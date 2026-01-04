Kiütéses győzelmével a Jacksonville végzett az AFC Dél élén – videó

ATLANTA FALCONS–NEW ORLEANS SAINTS

A 19 órás sáv legnagyobb téttel bíró mérkőzése. Ugyan egyik csapatnak sem volt esélye a rájátszásra, a találkozó kimenetele befolyásolta, hogy a Tampa Bay vagy a Carolina végez az NFC Déli élén. Végül az Atlanta nyert, így a Falcons, a Panthers és a Buccaneers is 8–9-es mérleggel zárt, ennek köszönhetően végül a Carolina nyerte a csoportot és rendezhet hazai pályán rájátszásmérkőzést. Tyler Shough 259 yardot passzolt 1-1 TD és INT mellett, valamint volt egy futott hatpontosa is. Dante Pettis 60, Juwan Johnson 61 elkapott yarddal zárt, míg Audric Estime 63 yardot tett meg a földön. A Falcons győzelméből Kirk Cousins 180 yarddal vette ki a részét, egy touchdownt passzolt, azt Drake London kapta el.

JACKSONVILLE JAGUARS–TENNESSEE TITANS

A Jacksonville-nek saját kezében volt a sorsa és egy kiütéses, 41–7-es győzelemmel megnyerte az AFC Déli csoportját. Cam Ward az első vendég támadósorozat végén TD-t futott, viszont megsérült. A Jacksonville ezt követően 41 pontot tett fel a táblára, csak a második negyedben 24 pontot. Trevor Lawrence 255 yardot és 3 TD-t passzolt. Az idény során összesen 38 touchdownt szerzett, amivel megdöntötte Blake Bortles 2015-ös klubrekordját (37), továbbá Bortlest megelőzve (17 646 yard) Lawrence-nek van a franchise történelmének második legtöbb passzolt yardja. A Jaguars számára a rekordokról szólt a mérkőzés, a csapat megszerezte 22. interceptionjét, megdöntve a korábbi 2017-es rekordot, míg Cam Little 67 yardos mezőnygólja a második leghosszabb az NFL történelmében, így övé az első és a második leghosszabb is. A Jaguars a franchise 31 éves történelmében másodszor ért el legalább 12 győzelmet, a legutóbbi kilenc évben harmadszor nyerte meg divízióját. Mike McCoy 2–9-es mérleggel zárt a Titans ideiglenes vezetőedzőjeként.

HOUSTON TEXANS–INDIANAPOLIS COLTS

Így a Texans hiába múlta felül egy pontgazdag csatában az Indianapolist, a Houston a csoport második helyén végzett és ötödik kiemeltként várhatja a rájátszást. A hatodik körös Riley Leonard 270 yardot és két TD-t dobott, továbbá egy futott hatpontost is szerzett, de volt három labdavesztése is. Alec Pierce 132 yarddal és két elkapott hatpontossal zárta a találkozót. A hazaiaknál CJ Stroud 169 yardig és egy-egy futott és passzolt touchdownig jutott, utóbbit Jayden Higgins kapta el.

CINCINNATI BENGALS–CLEVELAND BROWNS

A mérkőzés legnagyobb, mondhatni egyetlen lényeges kérdése, hogy Myles Garrettnek meglesz-e a sackrekord. Joe Burrow nem adta könnyen magát, de a negyedik negyedben Garrettnek sikerült, földre vitte a Bengals irányítóját és megszerezte idénybeli 23. sackjét. A mérkőzést egyébként Andre Szmyt 49 yardos mezőnygóljával a Browns nyerte, amely fumble és interception return TD-t is szerzett, utóbbinál Devin Bush 97 yardon át futott vissza a célterületre. Joe Burrow így hiába passzolt 236 yarodt és 3 TD-t, az első két extra pont kimaradt, míg a harmadiknál sikertelen volt a kétpontos. Ja'Marr Chase 96, Tee Higgins 67 yardot gyűjtött.

A rekordot jelentő sacket ide kattintva nézheti meg.

MINNESOTA VIKINGS–GREEN BAY PACKERS

Nem sok izgalom volt Minneapolisban. A Packers számára biztos volt, hogy a rájátszásban a 7. kiemelt lesz, így a kezdők pihenőt kaptak. Sőt, a vendégeknél Malik Willis sem volt bevethető, így Clayton Tune irányított, vele annyit sikerült elérni, hogy az utolsó drive-ban elért mezőnygóllal elkerülte a nullázást a Green Bay. A Vikinsgben JJ McCarty ismét kidőlt, sérüléséig 182 yardot passzolt. Örülhetett Justin Jefferson, aki nyolc elkapásból 101 yardot termelt, az idényben mindössze harmadik alkalommal lépett száz yard fölé, legutóbb 12 mérkőzéssel ezelőtt, október ötödikén. A mérkőzés egyetlen TD-jét CJ Ham szerezte, aki az idényben három futókísérletet kapott, abból öt yardot és két touchdownt szerzett.

NEW YORK GIANTS–DALLAS COWBOYST

Teljesen mindkét csapat szempontjából tét nélküli találkozó. Dak Prescott nem is játszotta végig, csak 70 yardig jutott, míg a vendégek mindkét TD-je egyaránt futás után született (Phil Mafah és Jaydon Blue). A győzelem egyértelműen fontosabb volt a New Yorknak, Jayson Dart ehhez mérten 230 yardot és két touchdownt passzolt, egyet Tyrone Tracy Jr (103 futott yard)., egyet pedig Daniel Bellinger kapott el, míg Gunner Olszewski 102 yardig jutott, továbbá Devin Singletary futott hatpontossal zárta az idényt.

NFL

18. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17 (7–0, 3–7, 3–3, 6–7)

Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20 (6–7, 6–7, 0–3, 6–3)

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3 (3–0, 10–0, 0–0, 0–3)

New York Giants–Dallas Cowboys 34–17 (6–10, 10–0, 8–0, 10–7)

Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7 (7–7, 24–0, 3–0, 7–0)

Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30 (6–10, 17–7, 3–10, 12–3)

KÉSŐBB

22.25: Buffalo Bills–New York Jets

22.25: Chicago Bears–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)

San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)