a Minnesota végigment a pályán, csinált egy hatpontost, összehozta a kétpontos kísérletet is, majd a labda visszaszerzése után egy hatalmas védelmi hibát kihasználva újabb TD-t pakolt fel a táblára, ezzel lett 24–21.

A Steelers ezután is simán lezárhatta volna a meccset, de 4. kísérletre egy perccel a vége előtt inkább puntolt, így még egyszer megadta az esélyt a Vikingsnak a fordításra. No, ebből végül nem lett semmi, Wentzék nem tudtak haladni, 24–21-re nyert Mike Tomlin vezetőedző legénysége, s 3–1-es mérleggel áll.

Aaron Rodgers irányító 200 passzolt yarddal, TD-vel, eladott labda nélkül, átlagos meccset zárt, ellenben elkapójával, DK Metcalffal, aki 126 yardig és egy hatpontosig jutott. A túloldalon Wentz 350 yardot passzolt 2 TD és 2 INT mellett. Sztárelkapója, Justin Jefferson 10 elkapásból 126 yardot pakolt össze. A futók közül Kenneth Gainwell emelkedett ki pittsburghi oldalról, neki 134 totál yardja és 2 futott touchdownja lett.

NFL ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

PÉNTEK

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)

VASÁRNAP

Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)

19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns

19.00: New England Patriots–Carolina Panthers

19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts

22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars

22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears

HÉTFŐ

2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

KEDD

1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Buffalo Bills 3 – 0 – 0 1.000 102–71 +31 2. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 60–68 –8 3. New York Jets 0 – 3 – 0 0.000 69–93 –24 3. Miami Dolphins 0 – 3 – 0 0.000 56–97 –41









AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 3 – 1 – 0 0.750 96–98 –2 2. Cincinnati Bengals 2 – 1 – 0 0.667 58–91 –33 3. Baltimore Ravens 1 – 2 – 0 0.333 111–96 +15 4. Cleveland Browns 1 – 2 – 0 0.333 46–68 –22









AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Indianapolis Colts 3 – 0 – 0 1.000 103–56 +47 2. Jacksonville Jaguars 2 – 1 – 0 0.667 70–51 +19 3. Tennessee Titans 0 – 3 – 0 0.000 51–94 –43 3. Houston Texans 0 – 3 – 0 0.000 38–51 –13









AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Los Angeles Chargers 3 – 0 – 0 1.000 70–50 +20 2. Las Vegas Raiders 1 – 2 – 0 0.333 53–74 –21 2. Kansas City Chiefs 1 – 2 – 0 0.333 60–56 +4 2. Denver Broncos 1 – 2 – 0 0.333 68–64 +4









NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 3 – 0 – 0 1.000 77–63 +14 2. Washington Commanders 2 – 1 – 0 0.667 80–57 +23 3. Dallas Cowboys 1 – 2 – 0 0.333 74–92 –18 4. New York Giants 0 – 3 – 0 0.000 52–83 –31









NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 64–44 +20 2. Detroit Lions 2 – 1 – 0 0.667 103–78 +25 3. Minnesota Vikings 2 – 2 – 0 0.500 102–80 +22 4. Chicago Bears 1 – 2 – 0 0.333 76–93 –17









NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 3 – 0 – 0 1.000 72–66 +6 2. Carolina Panthers 1 – 2 – 0 0.333 62–53 +9 3. Atlanta Falcons 1 – 2 – 0 0.333 42–59 –17 4. New Orleans Saints 0 – 3 – 0 0.000 47–90 –43









NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. San Francisco 49ers 3 – 0 – 0 1.000 59–49 +10 2. Seattle Seahawks 3 – 1 – 0 0.750 111–67 +44 3. Los Angeles Rams 2 – 1 – 0 0.667 73–61 +12 4. Arizona Cardinals 2 – 2 – 0 0.500 82–74 +8



















AFC Gy-V-D % SZ–K PK 1. Los Angeles Chargers 3 – 0 – 0 1.000 70–50 +20 1. Indianapolis Colts 3 – 0 – 0 1.000 103–56 +47 1. Buffalo Bills 3 – 0 – 0 1.000 102–71 +31 4. Pittsburgh Steelers 3 – 1 – 0 0.750 96–98 –2 5. Jacksonville Jaguars 2 – 1 – 0 0.667 70–51 +19 5. Cincinnati Bengals 2 – 1 – 0 0.667 58–91 –33 7. Las Vegas Raiders 1 – 2 – 0 0.333 53–74 –21 7. Kansas City Chiefs 1 – 2 – 0 0.333 60–56 +4 7. Denver Broncos 1 – 2 – 0 0.333 68–64 +4 7. Cleveland Browns 1 – 2 – 0 0.333 46–68 –22 7. Baltimore Ravens 1 – 2 – 0 0.333 111–96 +15 7. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 60–68 –8 13. Tennessee Titans 0 – 3 – 0 0.000 51–94 –43 13. Houston Texans 0 – 3 – 0 0.000 38–51 –13 13. New York Jets 0 – 3 – 0 0.000 69–93 –24 13. Miami Dolphins 0 – 3 – 0 0.000 56–97 –41



















NFC Gy-V-D % SZ–K PK 1. San Francisco 49ers 3 – 0 – 0 1.000 59–49 +10 1. Tampa Bay Buccaneers 3 – 0 – 0 1.000 72–66 +6 1. Philadelphia Eagles 3 – 0 – 0 1.000 77–63 +14 4. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 64–44 +20 5. Seattle Seahawks 3 – 1 – 0 0.750 111–67 +44 6. Los Angeles Rams 2 – 1 – 0 0.667 73–61 +12 6. Detroit Lions 2 – 1 – 0 0.667 103–78 +25 6. Washington Commanders 2 – 1 – 0 0.667 80–57 +23 9. Arizona Cardinals 2 – 2 – 0 0.500 82–74 +8 9. Minnesota Vikings 2 – 2 – 0 0.500 102–80 +22 11. Carolina Panthers 1 – 2 – 0 0.333 62–53 +9 11. Atlanta Falcons 1 – 2 – 0 0.333 42–59 –17 11. Chicago Bears 1 – 2 – 0 0.333 76–93 –17 11. Dallas Cowboys 1 – 2 – 0 0.333 74–92 –18 15. New Orleans Saints 0 – 3 – 0 0.000 47–90 –43 15. New York Giants 0 – 3 – 0 0.000 52–83 –31



