Majdnem leadta 18 pontos előnyét, de a Steelers nyert a Vikings ellen Dublinban – videó

Mindkét csapat 2–1-es mérleggel, de korántsem felhőtlen előjelekkel vágott neki a liga történetének első írországi, egészen pontosan dublini meccsének, amit vasárnap 15.30-tól rendeztek. A Steelersnél hiányzott többek közt Jaylen Warren futó, míg a Vikingst továbbra is a csere QB, Carson Wentz irányította.
A meccs nagy részét egyértelműen a Steelers uralta, amelynek védelme teljesen szétszedte a Vikes támadósorát, így a harmadik negyedre a pittsburghiek már 18 ponttal, 24–6-ra vezettek. No, ekkor jött a fordulat: a Minnesota végigment a pályán, csinált egy hatpontost, összehozta a kétpontos kísérletet is, majd a labda visszaszerzése után egy hatalmas védelmi hibát kihasználva újabb TD-t pakolt fel a táblára, ezzel lett 24–21.
A Steelers ezután is simán lezárhatta volna a meccset, de 4. kísérletre egy perccel a vége előtt inkább puntolt, így még egyszer megadta az esélyt a Vikingsnak a fordításra. No, ebből végül nem lett semmi, Wentzék nem tudtak haladni, 24–21-re nyert Mike Tomlin vezetőedző legénysége, s 3–1-es mérleggel áll.
Aaron Rodgers irányító 200 passzolt yarddal, TD-vel, eladott labda nélkül, átlagos meccset zárt, ellenben elkapójával, DK Metcalffal, aki 126 yardig és egy hatpontosig jutott. A túloldalon Wentz 350 yardot passzolt 2 TD és 2 INT mellett. Sztárelkapója, Justin Jefferson 10 elkapásból 126 yardot pakolt össze. A futók közül Kenneth Gainwell emelkedett ki pittsburghi oldalról, neki 134 totál yardja és 2 futott touchdownja lett.
NFL ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
PÉNTEK
Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 20–23 (3–7, 0–7, 3–3, 14–6)
VASÁRNAP
Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings 24–21 (7–3, 7–3, 7–0, 3–15)
19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)
19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints
19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns
19.00: New England Patriots–Carolina Panthers
19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles
19.00: Houston Texans–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts
22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars
22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears
HÉTFŐ
2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
KEDD
1.15: Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)
2.15: Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Buffalo Bills
|3 – 0 – 0
|1.000
|102–71
|+31
|2. New England Patriots
|1 – 2 – 0
|0.333
|60–68
|–8
|3. New York Jets
|0 – 3 – 0
|0.000
|69–93
|–24
|3. Miami Dolphins
|0 – 3 – 0
|0.000
|56–97
|–41
|AFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Pittsburgh Steelers
|3 – 1 – 0
|0.750
|96–98
|–2
|2. Cincinnati Bengals
|2 – 1 – 0
|0.667
|58–91
|–33
|3. Baltimore Ravens
|1 – 2 – 0
|0.333
|111–96
|+15
|4. Cleveland Browns
|1 – 2 – 0
|0.333
|46–68
|–22
|AFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Indianapolis Colts
|3 – 0 – 0
|1.000
|103–56
|+47
|2. Jacksonville Jaguars
|2 – 1 – 0
|0.667
|70–51
|+19
|3. Tennessee Titans
|0 – 3 – 0
|0.000
|51–94
|–43
|3. Houston Texans
|0 – 3 – 0
|0.000
|38–51
|–13
|AFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Los Angeles Chargers
|3 – 0 – 0
|1.000
|70–50
|+20
|2. Las Vegas Raiders
|1 – 2 – 0
|0.333
|53–74
|–21
|2. Kansas City Chiefs
|1 – 2 – 0
|0.333
|60–56
|+4
|2. Denver Broncos
|1 – 2 – 0
|0.333
|68–64
|+4
|NFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Philadelphia Eagles
|3 – 0 – 0
|1.000
|77–63
|+14
|2. Washington Commanders
|2 – 1 – 0
|0.667
|80–57
|+23
|3. Dallas Cowboys
|1 – 2 – 0
|0.333
|74–92
|–18
|4. New York Giants
|0 – 3 – 0
|0.000
|52–83
|–31
|NFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Green Bay Packers
|2 – 1 – 0
|0.667
|64–44
|+20
|2. Detroit Lions
|2 – 1 – 0
|0.667
|103–78
|+25
|3. Minnesota Vikings
|2 – 2 – 0
|0.500
|102–80
|+22
|4. Chicago Bears
|1 – 2 – 0
|0.333
|76–93
|–17
|NFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Tampa Bay Buccaneers
|3 – 0 – 0
|1.000
|72–66
|+6
|2. Carolina Panthers
|1 – 2 – 0
|0.333
|62–53
|+9
|3. Atlanta Falcons
|1 – 2 – 0
|0.333
|42–59
|–17
|4. New Orleans Saints
|0 – 3 – 0
|0.000
|47–90
|–43
|NFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. San Francisco 49ers
|3 – 0 – 0
|1.000
|59–49
|+10
|2. Seattle Seahawks
|3 – 1 – 0
|0.750
|111–67
|+44
|3. Los Angeles Rams
|2 – 1 – 0
|0.667
|73–61
|+12
|4. Arizona Cardinals
|2 – 2 – 0
|0.500
|82–74
|+8
|AFC
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Los Angeles Chargers
|3 – 0 – 0
|1.000
|70–50
|+20
|1. Indianapolis Colts
|3 – 0 – 0
|1.000
|103–56
|+47
|1. Buffalo Bills
|3 – 0 – 0
|1.000
|102–71
|+31
|4. Pittsburgh Steelers
|3 – 1 – 0
|0.750
|96–98
|–2
|5. Jacksonville Jaguars
|2 – 1 – 0
|0.667
|70–51
|+19
|5. Cincinnati Bengals
|2 – 1 – 0
|0.667
|58–91
|–33
|7. Las Vegas Raiders
|1 – 2 – 0
|0.333
|53–74
|–21
|7. Kansas City Chiefs
|1 – 2 – 0
|0.333
|60–56
|+4
|7. Denver Broncos
|1 – 2 – 0
|0.333
|68–64
|+4
|7. Cleveland Browns
|1 – 2 – 0
|0.333
|46–68
|–22
|7. Baltimore Ravens
|1 – 2 – 0
|0.333
|111–96
|+15
|7. New England Patriots
|1 – 2 – 0
|0.333
|60–68
|–8
|13. Tennessee Titans
|0 – 3 – 0
|0.000
|51–94
|–43
|13. Houston Texans
|0 – 3 – 0
|0.000
|38–51
|–13
|13. New York Jets
|0 – 3 – 0
|0.000
|69–93
|–24
|13. Miami Dolphins
|0 – 3 – 0
|0.000
|56–97
|–41
|NFC
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. San Francisco 49ers
|3 – 0 – 0
|1.000
|59–49
|+10
|1. Tampa Bay Buccaneers
|3 – 0 – 0
|1.000
|72–66
|+6
|1. Philadelphia Eagles
|3 – 0 – 0
|1.000
|77–63
|+14
|4. Green Bay Packers
|2 – 1 – 0
|0.667
|64–44
|+20
|5. Seattle Seahawks
|3 – 1 – 0
|0.750
|111–67
|+44
|6. Los Angeles Rams
|2 – 1 – 0
|0.667
|73–61
|+12
|6. Detroit Lions
|2 – 1 – 0
|0.667
|103–78
|+25
|6. Washington Commanders
|2 – 1 – 0
|0.667
|80–57
|+23
|9. Arizona Cardinals
|2 – 2 – 0
|0.500
|82–74
|+8
|9. Minnesota Vikings
|2 – 2 – 0
|0.500
|102–80
|+22
|11. Carolina Panthers
|1 – 2 – 0
|0.333
|62–53
|+9
|11. Atlanta Falcons
|1 – 2 – 0
|0.333
|42–59
|–17
|11. Chicago Bears
|1 – 2 – 0
|0.333
|76–93
|–17
|11. Dallas Cowboys
|1 – 2 – 0
|0.333
|74–92
|–18
|15. New Orleans Saints
|0 – 3 – 0
|0.000
|47–90
|–43
|15. New York Giants
|0 – 3 – 0
|0.000
|52–83
|–31