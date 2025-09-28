Nemzeti Sportrádió

Majdnem leadta 18 pontos előnyét, de a Steelers nyert a Vikings ellen Dublinban – videó

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.09.28. 20:01
null
Fotók: Getty Images
Címkék
NFL Minnesota Vikings Pittsburgh Steelers
A Pittsburgh Steelers 24–21-re megverte a Minnesota Vikingst az NFL-alapszakasz 4. fordulójának vasárnapi játéknapján Írországban, Dublinban.

Mindkét csapat 2–1-es mérleggel, de korántsem felhőtlen előjelekkel vágott neki a liga történetének első írországi, egészen pontosan dublini meccsének, amit vasárnap 15.30-tól rendeztek. A Steelersnél hiányzott többek közt Jaylen Warren futó, míg a Vikingst továbbra is a csere QB, Carson Wentz irányította.

 

A meccs nagy részét egyértelműen a Steelers uralta, amelynek védelme teljesen szétszedte a Vikes támadósorát, így a harmadik negyedre a pittsburghiek már 18 ponttal, 24–6-ra vezettek. No, ekkor jött a fordulat: a Minnesota végigment a pályán, csinált egy hatpontost, összehozta a kétpontos kísérletet is, majd a labda visszaszerzése után egy hatalmas védelmi hibát kihasználva újabb TD-t pakolt fel a táblára, ezzel lett 24–21.

 

A Steelers ezután is simán lezárhatta volna a meccset, de 4. kísérletre egy perccel a vége előtt inkább puntolt, így még egyszer megadta az esélyt a Vikingsnak a fordításra. No, ebből végül nem lett semmi, Wentzék nem tudtak haladni, 24–21-re nyert Mike Tomlin vezetőedző legénysége, s 3–1-es mérleggel áll. 

 

Aaron Rodgers irányító 200 passzolt yarddal, TD-vel, eladott labda nélkül, átlagos meccset zárt, ellenben elkapójával, DK Metcalffal, aki 126 yardig és egy hatpontosig jutott. A túloldalon Wentz 350 yardot passzolt 2 TD és 2 INT mellett. Sztárelkapója, Justin Jefferson 10 elkapásból 126 yardot pakolt össze. A futók közül Kenneth Gainwell emelkedett ki pittsburghi oldalról, neki 134 totál yardja és 2 futott touchdownja lett. 

NFL ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
PÉNTEK
Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)
VASÁRNAP
Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)  
19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)
19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints
19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns
19.00: New England Patriots–Carolina Panthers
19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles
19.00: Houston Texans–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts
22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars
22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears
HÉTFŐ
2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
KEDD
1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)
2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

  
AFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Buffalo Bills3 – 0 – 01.000102–71+31
2. New England Patriots1 – 2 – 00.33360–68–8
3. New York Jets0 – 3 – 00.00069–93–24
3. Miami Dolphins0 – 3 – 00.00056–97–41

 
 
 
 
 
AFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Pittsburgh Steelers3 – 1 – 00.75096–98–2
2. Cincinnati Bengals2 – 1 – 00.66758–91–33
3. Baltimore Ravens1 – 2 – 00.333111–96+15
4. Cleveland Browns1 – 2 – 00.33346–68–22

 
 
 
 
 
AFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Indianapolis Colts3 – 0 – 01.000103–56+47
2. Jacksonville Jaguars2 – 1 – 00.66770–51+19
3. Tennessee Titans0 – 3 – 00.00051–94–43
3. Houston Texans0 – 3 – 00.00038–51–13

 
 
 
 
 
AFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. Los Angeles Chargers3 – 0 – 01.00070–50+20
2. Las Vegas Raiders1 – 2 – 00.33353–74–21
2. Kansas City Chiefs1 – 2 – 00.33360–56+4
2. Denver Broncos1 – 2 – 00.33368–64+4

 
 
 
 
 
NFC KeletGy-V-D%SZ–KPK
1. Philadelphia Eagles3 – 0 – 01.00077–63+14
2. Washington Commanders2 – 1 – 00.66780–57+23
3. Dallas Cowboys1 – 2 – 00.33374–92–18
4. New York Giants0 – 3 – 00.00052–83–31

 
 
 
 
 
NFC ÉszakGy-V-D%SZ–KPK
1. Green Bay Packers2 – 1 – 00.66764–44+20
2. Detroit Lions2 – 1 – 00.667103–78+25
3. Minnesota Vikings2 – 2 – 00.500102–80+22
4. Chicago Bears1 – 2 – 00.33376–93–17

 
 
 
 
 
NFC DélGy-V-D%SZ–KPK
1. Tampa Bay Buccaneers3 – 0 – 01.00072–66+6
2. Carolina Panthers1 – 2 – 00.33362–53+9
3. Atlanta Falcons1 – 2 – 00.33342–59–17
4. New Orleans Saints0 – 3 – 00.00047–90–43

 
 
 
 
 
NFC NyugatGy-V-D%SZ–KPK
1. San Francisco 49ers3 – 0 – 01.00059–49+10
2. Seattle Seahawks3 – 1 – 00.750111–67+44
3. Los Angeles Rams2 – 1 – 00.66773–61+12
4. Arizona Cardinals2 – 2 – 00.50082–74+8

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AFCGy-V-D%SZ–KPK
1. Los Angeles Chargers3 – 0 – 01.00070–50+20
1. Indianapolis Colts3 – 0 – 01.000103–56+47
1. Buffalo Bills3 – 0 – 01.000102–71+31
4. Pittsburgh Steelers3 – 1 – 00.75096–98–2
5. Jacksonville Jaguars2 – 1 – 00.66770–51+19
5. Cincinnati Bengals2 – 1 – 00.66758–91–33
7. Las Vegas Raiders1 – 2 – 00.33353–74–21
7. Kansas City Chiefs1 – 2 – 00.33360–56+4
7. Denver Broncos1 – 2 – 00.33368–64+4
7. Cleveland Browns1 – 2 – 00.33346–68–22
7. Baltimore Ravens1 – 2 – 00.333111–96+15
7. New England Patriots1 – 2 – 00.33360–68–8
13. Tennessee Titans0 – 3 – 00.00051–94–43
13. Houston Texans0 – 3 – 00.00038–51–13
13. New York Jets0 – 3 – 00.00069–93–24
13. Miami Dolphins0 – 3 – 00.00056–97–41

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NFCGy-V-D%SZ–KPK
1. San Francisco 49ers3 – 0 – 01.00059–49+10
1. Tampa Bay Buccaneers3 – 0 – 01.00072–66+6
1. Philadelphia Eagles3 – 0 – 01.00077–63+14
4. Green Bay Packers2 – 1 – 00.66764–44+20
5. Seattle Seahawks3 – 1 – 00.750111–67+44
6. Los Angeles Rams2 – 1 – 00.66773–61+12
6. Detroit Lions2 – 1 – 00.667103–78+25
6. Washington Commanders2 – 1 – 00.66780–57+23
9. Arizona Cardinals2 – 2 – 00.50082–74+8
9. Minnesota Vikings2 – 2 – 00.500102–80+22
11. Carolina Panthers1 – 2 – 00.33362–53+9
11. Atlanta Falcons1 – 2 – 00.33342–59–17
11. Chicago Bears1 – 2 – 00.33376–93–17
11. Dallas Cowboys1 – 2 – 00.33374–92–18
15. New Orleans Saints0 – 3 – 00.00047–90–43
15. New York Giants0 – 3 – 00.00052–83–31


 

 

NFL Minnesota Vikings Pittsburgh Steelers
Legfrissebb hírek

NFL-meccs Madridban, jövőre pedig a riói Maracanában

Amerikai sportok
Tegnap, 11:20

Amerikából jöttem: Justin Herbert ott van a legjobb irányítók között?

Amerikai sportok
2025.09.26. 21:38

Utolsó másodperces mezőnygóllal nyert Arizonában a Seattle – videó

Amerikai sportok
2025.09.26. 09:58

A Lions újabb erődemonstráció után, pontgazdag meccsen győzte le a Ravenst – videó

Amerikai sportok
2025.09.23. 09:31

New Yorkban szerezte meg első győzelmét a Kansas City Chiefs – videók

Amerikai sportok
2025.09.22. 05:31

Óriási fordítás és drámai végjáték után őrizte meg veretlenségét a címvédő Eagles, kínos vereségbe szaladt bele a Packers

Amerikai sportok
2025.09.21. 22:29

Amerikából jöttem: a Baltimore Ravens az NFL legkomplettebb csapata?

Amerikai sportok
2025.09.20. 18:48

Sokáig szoros volt, de a Bills a Dolphins ellen is megőrizte veretlen mérlegét

Amerikai sportok
2025.09.19. 07:37
Ezek is érdekelhetik